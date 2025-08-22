Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lajkó Fanni országjárás Magyar Péter Alapjogokért Központ Dobrev Klára

Magyar Péter és Dobrev Klára nyári mutatványa is besült

2025. augusztus 22. 10:42

Érdektelensége fulladtak az országjárások.

2025. augusztus 22. 10:42
null

Országjárással töltötte a nyarat a baloldal: Dobrev Klára és Magyar Péter is a választók megnyerésén dolgozik, inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel – értékelte a két ellenzéki vezető turnéját a Magyar Nemzetnek Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője, hozzátéve, hogy a DK és a Tisza Párt elnöke szemlátomást nem tud jelentős számú érdeklődőt felmutatni fórumain. 

Lajkó úgy látja, Dobrev szervezetten próbál országjárás közben közvetlennek tűnni: lángosozik, tanszerek gyűjt, de a tömegek ennek ellenére továbbra is elmaradnak. A rendezvényeken nem jelennek meg nagy számú érdeklődők, az aktivitás korlátozott marad.

Magyar eseményei pedig az elemző szerint kifulladtak. 

Egyre csökken az érdeklődők száma a Tisza Párt elnökének egyszemélyes előadásain, 

ezért buszoztatással és látszattevékenységekkel igyekeznek pótolni a hiányzó társadalmi támogatottságot, de az összkép így is gyenge maradt 

– jegyezte meg Lajkó Fanni. 

Hangsúlyozta: a politikai újdonság varázsa gyorsan kipukkadt, és mára már egyre többek előtt válik világossá, hogy tartalom és következetes vízió nélkül nem lehet komoly erőt építeni. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mint mondta, Magyar Péter népszerűsége nyáron egyértelműen gyengült, a korábbiakhoz képest csökkent a támogatottsága, követőtábora apadt, ami a közvélemény-kutatásokon is meglátszik.

A választóknak egyre nyilvánvalóbb, hogy a politikai szereplés mögött nincs valós program, konkrét politikai elképzelés, szervezeti háttér vagy hosszú távú stratégia. 

Fellépései ismétlődőek és üresek, ugyanazokat az üzeneteket ismétli, miközben a valódi politikai kérdések elől, legyen az a nemzetközi színtér, az európai döntéshozatal vagy az ukrán EU-csatlakozás, kitér – fogalmazott az Alapjogokért Központ elemzője.

Ezt is ajánljuk a témában

A csökkenő tömegek és a szervezetlenség szerinte egyértelművé tették: Magyar mozgalma nem képes tartósan megszólítani az embereket. 

Nem mutatott fel új arcokat, nem épített csapatot, nem tudott napirendet szabni a politikai vitákban. Amit láttunk, az inkább személyi kultusz, semmint egy komoly, országos politikai erő felépítése – fogalmazott, hozzátéve, Dobrev Klára sem tudott lényeges előrelépést felmutatni, a DK elnökének nyári vidéki szereplései nem váltottak ki érdemi mozgósítást, továbbra is a régi struktúrákra támaszkodik, új arcok nem jelentek meg, és a politikai üzenetei sem képesek érdemben befolyásolni a választókat.

Ettől függetlenül a DK szervezetileg még mindig jobban beágyazott, mint a Tisza: 

a pártnál ismerünk politikusokat, akik aktívan jelen vannak a helyi közösségekben, és a működése nem csupán egyetlen arc köré szerveződik – állapított meg Lajkó.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. augusztus 22. 12:14
senki nem szereti a hazugokat
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. augusztus 22. 12:02
Addig örüljenek, a tiszafostos és Клара Петрова Добрева is, amíg nincs komolyabb érdeklődés irántuk. Mert ha kiprovokálják az érdeklődést, azt nem biztos, hogy megússzák szárazon.
Válasz erre
0
0
egyszeri
2025. augusztus 22. 11:52
Húú, még mindig ennyi szavazójuk van, mint a képen látni?! Meglepő!
Válasz erre
2
0
survivor
2025. augusztus 22. 11:48
A DK(óbaloldal) és a Tisza ellenségek. Ez nyilván való , mint a trójai faló... :-) Ugyanazt a tortát szeletelik...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!