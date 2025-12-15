Ft
12. 15.
hétfő
orosz-ukrán háború kijev robbanás ukrajna

Ettől még Putyin is megvakult volna, ha látja: fájdalmas ponton rúgtak bele az oroszokba az ukránok (VIDEÓ)

2025. december 15. 18:45

Hatalmas tűz keletkezett a robbanások nyomán.

2025. december 15. 18:45
null

Az ukrán védelmi erők csapást mértek az asztraháni gázfeldolgozó üzemre (GPZ), melynek következtében robbanásokról és tűz esetkről tettek jelentést – erről az Unian számolt be.

Az ellenség robbanóanyag-gyártási kapacitásának csökkentése érdekében december 15-re virradó éjszaka Ukrajna védelmi erői sikeresen csapást mértek az ellenség stratégiai objektumára: az asztraháni gázfeldolgozó üzemre

– idézte a portál az ukrán fegyveres erők vezérkarának közleményét.

Hozzátették, hogy a GPZ az orosz olaj- és gázipar egyik kulcsfontosságú vállalata. Évente körülbelül 3,5 millió tonna ként képes elő állítani. Ezt az anyagot az orosz hadiipari komplexum vállalatai robbanóanyagok gyártásához használják fel. Az ukrán vezérkar elmondta végül, hogy az üzem területén robbanásokat észleltek és hatalmas tűz keletkezett, a kár mértékét pedig jelenleg vizsgálják.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

pandalala
2025. december 15. 19:26
Ukrajnában is van egy GPZ nevű gyár ... Nem lehet h összetévesztették?? .. ;-)) gpz.com.ua Krivoj Rog-ban van ....
alaba2
2025. december 15. 19:18
Majd jön a válasz Kijevbe!! Na az fog igazán fájni!!!
Nemegyangyal
2025. december 15. 19:16
Aztán holnap meg megy a sírás, hogy az oroszok válaszul civil célpontokat semmisítettek meg.
gyzoltan-2
2025. december 15. 19:07
Jó az USA, a NATO égi felderítése! Lineáris a törekvés a háború további kiszélesítésére, de csak óvatos végrehajtásban! -ami azért becsülendő, hogy nukleáris háborút nem kockáztatnak, nem kezdik el... Hagyományos fegyverekkel szakadásig terhelni Oroszországot a cél! Járulékos hozadék, hogy a háborúval nemcsak Oroszország lesz keresztre feszítve, hanem oda kerül, maga a kereszténység is, hisz többségében a gyűlölt keresztények gyilkolják egymást..! Igazán nagy tudású, jól képzett a rendező, s a forgatókönyvíró sem kutya... Igaz, minden megoldást készen kaptak, a németekkel szemben sikerrel kipróbálva, a múltban..!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.