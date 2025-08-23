„Értem én, hogy a büszkeségtől hevületbe jött az Európai Bizottság elnöke, aki az alábbi, sms-jellegű irományt posztolta, s azt is, hogy ennek a gigászi összegnek (a magyaroknak kb. 20 milliárd járna még, de azt visszatartják) az ukránok érthető okokból örülnek, de azt lenne egyszer érdemes – akár csak ugyanilyen röviden – megmagyarázni: Európának pontosan ez hogyan és miért jó!?”