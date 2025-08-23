Ft
Von der Leyen Ukrajna sms Európai Bizottság

Értem én, hogy a büszkeségtől hevületbe jött az Európai Bizottság elnöke

2025. augusztus 23. 09:13

Európának pontosan ez hogyan és miért jó!?

2025. augusztus 23. 09:13
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Értem én, hogy a büszkeségtől hevületbe jött az Európai Bizottság elnöke, aki az alábbi, sms-jellegű irományt posztolta, s azt is, hogy ennek a gigászi összegnek (a magyaroknak kb. 20 milliárd járna még, de azt visszatartják) az ukránok érthető okokból örülnek, de azt lenne egyszer érdemes – akár csak ugyanilyen röviden – megmagyarázni: Európának pontosan ez hogyan és miért jó!?”

Nyitókép forrása: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

gyzoltan-2
2025. augusztus 23. 09:46
"Európának pontosan ez hogyan és miért jó!?" Tényleg jó, hogy a kérdés nem felém lett feltéve, mert megmondanám, kimondanám! A médiának is jobb, meg talán nekem is..!
Gintonic68
2025. augusztus 23. 09:45
Ursulának mennie kell... Amúgy úgyis vége az EU-nak, csak még nem kiforrottak a szanálás lépései...🕳️
Tehetős Totó
2025. augusztus 23. 09:27
Péter- t ( mínusz té). Vessetek véget a pongyola címbaromságnak, s a bulvár cimboraságnak!
