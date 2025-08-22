A Bizottság elnöke bedobta a gyeplőt a lovak közé – 4 milliárd euró landolt Ukrajnában

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság eddig sem titkolta elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett, most azonban minden korábbinál látványosabban vállalt kiállást. A Bizottság elnöke közösségi oldalán büszkén számolt be arról, hogy Brüsszel ismét gigantikus összeget folyósított Kijev számára.

Ma az EU több mint 4 milliárd eurót folyósít Ukrajna támogatására”



– írta a Bizottság elnöke, majd hozzátette: „Ez nem csupán Ukrajna helyreállításához való elkötelezettségünket jelenti, hanem a szuverén és demokratikus ország jövőjéhez való elkötelezettségünket is.”

EU solidarity with Ukraine is unwavering.



Today, the EU disburses over €4 billion to support Ukraine.



This is our commitment not only to Ukraine’s recovery, but to its future as a sovereign and democratic country. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 22, 2025

Nyitókép: Mahesh Kumar A. / POOL / AFP

