12. 03.
szerda
Steve Witkoff NATO orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Jared Kushner

Putyin kapkodhatja a levegőt: kíméletlen kritikát kapott Oroszország a NATO-tól

2025. december 03. 14:36

Növeli a feszültséget a háborúpárti elit.

2025. december 03. 14:36


A Kremlben Vlagyimir Putyin orosz elnök és az amerikai küldöttek, Steve Witkoff valamint Jared Kushner között tartott ötórás megbeszélés megállapodás nélkül zárult a háború befejezéséről, de a tárgyalások „hasznosak” és „konstruktívak” voltak – közölte egy magas rangú orosz tisztviselő.

A keddi találkozó előtt Putyin azzal vádolta az európai vezetőket, hogy szabotálni próbálják a békekezdeményezéseket. Azt mondta, Oroszország készen áll arra, hogy háborút viseljen Európával, ha megtámadják. „Nem tervezzük, hogy háborúba kezdjünk Európával, ezt már százszor elmondtam. De ha Európa háborút akar velünk, és el is kezdi, akkor mi most azonnal készen állunk”mondta Putyin egy moszkvai befektetési fórumon.

Ha Európa hirtelen háborút akar indítani ellenünk és megteszi, akkor gyorsan eljuthatunk oda, hogy már senkivel sem lesz kivel tárgyalni”

– tette hozzá.

A Wallstreet Journal szerint egy magas rangú NATO-tisztviselő elutasította Putyin Európa kapcsán tett megjegyzéseit, mondván, hogy a szövetség egységes. Oroszországnak nincs elegendő katonája és katonai képessége ahhoz, hogy legyőzze az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetét Európában.

Putyin szerint az európai vezetők a háború meghosszabbítására törekednek, de tévednek, ha azt hiszik, hogy Oroszország stratégiai vereséget szenvedhet.

„Mindezek a változtatások egyetlen célt szolgálnak: hogy blokkolják az egész békefolyamatot” – mondta Putyin a találkozó előtt a béketervhez benyújtott módosításokról.

Az európai tisztviselőknek az elmúlt hetekben részben sikerült akadályozni a békefolyamatot, éppen ezért a hírek szerint az Egyesült Államok eldöntötte, hogy teljes titokban fog tárgyalni Oroszországgal, teljes mértékben kizárva az európai politikusokat. Talán nem véletlen az sem, hogy a Pentagon nemrég teljesen leállította a kommunikációt Németországgal.  

A nyitókép forrása: Alekszej Nyikolszkij / AFP

***

 

pipa89
•••
2025. december 03. 15:42 Szerkesztve
A NATO és az Európai Unió a két szervezet, amely a legnagyobb veszélyt jelenti Európára nézve, ugyanis egyiket sem NEMZETÁLLAM VEZETI, HANEM A PÉNZMAFFIA MEGBÍZOTTJAI Führerin von der Pfeizer és Térdelős Rutte, a két jutalékos.
tikkadt-szocske
•••
2025. december 03. 15:40 Szerkesztve
Még mindig kötelező a Mandineren ökör címeket adni ?
orwell-1985
2025. december 03. 15:28
mint OV is tévessen, a gyáva nato matekra, gdp-re, emberszámra meg mi kurva gazdagok vagyunkra hivatkozik amikor az oroszokkal esteleges háború kimenetelét modellezik. hogy az oroszoknak mindössze 140millió polgára van, eu-nak kb 400millió, usa-nak 300milla. oroszország gdp-je nagyjábol a spanyolországéval egyenlő. amellett 2022-ben a háború kezdetekor összeszámolták, hogy elavúlt rozsdás fegyverei vannak, meg max 60 rakétája és ennyi. azt is már nem 1x hallottam, hogy oroszország nem bír el egy ukrajnával és a nato-val szemben esélytelen. na da, oroszország nem, csak, ukrajnával vív háborút hanem a nato 30 országával, mínusz HU. az ukránok meg ágyúhús szerepét töltik be. ha nato ennyire erős miért nem kűldenek be csapatokat ukrajnába, szállnak szembe az oroszokkal és katonai parádét szerveznek a vörös téren? ezek a matekosok mondják már meg mekkora volt afganiszán gdp-je amikor a világ "legerősebb" katonai szövetségét kipöckölte a pizsomás strandpapucsos kalasnyikovos talibán sereg.
bodosoldier-2
2025. december 03. 15:28
Ezek nem tudnak a sorok között olvasni. Putyin azt mondta,hogy ha megtámadják,akkor nem riad vissza semmitől.A nem lesz kivel tárgyalni azt szó szerint kell érteni.Nem biztos,hogy ebbe az irányba kellene elindulni.
