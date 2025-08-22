Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
poszt Ukrajna Ursula von der Leyen euró EU

A Bizottság elnöke bedobta a gyeplőt a lovak közé – 4 milliárd euró landolt Ukrajnában

2025. augusztus 22. 21:04

„Az EU szolidaritása Ukrajnával megingathatatlan” – írta Ursula von der Leyen a közösségi oldalán.

2025. augusztus 22. 21:04
null

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság eddig sem titkolta elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett, most azonban minden korábbinál látványosabban vállalt kiállást. A Bizottság elnöke közösségi oldalán büszkén számolt be arról, hogy Brüsszel ismét gigantikus összeget folyósított Kijev számára.

Ma az EU több mint 4 milliárd eurót folyósít Ukrajna támogatására”


– írta a Bizottság elnöke, majd hozzátette: „Ez nem csupán Ukrajna helyreállításához való elkötelezettségünket jelenti, hanem a szuverén és demokratikus ország jövőjéhez való elkötelezettségünket is.”

Nyitókép: Mahesh Kumar A. / POOL / AFP

***

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tomekjosef
2025. augusztus 22. 21:39
És erre ki hatalmazta fel Európa sírásóját?
Válasz erre
3
0
survivor
2025. augusztus 22. 21:37
Nyugi , a mi penzünlet MÁR odaadták. Most a szlovákokét, románoket adják. Aztán POL pénze jön.. Viktor, NE fizess ! Semmit. Tagsági díjat SE.
Válasz erre
3
0
bohana
2025. augusztus 22. 21:34
Na majd a vereség után ezzel mind elszámol a néni.
Válasz erre
3
0
survivor
2025. augusztus 22. 21:34
Keves: 400 milliárd euró kell...🤣🤣🤣
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!