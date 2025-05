Brutális árbeszakadás tapasztalható a drogériákban – működik az árréscsökkentés

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, május 19-én újabb árréscsökkentés lépett életbe a magyarországi kiskereskedelemi szektorban. A háztartási árrésstop révén az árréscsökkentés a nem élelmiszer-jellegű termékekre is kiterjed, így olcsóbbak lehetnek a következő hónapokban a mosószerek vagy a tusfürdők is.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszer a hétfőtől érvényben lévő változásokra egy videóban is felhívta a figyelmet közösségi oldalán. A Világgazdaság pedig egy gyűjtést is közölt arról, hogy egyes népszerű termékek a háztartási árrésstop következtében mennyibe kerülnek.

Rég látott áresés a boltokban

A lap gyűjtése alapján az áresés valóban „brutális” volt a drogériában, hoztak is erre vonatkozóan néhány példát. Mint írták, a színes ruhákhoz való 2,475 literes Tomi mosógél vasárnap még 5199 forint volt a DM-ben, hétfőn pedig már csak 4109 forintba került, ami 1000 forintos áresést jelent.

A Rossmann ugyanakkor már napokkal korábban lejjebb vihette több mosószer árát is, mert a hétvégén már 30 százalékkal olcsóbban kínálta őket. Az 55 adagos Persil Color Gel ára 7699 forint volt nemrégiben, ez most már csak 5389 forint, tehát itt több 2000 forinttal kerül kevesebbe, mint a kormányzati intézkedés előtt – tették hozzá.

Mindez azt mutatja, hogy akár 20-30 százalékkal is olcsóbban hozzájuthatnak a vásárlók a mosáshoz szükséges termékekhez.

De igaz ez a mosogatószerekre is. Példaként a 0,75 literes kiszerelésű JAR mosogatószert hozták, ami a DM-ben 1299 forint helyett hétfő reggel 895 forintba került – hangsúlyozták az összeállításban.

Fókuszban a magyar családok pénztárcái

A kormány a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében minden eszközével fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben. Hétfőtől az árréscsökkentés a nem élelmiszer-jellegű termékekre is kiterjed. A drogériákban 30 termékkategóriában, így háztartási- és vegyiáruk, tisztálkodási és szépségápolási cikkek esetében az árrés 15 százalékra csökken – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Az MTI-nek küldött közleményben felidézik, hogy a kormány az indokolatlan áremelések letörése érdekében március 17-én 30 alapvető élelmiszerkategóriára árréscsökkentést vezetett be, amely gyors, tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett – több mint 900 termék ára átlagosan több mint 19 százalékkal csökkent. A kormány itt nem állt meg, az áremelések letörése érdekében eredményes tárgyalásokat folytatott a pénzintézetekkel, a biztosítókkal és a telekommunikációs cégekkel a szolgáltatói díjak befagyasztásáról. A kormány elérte, hogy a vállalatok a családok érdekeit szem előtt tartva önkéntesen korlátozzák a számladíjakat és a szolgáltatások árát. A bankok díjaikat a 2025. januári szintre állítják vissza, míg a biztosítók önkéntes alapon vállalják, hogy a lakosság által kötött új lakásbiztosítási szerződések díjszintje nem haladja meg a 2024. december 31-i szintet.

Az áremelések elleni harc most hétfőtől új szakaszába lép: a kormány május 19-től a nyár végéig az árréscsökkentést a háztartási cikkek körére is kiterjeszti, összesen 30 termékkategóriára.

Olyan termékekre, mint a mosogatószer, a mosópor, a papír zsebkendő vagy éppen a tusfürdő, amelyeknél jelentős, több mint 30 százalékos árrés volt azonosítható.

A megjelölt termékkategóriákba tartozó adott termékekre a kereskedő legfeljebb 15 százalék árrést alkalmazhat, és az árrés mértéke nem haladhatja meg a 2025. január hónapban alkalmazott átlagos árrés mértékét.

Az NGM megerősítette: az intézkedés a háztartási cikkek több mint 40 százalékát értékesítő drogériákra vonatkozik – így például a DM, Rossmann, Müller, Douglas, Azúr, Estée Lauder és Yves Rocher üzletekre. A vegyeskereskedőket - ahol élelmiszer és nem élelmiszer is megtalálható – közvetlenül nem érinti a szabályozás, ugyanakkor a drogériák árcsökkenése fokozza a versenyt, így szélesebb körben is lefelé szorítja az árakat. Ennek hatása már a múlt héten érzékelhető volt, több jelentős kereskedelmi szereplő is széles körben csökkentette az érintett termékek árát.

Az NGM hét csoportban sorolta fel az érintett 30 termékkategóriát. A tisztítószerek között említi a mosogatószereket, gépi mosogatótablettákat, a folyékony súrolószereket és az általános tisztítószereket. A ruhatisztítási termékek között a mosóport, a folyékony mosószert és az öblítőt érinti a döntés. A baba-mama termékeknél az eldobható nadrágpelenkákat, a hintőporokat említi a közlemény. A tisztálkodási termékeknél a folyékony szappanra, a szappanra, a kézfertőtlenítő gélre, a samponra, a tusfürdőre, a fogkrémre és a fogkefére érvényes az árréscsökkentés. A szépségápolási termékek esetében a testápolót, a golyós dezodort, az izzadásgátló stiftet, a dezodort, az eldobható borotvát, a borotvafej utántöltőt, a borotvahabot és a borotvazselét sorolta fel az NGM. Az intim higiéniai termékeknél az egészségügyi betétet, tampont, a háztartási papíráru és csomagolóanyagoknál a toalettpapírt, a papír kéztörlő hengert, a papír zsebkendőt, az alufóliát érinti a döntés.

