Íme az új német légvédelmi rendszer, amit az orosz támadások miatt vettek

Az izraeli-amerikai fejlesztésű Arrow 3 képes 100 kilométernél magasabban, vagyis a világűr határán repülő célpontok megsemmisítésére is, ami olyan képesség, amellyel a Bundeswehr eddig nem rendelkezett. A rakétavédelmi rendszereket az ország három pontján tervezik majd telepíteni, ebből elsőként a Schönewalde/Holzdorf légitámaszponton.

Boris Pistorius német védelmi miniszter a dpa német hírügynökségnek az első egység üzembe helyezését megelőzően elmondta, hogy Németország először kapott lehetőséget a korai figyelmeztetésre, illetve lakossága és infrastruktúrája védelmére a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákkal szemben.