Putyin kapkodhatja a levegőt: kíméletlen kritikát kapott Oroszország a NATO-tól

A Kremlben Vlagyimir Putyin orosz elnök és az amerikai küldöttek, Steve Witkoff valamint Jared Kushner között tartott ötórás megbeszélés megállapodás nélkül zárult a háború befejezéséről, de a tárgyalások „hasznosak” és „konstruktívak” voltak – közölte egy magas rangú orosz tisztviselő.

A keddi találkozó előtt Putyin azzal vádolta az európai vezetőket, hogy szabotálni próbálják a békekezdeményezéseket. Azt mondta, Oroszország készen áll arra, hogy háborút viseljen Európával, ha megtámadják. „Nem tervezzük, hogy háborúba kezdjünk Európával, ezt már százszor elmondtam. De ha Európa háborút akar velünk, és el is kezdi, akkor mi most azonnal készen állunk” – mondta Putyin egy moszkvai befektetési fórumon.