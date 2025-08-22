Ft
08. 23.
szombat
Orbán Balázs luxusjachtozik kormányfő Magyar Péter stáb Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor bemutatta a frissen készült, 2026-os győzelmi tervét (FOTÓ)

2025. augusztus 22. 22:51

A miniszterelnök a stábja társaságában jelentkezett be.

2025. augusztus 22. 22:51
Orbán Viktor, Orbán Balázs, Kaminsky Fanni

„Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült”írta ki a Facebook-oldalára Orbán Viktor. A miniszterelnök egy fotót is mellékelt a posztjához, amelyen a négyfős stáb látható, illetve a győzelmi terv. A kijelzőn egy piros-fehér-zöldbe öltöztetett oroszlán szerepel.

A bejegyzésnek az az apropója, hogy ma megvádolta a miniszterelnököt Magyar Péter – a Facebook-oldalán fotókat is megjelentetett erről –, hogy az Adriai-tengeren luxusjachtozik, holott szerinte Magyarországon lenne sok dolga. Orbán Viktor számos munkatársa, többek között Orbán Balázs is cáfolta a Tisza Párt elnökét – azt állították, Magyar megint összevissza hazudozik –, és közölték, a kormányfő és a csapata a pihenés mellett dolgozik.

Menczer Tamás

Facebook

Idézőjel

Drága Kicsi! Mindenki tudja, hogy te meló helyett ezen a nyáron leforgatod a Cool túra 2-t

Míg te az elmúlt hónapokat végignyaraltad és szórakoztad, nevetséges kamugyűlésekkel álcázva a romantikus kirándulásaidat (Ilikével), addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 2 komment

dryanflowd-
2025. augusztus 23. 00:00
Győzelmi terv 2026. "Mindenkinek barátság, kegyelem..." - örök tanúságul (azért a víz az úr).
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2025. augusztus 22. 23:12
Na, megint triggerelődni fognak a liPsik. :)
Válasz erre
3
0
