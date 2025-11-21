Ft
élmezőny szenior Magyarország kereskedelem rangsor

Keserű pirula a baloldalnak: Magyarország ismét egy EU-s rangsor élmezőnyében

2025. november 21. 21:16

Hazánk az előkelő negyedik helyet szerezte meg a rangsorban.

2025. november 21. 21:16
null

A nők továbbra is alulreprezentáltak a vezetői pozíciókban az Európai Unióban. Ez derült ki az Eurostat legújabb kutatásából, amely szerint

2024-ben az EU-ban a nők átlagosan csak körülbelül 35 százalékban töltöttek szenior vagy vezetői pozíciót. 

Ugyanakkor az egyes tagállamok között jól látható különbségek vannak. Svédország vezet 44 százalékkal, vagyis ott a vezetői pozíciók 44 százalékát nők töltik be, ezt követi Lettország 43 százalékkal, Lengyelország 42 százalékkal és hazánk 41 százalékkal. Magyarországon tehát minden kritikus hiresztelés dacára az egyik legmagabb az EU-ban a vezetői pozícióban lévő nők aránya.

A skála alsó végén Ciprus 25 százalékot ért el, míg Horvátország, Olaszország és Dánia egyaránt nagyjából 28 százalékon állt. Ezek az adatok azt mutatják, hogy bár Európa egyes részein történik előrelépés, sok országban és ágazatban továbbra is jelentős lemaradások vannak.

A vizsgált adatsorban a vezetői pozíciók közé tartoznak a felsővezetők, ügyvezetők és más, adminisztrációban, kereskedelemben, termelésben és szolgáltatásokban betöltött legfelső szintű menedzseri szerepek. Az adatok a 15 éves és idősebb, foglalkoztatott nőkre vonatkoznak.

A lista a következőképpen alakult:

  • Svédország 44,4
  • Lettország 43,4
  • Lengyelország 41,8
  • Magyarország 40,5
  • Bulgária 40,2
  • Észtország 39,7
  • Írország 39,5
  • Franciaország 39,5
  • Litvánia 38,3
  • Portugália 38,0
  • Finnország 37,8
  • Málta 36,9
  • Ausztria 36,2
  • Luxemburg 35,8
  • EU-átlag 35,2
  • Görögország 34,8
  • Spanyolország 34,4
  • Belgium 34,2
  • Románia 33,9
  • Szlovénia 33,7
  • Szlovákia 32,6
  • Hollandia 30,2
  • Németország 29,1
  • Csehország 28,6
  • Dánia 28,2
  • Olaszország 27,9
  • Horvátország 27,6
  • Ciprus 25,3

Nyitókép forrása: A Timelab Pro YouTube-oldala

***

