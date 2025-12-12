Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bizalom infláció vásárlás árak fogyasztó élelmiszerek statisztika

Meglepetés érheti a vásárlókat a pénztáraknál: nagyon rég tapasztalhattak ilyet

2025. december 12. 13:36

A számok nem tévednek: a javuló inflációt érzékelik a vásárlók is.

2025. december 12. 13:36
null

A novemberi 3,8 százalékos áremelkedésben a legnagyobb inflációs hatást a vendéglátás (novemberben 9 százalék), a szolgáltatások egyes területei (6 százalék) és a háztartási energia (ezen belül a vezetékes gáz 18,1 százalék) jelentették. Az élelmiszerek esetében nemzetközi szinten vetítenek előre alapanyag-drágulást, de ez nem épült be a novemberi árakba. 

Ugyanakkor az árindex növekedési ütemét jelentősen lassította az üzemanyagok ára, illetve nagyon fontos, hogy maga az élelmiszer árváltozása is. Az élelmiszerek teljes körében a novemberi áremelkedés mértéke mindent összevetve 4,1 százalék volt, ami már önmagában is a legkisebb üteműnek számít 2025-ben – írta a Magyar Nemzet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátették, a teljes élelmiszerkörön belül a vendéglátás, a szeszes ital és dohányáruk, valamint az alkoholmentes italok drágulásának hatása lebontható az adatrendszerből.

A statisztikai hivatal részletesebb bontású adatközlése szerint megállapítható, hogy az élelmiszer-áremelkedés az élvezeti cikkek nélkül már csak 3,2 százalék volt. Tovább bontva, az adatsorból kivéve a vendéglátás árnövekedését – mely ugyancsak nem napi bevásárlási kosártermék – az élelmiszer-infláció már csak 0,6 százalék volt. 

Sőt, az előbbiek, valamint az alkoholmentes italok nélkül számolt árindex 0,3 százalékkal csökkent. Ilyen pedig valóban nagyon rég nem fordult elő. S bár mindez játék a statisztikai adatokkal, de 

a legutolsó szám fejezi ki a legcélzottabban az árrésszabályozás kedvező hatását

 – húzta alá a lap.

A cikkben hangsúlyozták, hogy az infláció alakulásában lényeges kérdés a vásárlók árérzete, árvárakozása és ezeken keresztül a fogyasztói bizalom kérdése is.

A forgalmi adatok szerint egyértelmű, hogy 

a javuló inflációt érzékelik a vásárlók 

(természetesen nem a statisztika, hanem háztartásuk szintjén).

De a számokból kitűnik az is, hogy az árrésszabályozás megítélése kedvező. Ugyanakkor a kereskedők mintha kicsit ez ellen „játszanának” a kommunikációjukkal. A követelésük, az árrésszabályozás azonnali kivezetése az áremelés lehetőségét (is) kódolja. Ráadásul a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi kommunikációja szerint akkor érdemes elgondolkodni az árrésstop kivezetésén, ha az élelmiszer-infláció három százalék körül alakul. Novemberre megközelítette ugyan a kívánt szintet, de éves alapon továbbra sem, magyarán a kérdés nem aktuális – ismertették.

Az összeállításban arra is kitértek, hogy ugyancsak biztató jel, hogy 2024. októberhez képest képest az élelmiszerek teljes körében alig változott az árszint, 0,2 százalékon állt meg a mutató. Itt külön megjegyezték, hogy ez az élvezeti cikkek, szeszes ital és dohányáru nélkül is ugyanennyi volt.

S mit írták, lehet tovább játszani a számokkal: most novemberben a 2024. decemberi adatokhoz képest az élelmiszerek teljes körében 3,7 százalék volt a drágulás üteme. De a leszűkített élelmiszerek körében a mutató 0,6 százalékos csökkenést mutat novemberre vonatkozóan, ami ugyancsak meglepően jó adatnak számít az elmúlt évek tükrében – sorolták.

Így alakult a fogyasztói bizalom

Végül hozzáfűzték, hogy ennek megfelelően alakult a fogyasztói bizalom is. 

A háztartások fogyasztási kiadásainak, továbbá a szabályozásban érintett élelmiszer jellegű vegyes üzletkör 3 százalék feletti volumennövekedése jelzi a vásárlói kedv erősödését.

A Magyar Nemzet cikkét azzal zárta, hogy gazdasági oldalról természetesen van értelme a szabályozás kivezetésének, ám a jelek szerint ezt egy még nyugodtabb árkörnyezet és még erősebb fogyasztói aktivitás indokolná. Nagy kérdés ugyanakkor hogyan alakul majd a decemberi forgalom, amely egyrészt teljes képet ad az éves élelmiszer- és kiskereskedelmi költésekről, másrészt előrevetíti a következő év első negyedének kiskereskedelmi mozgásait – tekintettek némile előre.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
red-bullshit
2025. december 12. 14:41
Jó hír!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!