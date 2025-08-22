Ft
rakéta gyár Munkács füst Flex robbanás

Horrorisztikus felvétel érkezett Munkácsról: szinte a monitoron keresztül érezni a robbanás erejét

2025. augusztus 22. 15:06

Egy környéken közlekedő autós kapta lencsevégre a becsapódást.

2025. augusztus 22. 15:06
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, szerda éjjel rakétatámadás érte Munkácson található amerikai cég, a Flex gyárát, amelynek következtében huszonegyen megsérültek és jelentős a kár. A gyárból még péntek reggel is fekete füst gomolygott, amelynek az eloltásán a tűzoltók még mindig dolgoznak.

Az Origo péntek délután tett közzé egy videót, amelyen egy környéken tartózkodó autós szemszögéből nézhetjük meg a félelmetes és megrázó támadást.

A videó a becsapódás pillanatát is rögzíti, amely Munkácstól nyolc-tíz kilométerre is jól hallható volt, és még az ablakok beleremegtek a robbanás erejébe.

Nyitókép: Részlet az Origo videójából

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Doktor Doktorovics
2025. augusztus 22. 15:42
mennyi kávéfőző mehetett tönkre :'(
hannibal2
2025. augusztus 22. 15:20
Annyire vérengzőek ezek az oroszok, hogy a veszteségek minimalizálása végett este lőtték ki, mikor viszonylagosan kevesen vannak ott.
cutcopy
2025. augusztus 22. 15:12
Bátor reakció hogy egyből odahajt a becsapódáshoz, meg sem várja hogy nem követi e egy másik drón..
