„Isten itt hamarabb meghallgat minket” – Apácákhoz menekült az anya, akinek fia mindennap a halállal néz farkasszemet az aknamezőn

Mi motivál egy fiatal nőt arra, hogy apáca legyen, majd egy ilyen helyre költözzön? „Az igazság iránti vágy” – mondja Véronique nővér, aki irodalmat és filozófiát tanult. Egy nap elment egy templomba, és magában Istenhez fordult: „Tudom, hogy nem létezel, de ha mégis, szólj hozzám.” Nem érkezett erőteljes válasz, valami mégis történt: „Hirtelen minden a helyére került bennem.” Keresőként jött, de most úgy érezte, hogy ő az, akit keresnek: „Isten keres minket.” Azt mondta, egy magasabb intelligenciát érzett, valamit, ami több, mint ő.

Fotó: Mandiner-archív

Diákként töltött időt Oroszországban és Romá­niában is. „Mindig is vonzott Kelet-Európa.” Röviddel az ukrajnai háború kitörése után eljött ide is. Emlékszik az első benyomásaira. Gyerekek játszottak az utcán, amikor hirtelen megszólaltak a szirénák. Mindenki az óvóhelyre rohant, és egy kisfiú a testvére után kiáltott: „Várjatok, nem tudok ilyen gyorsan menni!”

„Rettenetesen féltem – emlékezik vissza Véronique nővér. De az emlék nem engedte el: – Vissza akartam menni.” Mintegy isteni gondviselésként a rendjétől hívás érkezett, hogy akar-e Ukrajnába menni. Azóta itt él, a többiekkel és a szomszédokkal, akik a nővéreket mint családtagjaikat tartják számon.

Ljubov Szinyak talán az ötvenes évei végén jár, és beszélő nevet visel: a keresztneve szeretetet jelent, a vezetékneve kéket. Lembergben született, később ideköltözött, itt ment férjhez, és itt is dolgozott, kezdetben egy bútorgyárban. Most a templomban imádkozik buzgón a fiáért, Mikoláért, aki mindennap a halállal néz szembe a frontvonalban. Aknamentesít. Kevés veszélyesebb munka van. „Tudom, hogy túléli – mondja Ljubov –, mert Isten vigyáz rá. Mert a nővérek imádkoznak érte.”