08. 22.
péntek
08. 22.
péntek
Menczer Tamás Cool túra 2 Magyar Péter

Drága Kicsi! Mindenki tudja, hogy te meló helyett ezen a nyáron leforgatod a Cool túra 2-t

2025. augusztus 22. 14:23

Míg te az elmúlt hónapokat végignyaraltad és szórakoztad, nevetséges kamugyűlésekkel álcázva a romantikus kirándulásaidat (Ilikével), addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat.

2025. augusztus 22. 14:23
null
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„Drága Kicsi! Mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy te meló helyett ezen a nyáron leforgatod a Cool túra 2-t, vagyis egész nyáron szórakozol. Lássuk, mi minden volt itt már eddig is.

  • Olaszország és Balaton, elektromos szörf és víz feletti repkedés, sétarepülés, kenutúra, kvadozás, strandröpi, robogózás. 
  • Tánc, móka, kacagás. 
  • Külön kedvencem volt, amikor a Lincoln kabrióval fuvaroztad Ilikét, szépek voltatok, mint Barbie és Ken. (Mondjuk, az övcsatnál jobb…) 
  • Készítettél még pillecukrot, igaz akkor is remegett a kezed, pedig a pillecukor nem olyan ijesztő.
  • És még arra is szakítottál időt, hogy megismerkedj a napraforgókkal. (Pedig a napraforgót ismerned kellett volna, Peti, hát már óvodában is az volt a jeled.) 

Na, míg te az elmúlt hónapokat végignyaraltad és szórakoztad, nevetséges kamugyűlésekkel álcázva a romantikus kirándulásaidat (Ilikével), addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat. Beindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, elindította az Otthon Start Programot, és az amerikai elnököt is bevonva harcol Magyarország energiabiztonságáért.

Ami a szenzációs leleplezésedet illeti: ahogy 10 éve minden nyáron, a miniszterelnök idén is Horvátországban tölti a szabadságát. Egy vitorláson. Ezt az MCC feszten idén előre el is mondta. Az állami géppel megint zebráztál. Azt is mondhatnám, ordas kamu. Mint a többi szöveged.

A 80 napos vakációdhoz további jó vergődést kívánok!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Finale
2025. augusztus 22. 15:01
"Készítettél még pillecukrot, igaz akkor is remegett a kezed, pedig a pillecukor nem olyan ijesztő. Igen ,eszrevettetek,hogy poloskanak allandoan remeg a keze?
Válasz erre
1
0
kimirszen
2025. augusztus 22. 14:58
addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat. Pl. az Adrián betolt egy lerobbant yachtot a kikötőbe. :-))))) """"Az Adriai-tengeren tölti szabadságát Orbán Viktor, legalábbis erről tanúskodnak azok a fotók, melyeket Magyar Péter osztott meg a Facebookon. Ezeken a miniszterelnök egy Hot Stuff nevű vitorlás fedélzetén látható, mellette sajtótanácsadója, Kaminski Fanni....""""
Válasz erre
1
2
regi-nyarakon21
2025. augusztus 22. 14:42
A testvére médiacége, kontroll egyik munkatársa bekamuzta az Atv-n , hogy Orbán nem jelent meg a 20-i ünnepségeken, majd az álnaív riporteri kérdésre válaszolta, hogy nem tudni merre jár a miniszterelnök, talán Spanyolországban, ez a legutóbbi infó (ami peti facebookjáról származik, és szokás szerint hazugság). A legdurvább az, hogy ezek nem véletlenül tévednek valamiben, hanem szándékosan dezinformálnak, hazudoznak. A miniszterelnök 20-án ott volt Kapu Tibor kitüntetésén, ami jónéhány platformon szerepelt is. Ha erről a két kérdező és a kontrollos újságíró se tájékozódott esetleg, az a szakmai színvonaluk ékes bizonyítéka
Válasz erre
2
0
sagirdilsiz-2
2025. augusztus 22. 14:36
CoolTurha
Válasz erre
1
0
