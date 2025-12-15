Megjelent a TOP 100 Technikumi Rangsor 2026

Módszertan*

Az idei rangsor részben megújult módszertan alapján készült, hiszen már mérhetővé vált a duális képzésben való részvétel is. Az értékelés során intézményenként nyolc összevont mutatót vettünk figyelembe, amelyek átfogóbb képet adnak a technikumok teljesítményéről:

1. a technikumokba beiratkozó tanulók 2024/2025-ös tanév végi, 8. évfolyamos tanulmányi eredménye;

2. a technikumi tanulók közismereti érettségi vizsgaeredményeinek átlaga;

3. a szakmai vizsgák százalékos eredményeinek átlaga;

4. az intézmény teljes munkaidős oktatóinak az oktatói összlétszámhoz viszonyított aránya;

5. az intézmény digitális eszközellátottsága;

6. az évfolyamukat sikeresen teljesítők aránya;

7. a sikeres szakmai vizsgát tett tanulók esetében - a teljes képzési ciklust figyelembe véve - a duális képzésben résztvevő tanulóik aránya,

8. a 2025/2026-os tanévben a kilencedik évfolyam megkezdésekor megírt bemeneti szakképzési kompetenciamérésen elért eredmény.

Mivel a duális képzésben való részvétel lehetőségét jelentősen befolyásolhatja, hogy mely ágazatokban oktat egy intézmény, az egyenlő mérce biztosítása miatt az intézményekre jellemző mutatót az ágazatok országos arányának figyelembevétele mellett standardizáltuk. A végeredményt az egyes mutatók normalizált skálán elért pontszámának mediánja adta. Az elméletileg elérhető maximális összesített pontszám 100 lehet. A rangsor az intézmények szintjén készült, összesítve az egyes feladatellátási helyekre vonatkozó adatokat. A rangsorban azok az intézmények kaptak helyet, melyek legalább 100 fős tanulói létszámmal, köztük legalább 20 fős technikumi létszámmal működnek, illetve a tanulói jogviszonyos technikusok aránya a teljes tanulói és képzésben résztvevői létszámban legalább 35% legyen az intézményben. Azokat az intézmények, ahol nem állt rendelkezésre mindegyik rangsorolásba bevont indikátor, nem kerültek rangsorolásra.

A rangsorban közöljük az egyes intézmények összesített pontszámát és az elért helyezést.

* NSZFH módszertani tájékoztatás