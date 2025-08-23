Ft
Donald Trumpnak elege lett és elárulta: háromféleképp alakulhat a háború kimenetele (VIDEÓ)

2025. augusztus 23. 11:20

Az amerikai elnök Vlagyimir Putyinról is elmondta véleményét.

2025. augusztus 23. 11:20
null

Donald Trump amerikai elnök várhatóan két hét múlva dönt az ukrajnai háborúval kapcsolatos lépéseiről – számolt be a Sky News

A lap szerint az amerikai elnök az orosz-ukrán háború folytatásának három lehetséges opcióját az alábbiak szerint vázolta fel: „hatalmas szankciókat”, vagy „hatalmas vámokat” vezet be, illetve amennyiben a felek „nem tesznek semmit”, rájuk hagyja a béke rendezését, mondván

ez a ti harcotok”.

Trump ismét elismerte, hogy az orosz-ukrán konfliktus rendezése nehezebb, mint gondolta:

Azt gondoltam, hogy mostanra már megoldjuk, de rengeteg ott a gyűlölet.”

Az újságíróknak a Munkácson elektronikai üzemet ért csütörtöki orosz rakétatámadásról azt mondta: egyáltalán nem nézi jó szemmel, ahogyan semmit sem, aminek bármilyen köze van a háborúhoz. 

Putyin és a foci VB

Az amerikai elnök a Fehér Házban a 2026 nyarán rendezendő labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó bejelentésen (melynek az Egyesült Államok társszervezője lesz Mexikó és Kanada mellett), Gianni Infantino FIFA-elnök jelenlétében kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin is szeretne ellátogatni a sporteseményre.

Vagy el tud jönni majd, vagy nem, függően attól, hogy mi történik”

– mondta Trump, majd felmutatott egy fotót, amely a múlt héten róla és az orosz elnökről készült Alaszkában. Megemlítette, hogy Vlagyimir Putyin tisztelettel viszonyul hozzá mint amerikai elnökhöz és országához, azonban mások iránt kevesebb tisztelettel viseltetik. 

TRUMP, Donald; PUTYIN, Vlagyimir
Forrás: MTI/EPA/UPI pool/Annabelle Gordon

Donald Trump az elnöki dolgozószobában tartott rendezvényen be jelentette, hogy december 5-én Washingtonban, a Kennedy Központban rendezik a labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását, melyről a Truth social oldalán még egy videót is megosztott.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

