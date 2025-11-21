Keserű pirula a baloldalnak: Magyarország ismét egy EU-s rangsor élmezőnyében

Történelmi beruházás: hatemeletes szuperkórház épül Zalaegerszegen (VIDEÓ)
A 230 ágyas új központ kilenc osztállyal és tizenhárom szakterülettel lesz lesz ellátva.
Hazánk az előkelő negyedik helyet szerezte meg a rangsorban.
A nők továbbra is alulreprezentáltak a vezetői pozíciókban az Európai Unióban. Ez derült ki az Eurostat legújabb kutatásából, amely szerint
2024-ben az EU-ban a nők átlagosan csak körülbelül 35 százalékban töltöttek szenior vagy vezetői pozíciót.
Ugyanakkor az egyes tagállamok között jól látható különbségek vannak. Svédország vezet 44 százalékkal, vagyis ott a vezetői pozíciók 44 százalékát nők töltik be, ezt követi Lettország 43 százalékkal, Lengyelország 42 százalékkal és hazánk 41 százalékkal. Magyarországon tehát minden kritikus hiresztelés dacára az egyik legmagabb az EU-ban a vezetői pozícióban lévő nők aránya.
A skála alsó végén Ciprus 25 százalékot ért el, míg Horvátország, Olaszország és Dánia egyaránt nagyjából 28 százalékon állt. Ezek az adatok azt mutatják, hogy bár Európa egyes részein történik előrelépés, sok országban és ágazatban továbbra is jelentős lemaradások vannak.
A vizsgált adatsorban a vezetői pozíciók közé tartoznak a felsővezetők, ügyvezetők és más, adminisztrációban, kereskedelemben, termelésben és szolgáltatásokban betöltött legfelső szintű menedzseri szerepek. Az adatok a 15 éves és idősebb, foglalkoztatott nőkre vonatkoznak.
A lista a következőképpen alakult:
Nyitókép forrása: A Timelab Pro YouTube-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
A 230 ágyas új központ kilenc osztállyal és tizenhárom szakterülettel lesz lesz ellátva.