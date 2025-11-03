Váratlan fordulat Magyarországon: megszületett az új Gyurcsány Ferenc!

Gyurcsány Ferenc még májusban jelentette be, hogy valamennyi tisztségéről lemond és visszavonul a politikától. Azóta már Dobrev Klára vezeti a Demokratikus Koalíciót, de az öszödi beszéd megalkotója utáni űr sokáig betöltetlen maradt. Egészen eddig! Ugyanis a Mestertervben kiderült, ki vette át a stafétát Gyurcsánytól.

Gyurcsány Ferenc már visszavonult, de a politikában betöltött helye üresen maradt (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Mráz Ágoston Sámuel emlékezettet: Magyar Péter eddigi legnagyobb politikai teljesítményének azt nevezte meg, hogy Gyurcsány Ferenc távozott a közéletből, ami idén be is következett. A Tisza elnökének október 23-i beszéde után azonban szerinte eldőlt: ki az új Gyurcsány Ferenc.