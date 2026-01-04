Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 04.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
autópálya matrica vármegye éves forint

Autópálya-matrica 2026: féláron jöhet az éves díj – aki figyel, tízezreket spórol

2026. január 04. 12:15

Sokan megszokásból vásárolnak matricát – idén ez komoly pénzkidobás lehet. A 2026-os változásokkal akár több tízezer forint is a zsebben maradhat.

2026. január 04. 12:15
M1 autópálya

Jelentős változásokat hoz az autósok számára a 2026-os év az autópálya-matricák rendszerében: 

több vármegyében érdemben csökkennek az éves díjak, új fizetős szakaszok kerülnek be a hálózatba, és megjelenik a részletfizetés lehetősége is. 

Aki időben tájékozódik, akár több tízezer forintot is megtakaríthat a korábbi évekhez képest, különösen akkor, ha nem megszokásból vásárol matricát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Az egyik legnagyobb újdonság, hogy öt vármegyében az éves vármegyei matrica ára féláron – vagy még olcsóbban – érhető el. 

Az M1-es autópályán zajló, évekig elhúzódó felújítás és bővítés miatt Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében mindössze 15 ezer forintért lehet majd használni az érintett szakaszokat, ami nagyjából fele a tavalyi költségeknek. 

Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is jelentős kedvezmény lép életbe: az M30-as autópálya korábban lezárt szakaszának átadása után kompenzációként az éves vármegyei matrica ára mindössze 2500 forint lesz.

Közben a fizetős útszakaszok köre is bővül: 

2026-tól díjköteles lesz az M6-os autópálya Bátaszék és Ivándárda közötti része, valamint az M44-es Kecskemét környéki szakaszai, Baranya, Pest és Bács-Kiskun vármegyében. 

Újdonság az is, hogy az országos éves matrica – amelynek ára 61 760 forint – 

már részletekben is megvásárolható, ami régóta visszatérő igénye volt az autósoknak, különösen az év végi, kiadásokkal terhelt időszakban.

A szakértők szerint a sok változás miatt különösen fontos az előzetes tervezés: kalkulátorok segítségével érdemes kiszámolni, hogy heti, havi, vármegyei vagy országos matrica-e a legjobb választás. 2026-ban is elérhetők maradnak bizonyos kedvezmények és mentességek: mozgáskorlátozottak és nagycsaládosok például kérvényezhetik, hogy a drágább D2-es kategória helyett a kedvezőbb D1-es matricát vásárolhassák. 

A normál matricaárak ugyanakkor az infláció mértékével emelkednek, így a tudatos választás idén különösen sokat számít.

A D1 kategóriában – személyautókra, motorkerékpárokra és utánfutókra – a következő árakkal kell számolni: 

  • a napi matrica 5550 forintba, 
  • a 10 napos 6910 forintba, 
  • a havi 11 170 forintba kerül, 
  • míg az éves országos matrica ára 61 760 forint, 
  • az éves vármegyei matrica pedig 7190 forint lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!