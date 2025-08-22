A Bizottság elnöke bedobta a gyeplőt a lovak közé – 4 milliárd euró landolt Ukrajnában

Biztonsági garanciák Ukrajnának: hatalmas teher szakadhat az európaiak nyakába
Marco Rubio is megerősítette: Európa lesz az első vonalban.
„Az EU szolidaritása Ukrajnával megingathatatlan” – írta Ursula von der Leyen a közösségi oldalán.
Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság eddig sem titkolta elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett, most azonban minden korábbinál látványosabban vállalt kiállást. A Bizottság elnöke közösségi oldalán büszkén számolt be arról, hogy Brüsszel ismét gigantikus összeget folyósított Kijev számára.
Ma az EU több mint 4 milliárd eurót folyósít Ukrajna támogatására”
– írta a Bizottság elnöke, majd hozzátette: „Ez nem csupán Ukrajna helyreállításához való elkötelezettségünket jelenti, hanem a szuverén és demokratikus ország jövőjéhez való elkötelezettségünket is.”
