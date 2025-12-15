Ft
top 100 technikumi rangsor 2026 duális képzés képzés intézmény top 100 oktatási hivatal rangsor

Megjelent a TOP 100 Technikumi Rangsor 2026

2025. december 15. 21:03

A lista az NSZFH és az Oktatási Hivatal hiteles adatai alapján készült: vizsgálja a diákok bemeneti tudását, képzési eredményeit, a duális képzés mutatóit, valamint az intézmények tanári létszámát és digitális felszereltségét.

2025. december 15. 21:03
null

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) elkészítette a 2026 évre vonatkozó TOP 100 Technikumi Rangsort, amelyet az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) publikált.

A lista az NSZFH és az Oktatási Hivatal hiteles adatai alapján készült: vizsgálja a diákok bemeneti tudását, képzési eredményeit, a duális képzés mutatóit, valamint az intézmények tanári létszámát és digitális felszereltségét.

Az értékelés alapját részben a 2024/2025-ös tanév adatai – például a beiratkozó nyolcadikosok jegyei – adták, részben pedig már a 2025/2026-os tanévre vonatkozó információk, így többek között a bemeneti kompetenciamérések eredményei. A rangsor így átfogó képet ad a technikumok teljesítményéről és fejlődési irányairól.

Módszertan*

Az idei rangsor részben megújult módszertan alapján készült, hiszen már mérhetővé vált a duális képzésben való részvétel is. Az értékelés során intézményenként nyolc összevont mutatót vettünk figyelembe, amelyek átfogóbb képet adnak a technikumok teljesítményéről:

1. a technikumokba beiratkozó tanulók 2024/2025-ös tanév végi, 8. évfolyamos tanulmányi eredménye; 

2. a technikumi tanulók közismereti érettségi vizsgaeredményeinek átlaga; 

3. a szakmai vizsgák százalékos eredményeinek átlaga; 

4. az intézmény teljes munkaidős oktatóinak az oktatói összlétszámhoz viszonyított aránya; 

5. az intézmény digitális eszközellátottsága; 

6. az évfolyamukat sikeresen teljesítők aránya; 

7. a sikeres szakmai vizsgát tett tanulók esetében - a teljes képzési ciklust figyelembe véve - a duális képzésben résztvevő tanulóik aránya,

8. a 2025/2026-os tanévben a kilencedik évfolyam megkezdésekor megírt bemeneti szakképzési kompetenciamérésen elért eredmény. 

Mivel a duális képzésben való részvétel lehetőségét jelentősen befolyásolhatja, hogy mely ágazatokban oktat egy intézmény, az egyenlő mérce biztosítása miatt az intézményekre jellemző mutatót az ágazatok országos arányának figyelembevétele mellett standardizáltuk. A végeredményt az egyes mutatók normalizált skálán elért pontszámának mediánja adta. Az elméletileg elérhető maximális összesített pontszám 100 lehet. A rangsor az intézmények szintjén készült, összesítve az egyes feladatellátási helyekre vonatkozó adatokat. A rangsorban azok az intézmények kaptak helyet, melyek legalább 100 fős tanulói létszámmal, köztük legalább 20 fős technikumi létszámmal működnek, illetve a tanulói jogviszonyos technikusok aránya a teljes tanulói és képzésben résztvevői létszámban legalább 35% legyen az intézményben. Azokat az intézmények, ahol nem állt rendelkezésre mindegyik rangsorolásba bevont indikátor, nem kerültek rangsorolásra.

A rangsorban közöljük az egyes intézmények összesített pontszámát és az elért helyezést.

* NSZFH módszertani tájékoztatás

Míg ebben az évben a rangsor első száz helyezettje közé 82 mediánpontszámmal lehet bekerülni, addig az első tíz közé már 100-ból 90 pontot kell elérni az intézményeknek. A technikumi képzést kezdő tanulók bemeneti kompetenciamérési eredményei, illetve a közismereti tárgyakra vonatkozó érettségi vizsgaeredmények a tavalyi eredményekhez képest javulást mutatnak az első 100 intézmény esetében. 

A technikumok többsége (79 db) valamelyik szakképzési centrum irányítása alá tartozik, a többi intézmény pedig jellemző módon egyházi szervezet vagy valamilyen felsőoktatási intézmény fenntartásában működik. Az ország minden vármegyéjében van olyan technikum, ami tagja a TOP100-as listának. A fővárosból 17, Győr-Moson-Sopron vármegyéből 14, Csongrád-Csanád vármegyéből 9 intézmény került fel a legjobbak közé – így az első száz intézmény regionális differenciái tavaly óta alig változtak. A vidéki technikumok közül 53 iskola működik vármegyeszékhelyen vagy vármegyei jogú városban, további 29 pedig közép- vagy kisvárosban.

Megújuló szakképzés

A kormány 2019-ben fogadta el a Szakképzés 4.0 stratégiát és azóta számos intézkedés történt a szakképzés megújítása érdekében. A korábbi Országos Képzési Jegyzék helyébe egy egyszerűbb szakmajegyzék lépett, átalakult a technikumi és a szakképző iskolai képzés, több lépcsőben emelkedtek az oktatói bérek, valamint általános szakképzési tanulói ösztöndíj került bevezetésre. Mindeközben folyamatosan zajlanak a korszerű oktatási környezet megteremtését célzó infrastrukturális fejlesztések. A pályaválasztásban bizonytalanok és a szakképzésből lemorzsolódók részére rugalmas tanulási utakat kínál az új rendszer. 

A megújult magyar szakképzési rendszer eredményességét igazolják, hogy a szakképzésben tanuló diákok, illetve az itt végzettséget szerzett fiatalok egyre jobb eredményeket érnek el nemzetközi versenyeken, európai viszonylatban is kiemelkedően teljesítenek. 

A fiatalok körében a szakképzés népszerűsége töretlen. 2025-ben ismét az ötéves, érettségit és szakmát adó technikumok voltak a legnépszerűbbek a nyolcadik osztályt befejező általános iskolások körében. Összességében tízből hat fiatal a szakképzést választja.

A szakmajegyzékes képzések esetében az első teljes végzős technikumi tanulói évfolyam 2024/25-ös tanévben végzett, így az ő eredményeik már megjelentek az idei rangsorban.

A TOP 100 Technikumi első pozíciójában Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum (Debrecen) található. Ebben az intézményben gépészeti, informatikai és távközlési, valamint specializált gép- és járműgyártás ágazatba tartozó szakmákat tanulnak a diákok. A második helyen az Energetikai Technikum és Kollégium (Paks) áll, ahol az energetikai iparághoz kapcsolódóan gépész szakembereket, informatikai, elektronikai és elektrotechnikai szakmákat oktatnak, valamint pénzügyi-számviteli ügyintéző, környezetvédelmi technikusi és mechatronikai technikusokat képeznek. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium (Vác) foglal helyet. Ebben az intézményben szintén az elektronikai és elektrotechnikai, informatikai, gépészeti és környezetvédelmi technikusi képzések állnak középpontban.

A rangsor élmezőnyében idén főként vidéki technikumok szerepelnek, amelyek kiemelkedő eredményeket értek el a vizsgált mutatók alapján. A legjobb budapesti intézmény a Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum lett, amely a 15. helyet szerezte meg, szorosan követve a Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikumot, amely a 16. helyen végzett — a két intézmény rangsorpontszáma gyakorlatilag megegyezett.

Az idei TOP 100-as rangsorban a tavalyihoz képest 20 új intézmény jelent meg. A legszűkebb élmezőnyben is történt változás: az első tíz helyezés között három olyan technikum szerepel, amely korábban a TOP 10-en kívül volt. Összességében a listára kerülő intézmények közül 57 javított a korábbi helyezésén, ami élénk versenyt és pozitív elmozdulást mutat.

Okleveles technikusképzés

A felsőoktatási intézményekkel közösen kidolgozott szakmai program alapján folytatott, emelt szintű szakmai tudást biztosító képzés azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak ajánlott, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket. A tanulók a képzés megfelelő tanulmányi eredménnyel történt teljesítését követően egyenes úton, már megszerzett kreditekkel juthatnak be az adott egyetem szakirányú képzésébe. 

 
 

Duális képzés a technikus képzésben

A 2020-tól megújult szakképzés részeként lehetőségük van akár a szakképző iskolai, akár a technikumi tanulóknak duális képzésben való részvételre. A duális képzés olyan szakképzési forma, amely során az iskolában, illetve a munkaerő-piaci szereplőknél, vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, szoros együttműködésben történik. Duális képzésben a szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló valós munkahelyi gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és gyakorlattal lép a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.

Duális képzésben résztvevő tanulók aránya – a 2024/2025-es tanévben sikeres szakmai vizsgát tett, tanulói jogviszonyban tanult diákok körében, a teljes képzési ciklust tekintve, ellátott feladatonként (%)

 

 

Ranghely

Intézmény megnevezése

Összesített átlag

1

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

93,135

2

Energetikai Technikum és Kollégium

93,095

3

Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

92,875

4

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

91,975

5

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium

91,565

6

Vas Vármegyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum

90,995

7

Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium

90,535

8

Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium

90,120

9

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum

89,990

10

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

89,800

11

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum

89,260

12

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium

89,080

13

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum

88,895

14

Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

88,800

15

Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

88,500

16

Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

88,490

17

Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum

88,380

18

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium

88,360

19

Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum

88,090

20

Győri SZC Hild József Építőipari Technikum

88,070

21

Debreceni SZC Vegyipari Technikum

87,965

22

Vas Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium

87,915

23

Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum

87,840

24

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

87,825

25

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum

87,705

26

Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum

87,345

27

Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium

87,285

28

Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium

87,005

29

Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

86,680

30

Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

86,665

31

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum

86,575

32

Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskola

86,220

33

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

86,125

34

Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Technikum

86,125

35

Budapesti Gazdasági SZC Szent István Technikum és Kollégium

86,123

36

Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum

85,940

37

Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum

85,892

38

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

85,855

39

Győri SZC Sport és Kreatív Technikum

85,800

40

Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum

85,635

41

Budapesti Műszaki SZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum

85,610

42

Vas Vármegyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum

85,500

43

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum

85,475

44

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium

85,420

45

Veszprémi SZC Ipari Technikum

85,400

46

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

85,360

47

Esztergomi SZC Bottyán János Technikum

85,265

48

Pécsi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

85,260

49

Budapesti Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum

84,990

50

Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium

84,970

51

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

84,945

52

Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum

84,935

53

Tatabányai SZC Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum

84,720

54

Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

84,645

55

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

84,615

56

Premontrei Szakgimnázium és Technikum

84,465

57

Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium

84,375

58

Budapesti Műszaki SZC Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikum

84,340

59

Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum

84,215

60

Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum

84,145

61

Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum

84,135

62

Székesfehérvári SZC I. István Technikum

84,125

63

Bajai SZC Türr István Technikum

84,105

64

MAMI Magyar Motorkerékpár Technikum és Szakképző Iskola, 1149 Budapest, Angol u. 36.

84,065

65

Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum

84,045

66

Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum

84,005

67

Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Technikum, Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium

84,005

68

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

84,000

69

Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum

83,995

70

MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

83,835

71

Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium

83,700

72

Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum

83,675

73

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum

83,635

74

Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum

83,600

75

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum

83,530

76

Tatabányai SZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum

83,520

77

Alföldi ASzC Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

83,350

78

Győri SZC Bolyai János Technikum

83,265

79

Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum

83,150

80

Vas Vármegyei SZC Barabás György Műszaki Szakképző Iskola

83,125

81

Budapesti Műszaki SZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium

83,095

82

Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum

82,970

83

Budapesti Gépészeti SZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum

82,770

84

Győri SZC Hunyadi Mátyás Technikum

82,735

85

Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium

82,635

86

Kisalföldi ASzC Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

82,615

87

Szegedi SZC Vedres István Technikum

82,430

88

Budapesti Műszaki SZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

82,420

89

Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum

82,415

90

Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

82,410

91

Kisalföldi ASzC Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

82,399

92

Közép-magyarországi ASzC Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

82,330

93

Közép-magyarországi ASzC Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

82,250

94

Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum

82,120

95

Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum

82,045

96

Budapesti Gépészeti SZC Eötvös Loránd Technikum

82,035

97

Budapesti Gazdasági SZC Teleki Blanka Közgazdasági Technikum

81,890

98

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum

81,880

99

Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium

81,835

100

Baranya Vármegyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum

81,785

Budapesti technikumok rangsora (TOP5)

Ranghely (Budapest)

Intézmény megnevezése

Összesített átlag

Ranghely (Országos)

1

Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

88,500

15

2

Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

88,490

16

3

Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum

88,090

19

4

Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum

87,345

26

5

Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

86,665

30


 

 

