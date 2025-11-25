Mérföldkő a magyar gazdaságban: itt a kormánydöntés, ami európai nagyhatalommá tette hazánkat

Jean-Francois Zoeller megköszönte a magyar kormány és a HIPA támogatását, illetve azt, hogy elsősorban a budapesti és a zalaegerszegi munkavállalóiknak köszönhetően a Flex európai innovációs díjat nyert a közelmúltban.

Zalaegerszegen nagyon jól képzett munkaerővel és tehetséges vezetőkkel dolgoznak, akik képesek a gyors változásokat végrehajtani és kezelni az új ökoszisztémát

– mondta.



Andreas Heim, a Flex európai üzletfejlesztésért felelős alelnöke arról beszélt, hogy a zalaegerszegi ma a legnagyobb magyarországi gyártóegységük. Az ország régóta fontos szerepet tölt be a cég európai gépjárműipari stratégiájában, de óriási a verseny, egyre fontosabb az innováció, a vásárlók számára az élmény az elsődleges szempont – tette hozzá.

Mint mondta: óriási a változás a járműiparban, az átállás részeként a gyorsaság és az ellenállóképesség egyaránt elsődleges, az ágazatot sokkhatásként érő koronavírus-járvány pedig felhívta a figyelmet arra, hogy új működési formákra van szükség. Zalaegerszegen már egy teljesen automatizált gyártósort építettek.