Németország rakéta orosz-ukrán háború

Íme az új német légvédelmi rendszer, amit az orosz támadások miatt vettek

2025. december 03. 20:10

A német hadsereg szerdán szolgálatba állította az Izraeltől vásárolt rendszert.

2025. december 03. 20:10
A német hadsereg szerdán szolgálatba állította az Izraeltől vásárolt, ballisztikus rakéták elhárítására is képes Arrow 3 légvédelmi rendszert.

Holger Neumann, a német légierő főparancsnoka az Annaburger Heide gyakorlótéren tartott szemlén „stratégia jelentőségű új képességről” beszélt. Mint mondta, a szolgálatba állított rendszer kiszélesíti a légvédelmi lehetőségek tárházát. Hozzátette, hogy az ukrajnai háború és ezzel kapcsolatban az Oroszország által rendszeresített új rakéták világossá teszik, „mennyire valóságossá vált az eddig absztrakt fenyegetés, s milyen sürgető képesnek lennünk arra, hogy a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat leküzdhessük”.

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Az izraeli-amerikai fejlesztésű Arrow 3 képes 100 kilométernél magasabban, vagyis a világűr határán repülő célpontok megsemmisítésére is, ami olyan képesség, amellyel a Bundeswehr eddig nem rendelkezett. A rakétavédelmi rendszereket az ország három pontján tervezik majd telepíteni, ebből elsőként a Schönewalde/Holzdorf légitámaszponton.

Boris Pistorius német védelmi miniszter a dpa német hírügynökségnek az első egység üzembe helyezését megelőzően elmondta, hogy Németország először kapott lehetőséget a korai figyelmeztetésre, illetve lakossága és infrastruktúrája védelmére a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákkal szemben. 

Ezzel a stratégiai képességgel, amely egyedülálló az európai partnereink körében, biztosítjuk központi szerepünket Európa szívében”

 – hangsúlyozta.

A gyártó szerint a rendszer „a legújabb, nagy hatótávolságú fenyegetéseket elfogja és megsemmisíti”, különösen azokat, amelyek tömegpusztító fegyvereket hordoznak a lehető legveszélytelenebb módon elporlasztva a káros anyagokat, így például a harci vegyi anyagokat.

Az izraeli fegyveres erők Izrael történelmének legnagyobb fegyverüzletéről beszéltek. A német hadsereg 3,6 milliárd eurót fektet be a rendszerbe, amelyet most először helyeznek üzembe Izrael határain kívül. A németországi üzembe helyezésen az izraeli hadsereg és a fegyveripar képviselői is jelen voltak.

(MTI)

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Gubbio
•••
2025. december 03. 21:04 Szerkesztve
Ez az! Költsék csak a jómód pénzeit, amíg nyomorba nem jutnak. Irány a Neandervölgyi-barlang! A szankciók működnek!
Válasz erre
1
0
indaniso
2025. december 03. 20:52
A huszik egy rakétát lőttek ki Izraelre, azt se sikerült megfogni. Mi lesz ha ötven jön?
Válasz erre
1
0
vi-ktt
2025. december 03. 20:36
Már Tel-Avivban IS milyen jól működött, nem igaz? (nem)
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. december 03. 20:29
1945 -óta, úgy emlékszem nem támadták őket az Oroszok. Nem is tervezik, bőven elvannak Ukrajnával foglalva. Meg a fasznak kéne egy lepukkant, buzeráns, pedofil, istentagadó, migráns tetűputri?
Válasz erre
5
0
