Magyar Péter és Dobrev Klára nyári mutatványa is besült

Magyar Péter megmutatta valódi arcát: kérdezni akartak tőle, a testőreit ugrasztotta a Tisza-vezér (VIDEÓ)
A kommentelőket is felháborította a pártelnök viselkedése.
Érdektelensége fulladtak az országjárások.
Országjárással töltötte a nyarat a baloldal: Dobrev Klára és Magyar Péter is a választók megnyerésén dolgozik, inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel – értékelte a két ellenzéki vezető turnéját a Magyar Nemzetnek Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője, hozzátéve, hogy a DK és a Tisza Párt elnöke szemlátomást nem tud jelentős számú érdeklődőt felmutatni fórumain.
Lajkó úgy látja, Dobrev szervezetten próbál országjárás közben közvetlennek tűnni: lángosozik, tanszerek gyűjt, de a tömegek ennek ellenére továbbra is elmaradnak. A rendezvényeken nem jelennek meg nagy számú érdeklődők, az aktivitás korlátozott marad.
Magyar eseményei pedig az elemző szerint kifulladtak.
Egyre csökken az érdeklődők száma a Tisza Párt elnökének egyszemélyes előadásain,
ezért buszoztatással és látszattevékenységekkel igyekeznek pótolni a hiányzó társadalmi támogatottságot, de az összkép így is gyenge maradt
– jegyezte meg Lajkó Fanni.
Hangsúlyozta: a politikai újdonság varázsa gyorsan kipukkadt, és mára már egyre többek előtt válik világossá, hogy tartalom és következetes vízió nélkül nem lehet komoly erőt építeni.
Mint mondta, Magyar Péter népszerűsége nyáron egyértelműen gyengült, a korábbiakhoz képest csökkent a támogatottsága, követőtábora apadt, ami a közvélemény-kutatásokon is meglátszik.
A választóknak egyre nyilvánvalóbb, hogy a politikai szereplés mögött nincs valós program, konkrét politikai elképzelés, szervezeti háttér vagy hosszú távú stratégia.
Fellépései ismétlődőek és üresek, ugyanazokat az üzeneteket ismétli, miközben a valódi politikai kérdések elől, legyen az a nemzetközi színtér, az európai döntéshozatal vagy az ukrán EU-csatlakozás, kitér – fogalmazott az Alapjogokért Központ elemzője.
Szerinte az Orbán-rendszer inog, nem szabad megállni.
A csökkenő tömegek és a szervezetlenség szerinte egyértelművé tették: Magyar mozgalma nem képes tartósan megszólítani az embereket.
Nem mutatott fel új arcokat, nem épített csapatot, nem tudott napirendet szabni a politikai vitákban. Amit láttunk, az inkább személyi kultusz, semmint egy komoly, országos politikai erő felépítése – fogalmazott, hozzátéve, Dobrev Klára sem tudott lényeges előrelépést felmutatni, a DK elnökének nyári vidéki szereplései nem váltottak ki érdemi mozgósítást, továbbra is a régi struktúrákra támaszkodik, új arcok nem jelentek meg, és a politikai üzenetei sem képesek érdemben befolyásolni a választókat.
Ettől függetlenül a DK szervezetileg még mindig jobban beágyazott, mint a Tisza:
a pártnál ismerünk politikusokat, akik aktívan jelen vannak a helyi közösségekben, és a működése nem csupán egyetlen arc köré szerveződik – állapított meg Lajkó.
