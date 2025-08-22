Ft
Orbán Balázs levadászott egy vízi zebrát – Magyar Péter a jachtos vádjaival megint óriási bakot lőtt

2025. augusztus 22. 17:42

A miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-posztjában úgy fogalmazott, örömmel jelenti, hogy a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírása jól halad.

2025. augusztus 22. 17:42
Lady MRD, Szíjj László jachtja

Orbán Balázs a Facebook-oldalán közölte, hogy levadászott egy vízi zebrát, azaz „újabb ordas kamut” leplezett le. Magyar Péter ugyanis szintén a közösségi oldalán írta meg – illetve mellékelt hozzá fotókat –, hogy Orbán Viktor Horvátországban egy kisebb hajóra szállt fel néhány kollégájával. Később azonban már kiegészítette az információját, miszerint 

ugyanabban a kikötőben horgonyzott le Szíjj László Lady MRD nevű jachtja, és arra célzott, hogy a kormányzati stáb a nyílt vízen majd átszáll erre a luxusjárgányra.

A miniszterelnök politikai igazgatója posztjában úgy fogalmazott, örömmel jelenti a helyszínről, hogy a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírása jól halad.

„Indulhat a liberális sipákolás!” – zárta a bejegyzését Orbán Balázs.

Nyitóképünk: Magyar Péter Facebook-oldala

 

balbako_
2025. augusztus 22. 18:55
Bizony aki dolgozik az megérdemli a pihenést. De a Szaros egyfolytában pihen 22 éve (pontosabban élősködik mások nyakán és azt piheni ki)
vamonos-3
2025. augusztus 22. 18:48
Inkabb a repulorajt terv erdekelne, nem az hogy lophassatok meg 4 evet
pollip
2025. augusztus 22. 18:39
MP -nek ki fizeti a 80 napos nyaralását ? Biztos, hogy a Tisza?
llnnhegyi
2025. augusztus 22. 18:39 Szerkesztve
Ez már nem a libbcsikommcsi bagázs sipakolasa,hanem fejvesztett jajveszékelése! Verebes István meglátogatta a Spinoza-ház sárkánynőjét, Rangos Katalin Asszony amazont. Négy utcával arrébb is hallatszott a hörgese. Nagyon rossz előjel!! Véged van kicsi, te nagyon hülye!
