Autópálya-matrica 2026: féláron jöhet az éves díj – aki figyel, tízezreket spórol

Sokan megszokásból vásárolnak matricát – idén ez komoly pénzkidobás lehet. A 2026-os változásokkal akár több tízezer forint is a zsebben maradhat.
Jelentős változásokat hoz az autósok számára a 2026-os év az autópálya-matricák rendszerében:
több vármegyében érdemben csökkennek az éves díjak, új fizetős szakaszok kerülnek be a hálózatba, és megjelenik a részletfizetés lehetősége is.
Aki időben tájékozódik, akár több tízezer forintot is megtakaríthat a korábbi évekhez képest, különösen akkor, ha nem megszokásból vásárol matricát.
Az egyik legnagyobb újdonság, hogy öt vármegyében az éves vármegyei matrica ára féláron – vagy még olcsóbban – érhető el.
Az M1-es autópályán zajló, évekig elhúzódó felújítás és bővítés miatt Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében mindössze 15 ezer forintért lehet majd használni az érintett szakaszokat, ami nagyjából fele a tavalyi költségeknek.
Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is jelentős kedvezmény lép életbe: az M30-as autópálya korábban lezárt szakaszának átadása után kompenzációként az éves vármegyei matrica ára mindössze 2500 forint lesz.
Közben a fizetős útszakaszok köre is bővül:
2026-tól díjköteles lesz az M6-os autópálya Bátaszék és Ivándárda közötti része, valamint az M44-es Kecskemét környéki szakaszai, Baranya, Pest és Bács-Kiskun vármegyében.
Újdonság az is, hogy az országos éves matrica – amelynek ára 61 760 forint –
már részletekben is megvásárolható, ami régóta visszatérő igénye volt az autósoknak, különösen az év végi, kiadásokkal terhelt időszakban.
A szakértők szerint a sok változás miatt különösen fontos az előzetes tervezés: kalkulátorok segítségével érdemes kiszámolni, hogy heti, havi, vármegyei vagy országos matrica-e a legjobb választás. 2026-ban is elérhetők maradnak bizonyos kedvezmények és mentességek: mozgáskorlátozottak és nagycsaládosok például kérvényezhetik, hogy a drágább D2-es kategória helyett a kedvezőbb D1-es matricát vásárolhassák.
A normál matricaárak ugyanakkor az infláció mértékével emelkednek, így a tudatos választás idén különösen sokat számít.
A D1 kategóriában – személyautókra, motorkerékpárokra és utánfutókra – a következő árakkal kell számolni:
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán