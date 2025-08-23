Évekkel korábbról előásott fotóval küldte magát szégyenpadra Magyar Pétert

Orbán Viktor bemutatta a frissen készült, 2026-os győzelmi tervét (FOTÓ)
A miniszterelnök a stábja társaságában jelentkezett be.
Ezt nagyon csúnyán benézte.
Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát – írja Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője legújabb bejegyzésében. Kocsis Máté Magyar Péter egyik azon posztjára reagált, mely Orbán Viktor miniszterelnök nyaralásról szólt.
Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen.
– emelte ki Kocsis Máté.
Hozzátette, hogy
természetesen ez sem volt igaz.
A frakcióvezető bejegyzésében arra is kitért, hogy Magyar Péter azt is hazudta, hogy az említett két hajó a kikötőben pontosan egymás mellett állt. Kocsis Máté felhívta a figyelmet, hogy a fotó, melyet a Tisza Párt elnöke csatolt bizonyítékként,
egy 2020. február 19-én közzétett hajó hirdetésből származik.
Jachtozásról, honvédségi repülőről, luxusútról, osztrigáról és francia pezsgőről hadovál, miközben ezekből semmi nem igaz.
„A külföldről fizetett 444-es és telex-es »tényellenőrök«, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek természetesen, és valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták” – írta a frakcióvezető.
