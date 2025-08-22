Orbán Balázs levadászott egy vízi zebrát – Magyar Péter a jachtos vádjaival megint óriási bakot lőtt

Orbán Balázs a Facebook-oldalán közölte, hogy levadászott egy vízi zebrát, azaz „újabb ordas kamut” leplezett le. Magyar Péter ugyanis szintén a közösségi oldalán írta meg – illetve mellékelt hozzá fotókat –, hogy Orbán Viktor Horvátországban egy kisebb hajóra szállt fel néhány kollégájával. Később azonban már kiegészítette az információját, miszerint

ugyanabban a kikötőben horgonyzott le Szíjj László Lady MRD nevű jachtja, és arra célzott, hogy a kormányzati stáb a nyílt vízen majd átszáll erre a luxusjárgányra.

A miniszterelnök politikai igazgatója posztjában úgy fogalmazott, örömmel jelenti a helyszínről, hogy a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírása jól halad.

„Indulhat a liberális sipákolás!” – zárta a bejegyzését Orbán Balázs.

Nyitóképünk: Magyar Péter Facebook-oldala