Donald Trumpnak elege lett és elárulta: háromféleképp alakulhat a háború kimenetele (VIDEÓ)

Azt gondoltam, hogy mostanra már megoldjuk, de rengeteg ott a gyűlölet.”

Az újságíróknak a Munkácson elektronikai üzemet ért csütörtöki orosz rakétatámadásról azt mondta: egyáltalán nem nézi jó szemmel, ahogyan semmit sem, aminek bármilyen köze van a háborúhoz.

Putyin és a foci VB

Az amerikai elnök a Fehér Házban a 2026 nyarán rendezendő labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó bejelentésen (melynek az Egyesült Államok társszervezője lesz Mexikó és Kanada mellett), Gianni Infantino FIFA-elnök jelenlétében kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin is szeretne ellátogatni a sporteseményre.

Vagy el tud jönni majd, vagy nem, függően attól, hogy mi történik”

– mondta Trump, majd felmutatott egy fotót, amely a múlt héten róla és az orosz elnökről készült Alaszkában. Megemlítette, hogy Vlagyimir Putyin tisztelettel viszonyul hozzá mint amerikai elnökhöz és országához, azonban mások iránt kevesebb tisztelettel viseltetik.

Donald Trump az elnöki dolgozószobában tartott rendezvényen be jelentette, hogy december 5-én Washingtonban, a Kennedy Központban rendezik a labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását, melyről a Truth social oldalán még egy videót is megosztott.

