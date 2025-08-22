Magyar Péter és Dobrev Klára nyári mutatványa is besült

Országjárással töltötte a nyarat a baloldal: Dobrev Klára és Magyar Péter is a választók megnyerésén dolgozik, inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel – értékelte a két ellenzéki vezető turnéját a Magyar Nemzetnek Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője, hozzátéve, hogy a DK és a Tisza Párt elnöke szemlátomást nem tud jelentős számú érdeklődőt felmutatni fórumain.

Lajkó úgy látja, Dobrev szervezetten próbál országjárás közben közvetlennek tűnni: lángosozik, tanszerek gyűjt, de a tömegek ennek ellenére továbbra is elmaradnak. A rendezvényeken nem jelennek meg nagy számú érdeklődők, az aktivitás korlátozott marad.

Magyar eseményei pedig az elemző szerint kifulladtak.

Egyre csökken az érdeklődők száma a Tisza Párt elnökének egyszemélyes előadásain,

ezért buszoztatással és látszattevékenységekkel igyekeznek pótolni a hiányzó társadalmi támogatottságot, de az összkép így is gyenge maradt

– jegyezte meg Lajkó Fanni.

Hangsúlyozta: a politikai újdonság varázsa gyorsan kipukkadt, és mára már egyre többek előtt válik világossá, hogy tartalom és következetes vízió nélkül nem lehet komoly erőt építeni.