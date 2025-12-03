Ezt tényleg senki sem akarta hallani, Putyin rátette a kezét a vörös gombra: „Készen állunk a háborúra!” (VIDEÓ)
Az orosz elnök újságírói kérdésre elárulta, hogy nem érné őket váratlanul, ha Európa háborút indítana ellenük.
Növeli a feszültséget a háborúpárti elit.
A Kremlben Vlagyimir Putyin orosz elnök és az amerikai küldöttek, Steve Witkoff valamint Jared Kushner között tartott ötórás megbeszélés megállapodás nélkül zárult a háború befejezéséről, de a tárgyalások „hasznosak” és „konstruktívak” voltak – közölte egy magas rangú orosz tisztviselő.
A keddi találkozó előtt Putyin azzal vádolta az európai vezetőket, hogy szabotálni próbálják a békekezdeményezéseket. Azt mondta, Oroszország készen áll arra, hogy háborút viseljen Európával, ha megtámadják. „Nem tervezzük, hogy háborúba kezdjünk Európával, ezt már százszor elmondtam. De ha Európa háborút akar velünk, és el is kezdi, akkor mi most azonnal készen állunk” – mondta Putyin egy moszkvai befektetési fórumon.
Ha Európa hirtelen háborút akar indítani ellenünk és megteszi, akkor gyorsan eljuthatunk oda, hogy már senkivel sem lesz kivel tárgyalni”
– tette hozzá.
A Wallstreet Journal szerint egy magas rangú NATO-tisztviselő elutasította Putyin Európa kapcsán tett megjegyzéseit, mondván, hogy a szövetség egységes. Oroszországnak nincs elegendő katonája és katonai képessége ahhoz, hogy legyőzze az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetét Európában.
Putyin szerint az európai vezetők a háború meghosszabbítására törekednek, de tévednek, ha azt hiszik, hogy Oroszország stratégiai vereséget szenvedhet.
„Mindezek a változtatások egyetlen célt szolgálnak: hogy blokkolják az egész békefolyamatot” – mondta Putyin a találkozó előtt a béketervhez benyújtott módosításokról.
Az európai tisztviselőknek az elmúlt hetekben részben sikerült akadályozni a békefolyamatot, éppen ezért a hírek szerint az Egyesült Államok eldöntötte, hogy teljes titokban fog tárgyalni Oroszországgal, teljes mértékben kizárva az európai politikusokat. Talán nem véletlen az sem, hogy a Pentagon nemrég teljesen leállította a kommunikációt Németországgal.
A nyitókép forrása: Alekszej Nyikolszkij / AFP
A német szárazföldi erők parancsnoka szerint az amerikaiak lépése nehéz helyzetbe hozza Kijev szövetségeseit.
