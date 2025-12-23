Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nézőpont intézet magyar péter kéri lászló mráz ágoston sámuel gyurcsány ferenc

Saját magát leplezte le Magyar Péter: valóban ő vette át a stafétát Gyurcsány Ferenctől

2025. december 23. 09:03

A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza Párt elnökének viselkedése méltatlan még egy önjelölt kormányfőhöz is.

2025. december 23. 09:03
null

Magyar Péter saját maga bizonyította be, hogy „ő az új Gyurcsány” – írta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a közösségi oldalán. Mráz azt írta: „Magyar Péter a minap személyes példámon igazolta elemzői tézisemet: ő az új Gyurcsány. Azt állította a Kéri Lászlónak adott interjújában, hogy a 2024. szeptember 20-ai, 25. érettségi találkozónkon (mint ismert: a Piarista Gimnáziumban osztálytársam volt) azt mondtam volna neki, hogy »igazatok van, hogy ti tényleg vezettek, mi hazudunk így a nyilvánosságban«. Ez természetesen szimpla hazugság, s méltatlan még egy önjelölt kormányfőhöz is.”

Az intézet vezetője határozottan kijelentette:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A Nézőpont Intézet sem akkor, sem most nem mérte a Tisza előnyét. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldali közvélemény-kutató intézetek is csak egy hónappal később, 2024. október 23-ától jelentek meg sorban ezzel a „fake poll-lal”.

„Azt hiszem, mindent elmond, hogy 15 hónappal később, hat tucat, állítólagos Tisza-előnyről szóló, balos kutatási közlemény után jutott ez a remek story a Tisza-vezér eszébe. Régi Gyurcsány el, új Gyurcsány elő: de a hazugság hazugság marad” – fogalmazott Mráz.

A Nézőpont Intézet vezetője a Mandiner Mesterterv című november eleji műsorában jelentette ki, hogy Magyar Péter átvette a stafétát Gyurcsány Ferenctől. Mráz Ágoston Sámuel emlékeztetett: Magyar Péter eddigi legnagyobb politikai teljesítményének azt nevezte meg, hogy Gyurcsány Ferenc távozott a közéletből, ami idén be is következett. A Tisza elnökének október 23-i beszéde után azonban szerinte eldőlt: ki az új Gyurcsány Ferenc. 

Nekem az egész rendezvény és beszéd kapcsán az volt a benyomásom, hogy az új Gyurcsány Ferenc megszületett: és ez Magyar Péter”

– mondta a Nézőpont Intézet vezetője. Mráz szerint Magyar arra törekedett, hogy új Orbán Viktorként tüntesse fel magát, például erre utal az is, hogy ő is a Hősök terén beszélt, mint 1989-ben a miniszterelnök. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy anno 2006-ban Gyurcsány is az Andrássy útra szervezte a baloldali, „Orbán-ellenes” oldal tömegtüntetését. Szintén párhuzam van a két rendezvény, azaz a 2006-os MSZP-s és a mostani Tisza-rendezvény alatt elhangzott beszédekben. „Beszélt, de (Magyar Péter) nem mondott semmit, és a vizualitás volt fontos számára. Meg egy dolog volt fontos számára: hogy az Orbán-ellenességet építse. És ugyanezt csinálta Gyurcsány Ferenc” – fejtette ki Mráz Ágoston, majd hozzátette: „Semmi igazi gondolata nem volt, a programját elhallgatta a 2006-os választások előtt, ebből lett Öszöd.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebok-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2025. december 23. 09:28
rocktoberi-2rasputin 2025. december 23. 09:24 Mi a kurva anyádért erőlködsz itt, szdsz árva vén hülye? Figyelj faszkalap. Fel fogom venni mint cég a kedvezményes 3% os vállalkozói hitelt és veszek belőle állampapírt. Törvényileg MEGTEHETEM! A kamatkülönbözetet meg zsebreteszem. Ekkora zsenik ülnek a kormányban.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. december 23. 09:22
A csendestöbbség nem szavaz az Agresszív Kismalacra és ezzel el is dőlt minden. Feleslegesen nem kockáztat, mert minek kockáztasson. Az "Orbán lop" nem hatja meg, a Fossiásnak meg más mondanivalója nincs. Ennyike. Készüljetek a szokásos gyászmunkára, lippsik! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
rocktoberi-2
•••
2025. december 23. 09:21 Szerkesztve
Ex Vargáné most zászlót bont Ezt irigyli tőle a Hont. Aki nem jön szekér tolni Megfizeti azt a Tóni. És ott van még a Ceglédi A másik állellenzéki. Kettejükön nincsen áldás Ezért nem volt kormányváltás. Ex Vargáné jön azonban Rendszerváltás lesz itt nyomban. Eddig elvolt rendszer szélén Diákhitel Központ élén De nem hat már a NER vakság Amint nem jár FB tagság. Megmutatja most a Hontnak S tapsolnak az elmehunytak.
Válasz erre
0
0
rasputin
2025. december 23. 09:17
Magyar Péren kívül semmi nem kényszerítette a kormányt hogy kitalálja a 14. havi nyugdíjat. Érted Mráz?
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!