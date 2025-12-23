Saját magát leplezte le Magyar Péter: valóban ő vette át a stafétát Gyurcsány Ferenctől

A Nézőpont Intézet vezetője a Mandiner Mesterterv című november eleji műsorában jelentette ki, hogy Magyar Péter átvette a stafétát Gyurcsány Ferenctől. Mráz Ágoston Sámuel emlékeztetett: Magyar Péter eddigi legnagyobb politikai teljesítményének azt nevezte meg, hogy Gyurcsány Ferenc távozott a közéletből, ami idén be is következett. A Tisza elnökének október 23-i beszéde után azonban szerinte eldőlt: ki az új Gyurcsány Ferenc.

Nekem az egész rendezvény és beszéd kapcsán az volt a benyomásom, hogy az új Gyurcsány Ferenc megszületett: és ez Magyar Péter”

– mondta a Nézőpont Intézet vezetője. Mráz szerint Magyar arra törekedett, hogy új Orbán Viktorként tüntesse fel magát, például erre utal az is, hogy ő is a Hősök terén beszélt, mint 1989-ben a miniszterelnök. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy anno 2006-ban Gyurcsány is az Andrássy útra szervezte a baloldali, „Orbán-ellenes” oldal tömegtüntetését. Szintén párhuzam van a két rendezvény, azaz a 2006-os MSZP-s és a mostani Tisza-rendezvény alatt elhangzott beszédekben. „Beszélt, de (Magyar Péter) nem mondott semmit, és a vizualitás volt fontos számára. Meg egy dolog volt fontos számára: hogy az Orbán-ellenességet építse. És ugyanezt csinálta Gyurcsány Ferenc” – fejtette ki Mráz Ágoston, majd hozzátette: „Semmi igazi gondolata nem volt, a programját elhallgatta a 2006-os választások előtt, ebből lett Öszöd.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebok-oldala