Ezért buknak el sorra Amerika ellenségei: aki nemet mond a dollárra, arra lesújt az USA haragja

Kiderült, hol tartják fogva Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét
A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Maduro a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.
Irak, Líbia, most Venezuela – a minta sokak szerint kísértetiesen ismétlődik. A kérdés csak az: véletlen egybeesés, vagy tudatos stratégia?
Egy X-en terjedő bejegyzés elég markáns geopolitikai narratívát vázol fel a venezuelai események hátteréről:
e szerint az Egyesült Államok fellépése Venezuelával szemben nem a drogkereskedelemről, nem a terrorizmusról és nem is a demokráciáról szól, hanem az amerikai dollár globális szerepének megőrzéséről.
A szerző szerint a konfliktus gyökere egészen 1974-ig nyúlik vissza, amikor Henry Kissinger megállapodást kötött Szaúd-Arábia vezetésével:
az olajat világszerte amerikai dollárban árazzák, cserébe Washington katonai védelmet biztosít.
Ez teremtette meg az úgynevezett petrodollár-rendszert, amely évtizedekre mesterséges keresletet biztosított a dollár iránt.
Venezuela ebbe a rendszerbe „rúgott bele”, amikor bejelentette: olaját nem dollárban, hanem jüanban, euróban és más valutákban értékesíti, miközben szorosabb pénzügyi együttműködést épített ki Kínával és jelezte csatlakozási szándékát a BRICS-hez.
A szerző hangsúlyozza: Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított kőolajtartalékával, így kulcsszereplő lehetne a dollármentesítés (de-dollarizáció) globális folyamatában. Éppen ezért állítja azt, hogy Washington számára stratégiai fenyegetést jelentett Caracas politikája, nem pedig biztonsági kockázatot.
Az érvelés történelmi párhuzamokat is felvonultat.
A szerző narratívája szerint a minta egyértelmű: aki nyíltan megkérdőjelezi a petrodollár-rendszert, az előbb-utóbb katonai nyomás alá kerül.
Ebbe a sorba illeszti Nicolás Maduro politikáját is.
A szerző végkövetkeztetése szerint a helyzet paradox módon visszafelé sülhet el. Miközben az Egyesült Államok erővel próbálja fenntartani a dollár dominanciáját, éppen ezzel gyorsíthatja fel a globális dollármentesítést.
Kína, Oroszország és Irán már most alternatív pénzügyi rendszereket építenek, a BRICS-országok gazdasági súlya pedig folyamatosan nő.
Az üzenet így nemcsak Venezuelának szól, hanem a globális dél minden államának: a dollárhegemónia fenntartása mögött erőpolitika áll – kérdés, meddig működik még ez az eszköz egy átalakuló világrendben.
Ezt is ajánljuk a témában
A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Maduro a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.
A nyitóképen Richard Nixon, az Egyesült Államok 37. elnöke és Henry Kissinger látható. Fotó: AFP FILES / AFP