Horrorisztikus felvétel érkezett Munkácsról: szinte a monitoron keresztül érezni a robbanás erejét

Elkeserítő a helyzet: ez történik jelenleg Munkácson a rakétatámadás után
Egy környéken közlekedő autós kapta lencsevégre a becsapódást.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, szerda éjjel rakétatámadás érte Munkácson található amerikai cég, a Flex gyárát, amelynek következtében huszonegyen megsérültek és jelentős a kár. A gyárból még péntek reggel is fekete füst gomolygott, amelynek az eloltásán a tűzoltók még mindig dolgoznak.
Az Origo péntek délután tett közzé egy videót, amelyen egy környéken tartózkodó autós szemszögéből nézhetjük meg a félelmetes és megrázó támadást.
A videó a becsapódás pillanatát is rögzíti, amely Munkácstól nyolc-tíz kilométerre is jól hallható volt, és még az ablakok beleremegtek a robbanás erejébe.
Nyitókép: Részlet az Origo videójából
