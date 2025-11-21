Keserű pirula a baloldalnak: Magyarország ismét egy EU-s rangsor élmezőnyében

A nők továbbra is alulreprezentáltak a vezetői pozíciókban az Európai Unióban. Ez derült ki az Eurostat legújabb kutatásából, amely szerint

2024-ben az EU-ban a nők átlagosan csak körülbelül 35 százalékban töltöttek szenior vagy vezetői pozíciót.

Ugyanakkor az egyes tagállamok között jól látható különbségek vannak. Svédország vezet 44 százalékkal, vagyis ott a vezetői pozíciók 44 százalékát nők töltik be, ezt követi Lettország 43 százalékkal, Lengyelország 42 százalékkal és hazánk 41 százalékkal. Magyarországon tehát minden kritikus hiresztelés dacára az egyik legmagabb az EU-ban a vezetői pozícióban lévő nők aránya.