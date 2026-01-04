Autópálya-matrica 2026: féláron jöhet az éves díj – aki figyel, tízezreket spórol

Az M1-es autópályán zajló, évekig elhúzódó felújítás és bővítés miatt Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében mindössze 15 ezer forintért lehet majd használni az érintett szakaszokat, ami nagyjából fele a tavalyi költségeknek.

Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is jelentős kedvezmény lép életbe: az M30-as autópálya korábban lezárt szakaszának átadása után kompenzációként az éves vármegyei matrica ára mindössze 2500 forint lesz.

Közben a fizetős útszakaszok köre is bővül:

2026-tól díjköteles lesz az M6-os autópálya Bátaszék és Ivándárda közötti része, valamint az M44-es Kecskemét környéki szakaszai, Baranya, Pest és Bács-Kiskun vármegyében.

Újdonság az is, hogy az országos éves matrica – amelynek ára 61 760 forint –