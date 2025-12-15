Ettől még Putyin is megvakult volna, ha látja: fájdalmas ponton rúgtak bele az oroszokba az ukránok (VIDEÓ)

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt
Magyar Péteréktől már majdnem minden hétre jut egy olyan kijelentés, ami sokaknál kiveri a biztosítékot.
Hatalmas tűz keletkezett a robbanások nyomán.
Az ukrán védelmi erők csapást mértek az asztraháni gázfeldolgozó üzemre (GPZ), melynek következtében robbanásokról és tűz esetkről tettek jelentést – erről az Unian számolt be.
Az ellenség robbanóanyag-gyártási kapacitásának csökkentése érdekében december 15-re virradó éjszaka Ukrajna védelmi erői sikeresen csapást mértek az ellenség stratégiai objektumára: az asztraháni gázfeldolgozó üzemre
– idézte a portál az ukrán fegyveres erők vezérkarának közleményét.
Hozzátették, hogy a GPZ az orosz olaj- és gázipar egyik kulcsfontosságú vállalata. Évente körülbelül 3,5 millió tonna ként képes elő állítani. Ezt az anyagot az orosz hadiipari komplexum vállalatai robbanóanyagok gyártásához használják fel. Az ukrán vezérkar elmondta végül, hogy az üzem területén robbanásokat észleltek és hatalmas tűz keletkezett, a kár mértékét pedig jelenleg vizsgálják.
