Meglepetés érheti a vásárlókat a pénztáraknál: nagyon rég tapasztalhattak ilyet

A novemberi 3,8 százalékos áremelkedésben a legnagyobb inflációs hatást a vendéglátás (novemberben 9 százalék), a szolgáltatások egyes területei (6 százalék) és a háztartási energia (ezen belül a vezetékes gáz 18,1 százalék) jelentették. Az élelmiszerek esetében nemzetközi szinten vetítenek előre alapanyag-drágulást, de ez nem épült be a novemberi árakba.

Ugyanakkor az árindex növekedési ütemét jelentősen lassította az üzemanyagok ára, illetve nagyon fontos, hogy maga az élelmiszer árváltozása is. Az élelmiszerek teljes körében a novemberi áremelkedés mértéke mindent összevetve 4,1 százalék volt, ami már önmagában is a legkisebb üteműnek számít 2025-ben – írta a Magyar Nemzet.