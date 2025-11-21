Álomautók aukciója jön Óbudán: ritka klasszikusok és befektetési lehetőség

November 29-én Óbudán, a The GlassHouse Kolosy rendezvényközpontban tartja Cars & Dreams aukcióját a 365 Oldtimer Múzeum, amelynek során ikonikus veteránautókat lehet megnézni és megvásárolni, miközben a szervezők a gyűjtői szenvedély, illetve a piaci hozamok találkozását ígérik. A 365 Oldtimer Múzeum november végén egy estére aukciós térbe költözteti a klasszikus autók világát.

A kínálat a nagy európai márkákra épít, a Mercedes-, Jaguar- és Audi-modellek mellett Lotus-, MG-, BMW-, Volvo- és Berliet-típusok is szerepelnek. A helyszín a múzeum otthona is egyben, Óbuda új központjában. Az intézmény több mint 2000 négyzetméteren mutat be száz feletti különlegességet, és a bemutató mögé tudatos oktatási programot is tesz. A múzeum célja, hogy a látogatóknak az autóipar múltjának fontos fordulópontjait is megmutassa, és felhívja a figyelmet arra a magyar mérnöki örökségre, amely világszinten hatott a közlekedés fejlődésére.