Ezért buknak el sorra Amerika ellenségei: aki nemet mond a dollárra, arra lesújt az USA haragja

A szerző narratívája szerint a minta egyértelmű: aki nyíltan megkérdőjelezi a petrodollár-rendszert, az előbb-utóbb katonai nyomás alá kerül.

Ebbe a sorba illeszti Nicolás Maduro politikáját is.

A szerző végkövetkeztetése szerint a helyzet paradox módon visszafelé sülhet el. Miközben az Egyesült Államok erővel próbálja fenntartani a dollár dominanciáját, éppen ezzel gyorsíthatja fel a globális dollármentesítést.

Kína, Oroszország és Irán már most alternatív pénzügyi rendszereket építenek, a BRICS-országok gazdasági súlya pedig folyamatosan nő.

Az üzenet így nemcsak Venezuelának szól, hanem a globális dél minden államának: a dollárhegemónia fenntartása mögött erőpolitika áll – kérdés, meddig működik még ez az eszköz egy átalakuló világrendben.