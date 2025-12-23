Saját magát leplezte le Magyar Péter: valóban ő vette át a stafétát Gyurcsány Ferenctől

Váratlan fordulat Magyarországon: megszületett az új Gyurcsány Ferenc!
A Mesterterv elemzője úgy véli: megvan Gyurcsány Ferenc utódja.
A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza Párt elnökének viselkedése méltatlan még egy önjelölt kormányfőhöz is.
Magyar Péter saját maga bizonyította be, hogy „ő az új Gyurcsány” – írta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a közösségi oldalán. Mráz azt írta: „Magyar Péter a minap személyes példámon igazolta elemzői tézisemet: ő az új Gyurcsány. Azt állította a Kéri Lászlónak adott interjújában, hogy a 2024. szeptember 20-ai, 25. érettségi találkozónkon (mint ismert: a Piarista Gimnáziumban osztálytársam volt) azt mondtam volna neki, hogy »igazatok van, hogy ti tényleg vezettek, mi hazudunk így a nyilvánosságban«. Ez természetesen szimpla hazugság, s méltatlan még egy önjelölt kormányfőhöz is.”
Az intézet vezetője határozottan kijelentette:
A Nézőpont Intézet sem akkor, sem most nem mérte a Tisza előnyét. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldali közvélemény-kutató intézetek is csak egy hónappal később, 2024. október 23-ától jelentek meg sorban ezzel a „fake poll-lal”.
„Azt hiszem, mindent elmond, hogy 15 hónappal később, hat tucat, állítólagos Tisza-előnyről szóló, balos kutatási közlemény után jutott ez a remek story a Tisza-vezér eszébe. Régi Gyurcsány el, új Gyurcsány elő: de a hazugság hazugság marad” – fogalmazott Mráz.
A Nézőpont Intézet vezetője a Mandiner Mesterterv című november eleji műsorában jelentette ki, hogy Magyar Péter átvette a stafétát Gyurcsány Ferenctől. Mráz Ágoston Sámuel emlékeztetett: Magyar Péter eddigi legnagyobb politikai teljesítményének azt nevezte meg, hogy Gyurcsány Ferenc távozott a közéletből, ami idén be is következett. A Tisza elnökének október 23-i beszéde után azonban szerinte eldőlt: ki az új Gyurcsány Ferenc.
Nekem az egész rendezvény és beszéd kapcsán az volt a benyomásom, hogy az új Gyurcsány Ferenc megszületett: és ez Magyar Péter”
– mondta a Nézőpont Intézet vezetője. Mráz szerint Magyar arra törekedett, hogy új Orbán Viktorként tüntesse fel magát, például erre utal az is, hogy ő is a Hősök terén beszélt, mint 1989-ben a miniszterelnök. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy anno 2006-ban Gyurcsány is az Andrássy útra szervezte a baloldali, „Orbán-ellenes” oldal tömegtüntetését. Szintén párhuzam van a két rendezvény, azaz a 2006-os MSZP-s és a mostani Tisza-rendezvény alatt elhangzott beszédekben. „Beszélt, de (Magyar Péter) nem mondott semmit, és a vizualitás volt fontos számára. Meg egy dolog volt fontos számára: hogy az Orbán-ellenességet építse. És ugyanezt csinálta Gyurcsány Ferenc” – fejtette ki Mráz Ágoston, majd hozzátette: „Semmi igazi gondolata nem volt, a programját elhallgatta a 2006-os választások előtt, ebből lett Öszöd.”
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebok-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A Mesterterv elemzője úgy véli: megvan Gyurcsány Ferenc utódja.
***