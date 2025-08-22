Orbán Viktor bemutatta a frissen készült, 2026-os győzelmi tervét (FOTÓ)

„Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült” – írta ki a Facebook-oldalára Orbán Viktor. A miniszterelnök egy fotót is mellékelt a posztjához, amelyen a négyfős stáb látható, illetve a győzelmi terv. A kijelzőn egy piros-fehér-zöldbe öltöztetett oroszlán szerepel.

A bejegyzésnek az az apropója, hogy ma megvádolta a miniszterelnököt Magyar Péter – a Facebook-oldalán fotókat is megjelentetett erről –, hogy az Adriai-tengeren luxusjachtozik, holott szerinte Magyarországon lenne sok dolga. Orbán Viktor számos munkatársa, többek között Orbán Balázs is cáfolta a Tisza Párt elnökét – azt állították, Magyar megint összevissza hazudozik –, és közölték, a kormányfő és a csapata a pihenés mellett dolgozik.