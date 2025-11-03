Ft
11. 03.
hétfő
Mesterterv Gyurcsány Ferenc Mráz Ágoston Sámuel

Váratlan fordulat Magyarországon: megszületett az új Gyurcsány Ferenc!

2025. november 03. 11:51

Bár a korábbi miniszterelnök féléve visszavonult a politikától, utódjára nem kellett sokat várni a Mesterterv elemzője szerint.

2025. november 03. 11:51
null
Mandiner
Mandiner

Gyurcsány Ferenc még májusban jelentette be, hogy valamennyi tisztségéről lemond és visszavonul a politikától. Azóta már Dobrev Klára vezeti a Demokratikus Koalíciót, de az öszödi beszéd megalkotója utáni űr sokáig betöltetlen maradt. Egészen eddig! Ugyanis a Mestertervben kiderült, ki vette át a stafétát Gyurcsánytól.

Gyurcsány Ferenc
Gyurcsány Ferenc már visszavonult, de a politikában betöltött helye üresen maradt (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Mráz Ágoston Sámuel emlékezettet: Magyar Péter eddigi legnagyobb politikai teljesítményének azt nevezte meg, hogy Gyurcsány Ferenc távozott a közéletből, ami idén be is következett. A Tisza elnökének október 23-i beszéde után azonban szerinte eldőlt: ki az új Gyurcsány Ferenc.

Nekem az egész rendezvény és beszéd kapcsán az volt a benyomásom, hogy az új Gyurcsány Ferenc megszületett: és ez Magyar Péter – mondta a Nézőpont Intézet vezetője. Mráz szerint Magyar arra törekedett, hogy új Orán Viktorként tüntesse fel magát, például erre utal az is, hogy ő is Hősök terén beszélt, mint 1989-ben a miniszterelnök. Ugyanakkor emlékezetet, hogy anno 2006-ban Gyurcsány is az Andrássy útra szervezet a baloldali, „az Orbán ellenes” oldal tömegtüntetését. Szintén párhuzam van a két rendezvény, azaz a 2006-os MSZP-s, és a mostani Tisza rendezvény alatt elhangzott beszédekben. „Beszélt, de (Magyar Péter) nem mondott semmit, és a vizualitás volt fontos számára. Meg egy dolog volt fontos számára: hogy az Orbán ellenességet építse. És ugyanezt csinálta Gyurcsány Ferenc. – fejtette ki Mráz Ágoston, majd hozzátette: Semmi igazi gondolata nem volt, a programját elhallgatta a 2006-os választások előtt, ebből lett Öszöd.

Címlapfotó: AFP

 

2025. november 03. 12:59
A kommunista hátország lecserélte az öregecskedő Ferit egy fiatalabb Gyurcsányra, aki csak egy árnyalattal pszichopatább az elődjénél.
balatontihany-25
2025. november 03. 12:58
Kétségtelen, hogy a garázda, lopós és ideggyenge kis pojáca sokban hasonlít Gyurcsótány Böszme Ferkóra, de a mániákus hazudozásban, a gyűlöletkeltésben, az agyhalottaknak titulált hívei hergelésében, heccelésében, az újságírók utálatában és a gyűlöletkeltésben már veri a Böszme bácsit...
Ízisz
•••
2025. november 03. 12:58 Szerkesztve
Z. Ugyanúgy fog járni m. p. mint a bukott lopcsótányferkó!!! Csak a szaros gatyás bűnöző hamarabb fog pihenőre menni!!! A sajátjai teszik majd hűvösre!!! 💯👍👏😆😝❗
johnny
2025. november 03. 12:53
Nehogy a Gyurcsány kimaradjon a valasztásokból, régóta unalmas már. 15éve van 2/3-a a kormánynak és még mindig nem az Orbán a felelős ,hanem a Gyurcsány. Meddig lehet a jelen problémáit egy lemondott miniszterelnökre fogni aki már nem politizál?
