01. 04.
vasárnap
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olaj henry kissinger venezuela egyesült államok

Ezért buknak el sorra Amerika ellenségei: aki nemet mond a dollárra, arra lesújt az USA haragja

2026. január 04. 09:34

Irak, Líbia, most Venezuela – a minta sokak szerint kísértetiesen ismétlődik. A kérdés csak az: véletlen egybeesés, vagy tudatos stratégia?

2026. január 04. 09:34
null

Egy X-en terjedő bejegyzés elég markáns geopolitikai narratívát vázol fel a venezuelai események hátteréről:

e szerint az Egyesült Államok fellépése Venezuelával szemben nem a drogkereskedelemről, nem a terrorizmusról és nem is a demokráciáról szól, hanem az amerikai dollár globális szerepének megőrzéséről. 

A szerző szerint a konfliktus gyökere egészen 1974-ig nyúlik vissza, amikor Henry Kissinger megállapodást kötött Szaúd-Arábia vezetésével: 

az olajat világszerte amerikai dollárban árazzák, cserébe Washington katonai védelmet biztosít. 

Ez teremtette meg az úgynevezett petrodollár-rendszert, amely évtizedekre mesterséges keresletet biztosított a dollár iránt.

Venezuela ebbe a rendszerbe „rúgott bele”, amikor bejelentette: olaját nem dollárban, hanem jüanban, euróban és más valutákban értékesíti, miközben szorosabb pénzügyi együttműködést épített ki Kínával és jelezte csatlakozási szándékát a BRICS-hez.

A szerző hangsúlyozza: Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított kőolajtartalékával, így kulcsszereplő lehetne a dollármentesítés (de-dollarizáció) globális folyamatában. Éppen ezért állítja azt, hogy Washington számára stratégiai fenyegetést jelentett Caracas politikája, nem pedig biztonsági kockázatot.

Az érvelés történelmi párhuzamokat is felvonultat. 

  • Felidézi, hogy Saddam Hussein 2000-ben euróban kívánta elszámolni az iraki olajat, majd három évvel később Irakot megszállták. 
  • Hasonlóképp említi Muammar Kadhafi tervét egy aranyalapú afrikai valuta létrehozásáról, amelyet a NATO 2011-es líbiai beavatkozása követett. 

A szerző narratívája szerint a minta egyértelmű: aki nyíltan megkérdőjelezi a petrodollár-rendszert, az előbb-utóbb katonai nyomás alá kerül. 

Ebbe a sorba illeszti Nicolás Maduro politikáját is.

A szerző végkövetkeztetése szerint a helyzet paradox módon visszafelé sülhet el. Miközben az Egyesült Államok erővel próbálja fenntartani a dollár dominanciáját, éppen ezzel gyorsíthatja fel a globális dollármentesítést. 

Kína, Oroszország és Irán már most alternatív pénzügyi rendszereket építenek, a BRICS-országok gazdasági súlya pedig folyamatosan nő. 

Az üzenet így nemcsak Venezuelának szól, hanem a globális dél minden államának: a dollárhegemónia fenntartása mögött erőpolitika áll – kérdés, meddig működik még ez az eszköz egy átalakuló világrendben.

A nyitóképen Richard Nixon, az Egyesült Államok 37. elnöke és Henry Kissinger látható. Fotó: AFP FILES / AFP

Héja
2026. január 04. 10:38
Ostoba elemezgetés... Trump a Maduro-féle kábszerexport és az amerikai oljacégek államosítása (ellopása) miatt támadott.
Agricola
2026. január 04. 10:37
"Egy X-en terjedő bejegyzés elég markáns geopolitikai narratívát vázol fel". Egy ismeretlen szerző valamit állít. Arról nem beszél a szerző, hogy az Egyesült Államoban százezreket pusztítanak el a drogok, forgalmazásuk növeli a bűnelkövetők számát, a drogokat pedig független államokbn termelik, melyek vezetése hallgatólgosan/ tevőlegesen támogatja eztt az exportot. Az ENSZ szervezete pedig nem képes véget vetni ennek a káros helyzetnek, mely az Egyesült Államokat veszélyezteti. Dolce far niente olasz kifejezés, jelentése: édes semmittevés. Ez lenne a helyes megközelítése a problémának egy ismeretlen szerző állítása szerint?
fintaj-2
2026. január 04. 10:26
A USA agresszor szerepben? Vagy felszabadító szerepben? Vagy inkább vagyonodtól megszabadító szerepben?
borsos-2
2026. január 04. 10:21
Általában nem a semmire fejlesztenek méreg drága fegyvereket. Ha már van új hajó, repülő, helikopter, hát kell egy jó kis háború, ahol ki lehet próbálni, el lehet fogyasztani. Az uki náci csökevényeknek nem adhatnak túl jó fegyvert, mert egy átállás után az oroszoké lesz mind. Európa nem hajlandó háborúzni, nem is vesz csak pár rakétát, az nem biznisz. Az arabok sem úgy költenek mostanában, ahogy az USA szeretné... marad a saját háború bevált taktikája.
