08. 23.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kocsis Máté Lakmusz Magyar Péter Orbán Viktor

Évekkel korábbról előásott fotóval küldte magát szégyenpadra Magyar Pétert

2025. augusztus 23. 09:12

Ezt nagyon csúnyán benézte.

2025. augusztus 23. 09:12
null

Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát – írja Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője legújabb bejegyzésében. Kocsis Máté Magyar Péter egyik azon posztjára reagált, mely Orbán Viktor miniszterelnök nyaralásról szólt.

Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen.

– emelte ki Kocsis Máté.

Hozzátette, hogy

természetesen ez sem volt igaz.

A frakcióvezető bejegyzésében arra is kitért, hogy Magyar Péter azt is hazudta, hogy az említett két hajó a kikötőben pontosan egymás mellett állt. Kocsis Máté felhívta a figyelmet, hogy a fotó, melyet a Tisza Párt elnöke csatolt bizonyítékként,

egy 2020. február 19-én közzétett hajó hirdetésből származik.

Németh Balázs

Idézőjel

Magyar Péternek egyre nagyobbakat kell hazudnia, hogy bekerüljön a hírekbe

Jachtozásról, honvédségi repülőről, luxusútról, osztrigáról és francia pezsgőről hadovál, miközben ezekből semmi nem igaz.

„A külföldről fizetett 444-es és telex-es »tényellenőrök«, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek természetesen, és valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták” – írta a frakcióvezető.

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

kombinator-0
2025. augusztus 23. 10:13
miért ilyen qrva nehéz a mandinál levenni egy rendkívül zavaró, fölösleges "t" betűt a vastagon szedett címből????
Ízisz
2025. augusztus 23. 10:13
Z. A bosszú nála olyan mint a drog... Nem tud leállni vele!!! Minden eszközt használ a kiszemelt lejáratására!!! Nem számít neki, hogy kiderül a hazugsága, vastag bőr van a hazaáruló mocskos pofáján!!! Neki már az is elég, ha egy valaki elhiszi!!! 💯🤮🖕❗
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 23. 10:12
» Héja 2025. augusztus 23. 09:36 A különbség: Furcsány végleges megutálásához hosszú évek kellettek, M. Péteréhez alig fél esztendő.« A megutálásához fél perc elegendő volt. A megismeréséhez nagyjából fél nap kellett.
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 23. 10:09 Szerkesztve
Dehogyis. Tóni rajzolta oda a nyolcmilliárd dolláros AI ceruzájával tegnap. A 2020-as hirdetésre.
