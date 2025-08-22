Horrorisztikus felvétel érkezett Munkácsról: szinte a monitoron keresztül érezni a robbanás erejét

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, szerda éjjel rakétatámadás érte Munkácson található amerikai cég, a Flex gyárát, amelynek következtében huszonegyen megsérültek és jelentős a kár. A gyárból még péntek reggel is fekete füst gomolygott, amelynek az eloltásán a tűzoltók még mindig dolgoznak.

Az Origo péntek délután tett közzé egy videót, amelyen egy környéken tartózkodó autós szemszögéből nézhetjük meg a félelmetes és megrázó támadást.

A videó a becsapódás pillanatát is rögzíti, amely Munkácstól nyolc-tíz kilométerre is jól hallható volt, és még az ablakok beleremegtek a robbanás erejébe.

Nyitókép: Részlet az Origo videójából

