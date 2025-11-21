Álomautók aukciója jön Óbudán: ritka klasszikusok és befektetési lehetőség

Keserű pirula a baloldalnak: Magyarország ismét egy EU-s rangsor élmezőnyében
November 29-én a The GlassHouse Kolosyban rendezik meg a Cars & Dreams árverést, amelyen a múzeum válogatott járművei kerülnek kalapács alá.
November 29-én Óbudán, a The GlassHouse Kolosy rendezvényközpontban tartja Cars & Dreams aukcióját a 365 Oldtimer Múzeum, amelynek során ikonikus veteránautókat lehet megnézni és megvásárolni, miközben a szervezők a gyűjtői szenvedély, illetve a piaci hozamok találkozását ígérik. A 365 Oldtimer Múzeum november végén egy estére aukciós térbe költözteti a klasszikus autók világát.
A kínálat a nagy európai márkákra épít, a Mercedes-, Jaguar- és Audi-modellek mellett Lotus-, MG-, BMW-, Volvo- és Berliet-típusok is szerepelnek. A helyszín a múzeum otthona is egyben, Óbuda új központjában. Az intézmény több mint 2000 négyzetméteren mutat be száz feletti különlegességet, és a bemutató mögé tudatos oktatási programot is tesz. A múzeum célja, hogy a látogatóknak az autóipar múltjának fontos fordulópontjait is megmutassa, és felhívja a figyelmet arra a magyar mérnöki örökségre, amely világszinten hatott a közlekedés fejlődésére.
A tárlat ezért őrzi és bemutatja többek között Barényi Béla, Bánki Donát, Csonka János, Galamb József, Járay Pál, Viktor János és Ganz József munkásságát.
Az aukciót a szervezők nem pusztán eladásnak szánják. Az esten a vendégek exkluzív környezetben nézhetik meg a járműveket, élőzenével és gasztronómiai programokkal kiegészítve, valamint lehetőségük lesz licitálni is. Aki biztosra akar menni, november 28-án már előzetesen is szemügyre veheti a kalapács alá kerülő autókat a múzeumban.
A rendezvény egyik üzenete, hogy a veteránautó ma már nemcsak hobbi. A klasszikus járművek globális piaca mintegy 40 milliárd dolláros, ebből Európa majdnem 30 százalékot képvisel. Az ezredforduló óta az oldtimerek átlagosan évi 15 százalékos értéknövekedést hoztak, az utóbbi évtizedben pedig 18,5 százalék fölé gyorsult a drágulás. A várakozások szerint a növekedés tartós maradhat, és 2035-re a piac a 100 milliárd dollárt is megközelítheti.
A csúcsárak is jelzik, mennyire felértékelődtek a ritka, jó állapotú darabok. A rekordot egy 1955-ös Mercedes Benz Uhlenhaut Coupé tartja, Rudolf Uhlenhaut két prototípusának egyike, amely 2022-ben 143 millió dollárért kelt el a Sotheby’s stuttgarti aukcióján. Ez nagyságrendekkel lépte túl a korábbi csúcstartót, egy 1962-es Ferrari 330 LM 250 GTO 51,7 millió dolláros eladását.
Fotó: The GlassHouse Kolosy
