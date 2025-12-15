Ettől még Putyin is megvakult volna, ha látja: fájdalmas ponton rúgtak bele az oroszokba az ukránok (VIDEÓ)

Hozzátették, hogy a GPZ az orosz olaj- és gázipar egyik kulcsfontosságú vállalata. Évente körülbelül 3,5 millió tonna ként képes elő állítani. Ezt az anyagot az orosz hadiipari komplexum vállalatai robbanóanyagok gyártásához használják fel. Az ukrán vezérkar elmondta végül, hogy az üzem területén robbanásokat észleltek és hatalmas tűz keletkezett, a kár mértékét pedig jelenleg vizsgálják.