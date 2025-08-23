Donald Trumpnak elege lett és elárulta: háromféleképp alakulhat a háború kimenetele (VIDEÓ)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először jelezte, hogy kész tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az elfoglalt területekről – a bejelentés Trump ultimátumának árnyékában született.
A lap szerint az amerikai elnök az orosz-ukrán háború folytatásának három lehetséges opcióját az alábbiak szerint vázolta fel: „hatalmas szankciókat”, vagy „hatalmas vámokat” vezet be, illetve amennyiben a felek „nem tesznek semmit”, rájuk hagyja a béke rendezését, mondván
ez a ti harcotok”.
Trump ismét elismerte, hogy az orosz-ukrán konfliktus rendezése nehezebb, mint gondolta:
Azt gondoltam, hogy mostanra már megoldjuk, de rengeteg ott a gyűlölet.”
Az újságíróknak a Munkácson elektronikai üzemet ért csütörtöki orosz rakétatámadásról azt mondta: egyáltalán nem nézi jó szemmel, ahogyan semmit sem, aminek bármilyen köze van a háborúhoz.
Putyin és a foci VB
Az amerikai elnök a Fehér Házban a 2026 nyarán rendezendő labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó bejelentésen (melynek az Egyesült Államok társszervezője lesz Mexikó és Kanada mellett), Gianni Infantino FIFA-elnök jelenlétében kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin is szeretne ellátogatni a sporteseményre.
Vagy el tud jönni majd, vagy nem, függően attól, hogy mi történik”
– mondta Trump, majd felmutatott egy fotót, amely a múlt héten róla és az orosz elnökről készült Alaszkában. Megemlítette, hogy Vlagyimir Putyin tisztelettel viszonyul hozzá mint amerikai elnökhöz és országához, azonban mások iránt kevesebb tisztelettel viseltetik.
Donald Trump az elnöki dolgozószobában tartott rendezvényen be jelentette, hogy december 5-én Washingtonban, a Kennedy Központban rendezik a labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását, melyről a Truth social oldalán még egy videót is megosztott.