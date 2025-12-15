Megjelent a TOP 100 Technikumi Rangsor 2026

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
A lista az NSZFH és az Oktatási Hivatal hiteles adatai alapján készült: vizsgálja a diákok bemeneti tudását, képzési eredményeit, a duális képzés mutatóit, valamint az intézmények tanári létszámát és digitális felszereltségét.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) elkészítette a 2026 évre vonatkozó TOP 100 Technikumi Rangsort, amelyet az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) publikált.
Az értékelés alapját részben a 2024/2025-ös tanév adatai – például a beiratkozó nyolcadikosok jegyei – adták, részben pedig már a 2025/2026-os tanévre vonatkozó információk, így többek között a bemeneti kompetenciamérések eredményei. A rangsor így átfogó képet ad a technikumok teljesítményéről és fejlődési irányairól.
Módszertan*
Az idei rangsor részben megújult módszertan alapján készült, hiszen már mérhetővé vált a duális képzésben való részvétel is. Az értékelés során intézményenként nyolc összevont mutatót vettünk figyelembe, amelyek átfogóbb képet adnak a technikumok teljesítményéről:
1. a technikumokba beiratkozó tanulók 2024/2025-ös tanév végi, 8. évfolyamos tanulmányi eredménye;
2. a technikumi tanulók közismereti érettségi vizsgaeredményeinek átlaga;
3. a szakmai vizsgák százalékos eredményeinek átlaga;
4. az intézmény teljes munkaidős oktatóinak az oktatói összlétszámhoz viszonyított aránya;
5. az intézmény digitális eszközellátottsága;
6. az évfolyamukat sikeresen teljesítők aránya;
7. a sikeres szakmai vizsgát tett tanulók esetében - a teljes képzési ciklust figyelembe véve - a duális képzésben résztvevő tanulóik aránya,
8. a 2025/2026-os tanévben a kilencedik évfolyam megkezdésekor megírt bemeneti szakképzési kompetenciamérésen elért eredmény.
Mivel a duális képzésben való részvétel lehetőségét jelentősen befolyásolhatja, hogy mely ágazatokban oktat egy intézmény, az egyenlő mérce biztosítása miatt az intézményekre jellemző mutatót az ágazatok országos arányának figyelembevétele mellett standardizáltuk. A végeredményt az egyes mutatók normalizált skálán elért pontszámának mediánja adta. Az elméletileg elérhető maximális összesített pontszám 100 lehet. A rangsor az intézmények szintjén készült, összesítve az egyes feladatellátási helyekre vonatkozó adatokat. A rangsorban azok az intézmények kaptak helyet, melyek legalább 100 fős tanulói létszámmal, köztük legalább 20 fős technikumi létszámmal működnek, illetve a tanulói jogviszonyos technikusok aránya a teljes tanulói és képzésben résztvevői létszámban legalább 35% legyen az intézményben. Azokat az intézmények, ahol nem állt rendelkezésre mindegyik rangsorolásba bevont indikátor, nem kerültek rangsorolásra.
A rangsorban közöljük az egyes intézmények összesített pontszámát és az elért helyezést.
* NSZFH módszertani tájékoztatás
Míg ebben az évben a rangsor első száz helyezettje közé 82 mediánpontszámmal lehet bekerülni, addig az első tíz közé már 100-ból 90 pontot kell elérni az intézményeknek. A technikumi képzést kezdő tanulók bemeneti kompetenciamérési eredményei, illetve a közismereti tárgyakra vonatkozó érettségi vizsgaeredmények a tavalyi eredményekhez képest javulást mutatnak az első 100 intézmény esetében.
A technikumok többsége (79 db) valamelyik szakképzési centrum irányítása alá tartozik, a többi intézmény pedig jellemző módon egyházi szervezet vagy valamilyen felsőoktatási intézmény fenntartásában működik. Az ország minden vármegyéjében van olyan technikum, ami tagja a TOP100-as listának. A fővárosból 17, Győr-Moson-Sopron vármegyéből 14, Csongrád-Csanád vármegyéből 9 intézmény került fel a legjobbak közé – így az első száz intézmény regionális differenciái tavaly óta alig változtak. A vidéki technikumok közül 53 iskola működik vármegyeszékhelyen vagy vármegyei jogú városban, további 29 pedig közép- vagy kisvárosban.
Megújuló szakképzés
A kormány 2019-ben fogadta el a Szakképzés 4.0 stratégiát és azóta számos intézkedés történt a szakképzés megújítása érdekében. A korábbi Országos Képzési Jegyzék helyébe egy egyszerűbb szakmajegyzék lépett, átalakult a technikumi és a szakképző iskolai képzés, több lépcsőben emelkedtek az oktatói bérek, valamint általános szakképzési tanulói ösztöndíj került bevezetésre. Mindeközben folyamatosan zajlanak a korszerű oktatási környezet megteremtését célzó infrastrukturális fejlesztések. A pályaválasztásban bizonytalanok és a szakképzésből lemorzsolódók részére rugalmas tanulási utakat kínál az új rendszer.
A megújult magyar szakképzési rendszer eredményességét igazolják, hogy a szakképzésben tanuló diákok, illetve az itt végzettséget szerzett fiatalok egyre jobb eredményeket érnek el nemzetközi versenyeken, európai viszonylatban is kiemelkedően teljesítenek.
A fiatalok körében a szakképzés népszerűsége töretlen. 2025-ben ismét az ötéves, érettségit és szakmát adó technikumok voltak a legnépszerűbbek a nyolcadik osztályt befejező általános iskolások körében. Összességében tízből hat fiatal a szakképzést választja.
A szakmajegyzékes képzések esetében az első teljes végzős technikumi tanulói évfolyam 2024/25-ös tanévben végzett, így az ő eredményeik már megjelentek az idei rangsorban.
A TOP 100 Technikumi első pozíciójában Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum (Debrecen) található. Ebben az intézményben gépészeti, informatikai és távközlési, valamint specializált gép- és járműgyártás ágazatba tartozó szakmákat tanulnak a diákok. A második helyen az Energetikai Technikum és Kollégium (Paks) áll, ahol az energetikai iparághoz kapcsolódóan gépész szakembereket, informatikai, elektronikai és elektrotechnikai szakmákat oktatnak, valamint pénzügyi-számviteli ügyintéző, környezetvédelmi technikusi és mechatronikai technikusokat képeznek. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium (Vác) foglal helyet. Ebben az intézményben szintén az elektronikai és elektrotechnikai, informatikai, gépészeti és környezetvédelmi technikusi képzések állnak középpontban.
A rangsor élmezőnyében idén főként vidéki technikumok szerepelnek, amelyek kiemelkedő eredményeket értek el a vizsgált mutatók alapján. A legjobb budapesti intézmény a Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum lett, amely a 15. helyet szerezte meg, szorosan követve a Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikumot, amely a 16. helyen végzett — a két intézmény rangsorpontszáma gyakorlatilag megegyezett.
Az idei TOP 100-as rangsorban a tavalyihoz képest 20 új intézmény jelent meg. A legszűkebb élmezőnyben is történt változás: az első tíz helyezés között három olyan technikum szerepel, amely korábban a TOP 10-en kívül volt. Összességében a listára kerülő intézmények közül 57 javított a korábbi helyezésén, ami élénk versenyt és pozitív elmozdulást mutat.
Okleveles technikusképzés
A felsőoktatási intézményekkel közösen kidolgozott szakmai program alapján folytatott, emelt szintű szakmai tudást biztosító képzés azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak ajánlott, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket. A tanulók a képzés megfelelő tanulmányi eredménnyel történt teljesítését követően egyenes úton, már megszerzett kreditekkel juthatnak be az adott egyetem szakirányú képzésébe.
Duális képzés a technikus képzésben
A 2020-tól megújult szakképzés részeként lehetőségük van akár a szakképző iskolai, akár a technikumi tanulóknak duális képzésben való részvételre. A duális képzés olyan szakképzési forma, amely során az iskolában, illetve a munkaerő-piaci szereplőknél, vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, szoros együttműködésben történik. Duális képzésben a szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló valós munkahelyi gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és gyakorlattal lép a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.
Duális képzésben résztvevő tanulók aránya – a 2024/2025-es tanévben sikeres szakmai vizsgát tett, tanulói jogviszonyban tanult diákok körében, a teljes képzési ciklust tekintve, ellátott feladatonként (%)
Ranghely
Intézmény megnevezése
Összesített átlag
1
|Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum
93,135
2
|Energetikai Technikum és Kollégium
93,095
3
|Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium
92,875
4
|Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
91,975
5
|Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium
91,565
6
|Vas Vármegyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum
90,995
7
|Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium
90,535
8
|Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium
90,120
9
|Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum
89,990
10
|Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum
89,800
11
|Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum
89,260
12
|Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium
89,080
13
|Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum
88,895
14
|Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
88,800
15
|Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
88,500
16
|Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
88,490
17
|Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum
88,380
18
|Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium
88,360
19
|Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum
88,090
20
|Győri SZC Hild József Építőipari Technikum
88,070
21
|Debreceni SZC Vegyipari Technikum
87,965
22
|Vas Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium
87,915
23
|Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum
87,840
24
|Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium
87,825
25
|II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum
87,705
26
|Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum
87,345
27
|Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium
87,285
28
|Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium
87,005
29
|Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
86,680
30
|Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum
86,665
31
|Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum
86,575
32
|Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskola
86,220
33
|Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
86,125
34
|Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Technikum
86,125
35
|Budapesti Gazdasági SZC Szent István Technikum és Kollégium
86,123
36
|Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum
85,940
37
|Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum
85,892
38
|Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum
85,855
39
|Győri SZC Sport és Kreatív Technikum
85,800
40
|Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum
85,635
41
|Budapesti Műszaki SZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum
85,610
42
|Vas Vármegyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum
85,500
43
|Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum
85,475
44
|Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
85,420
45
|Veszprémi SZC Ipari Technikum
85,400
46
|Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum
85,360
47
|Esztergomi SZC Bottyán János Technikum
85,265
48
|Pécsi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola
85,260
49
|Budapesti Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum
84,990
50
|Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium
84,970
51
|Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum
84,945
52
|Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum
84,935
53
|Tatabányai SZC Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum
84,720
54
|Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium
84,645
55
|Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum
84,615
56
|Premontrei Szakgimnázium és Technikum
84,465
57
|Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium
84,375
58
|Budapesti Műszaki SZC Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikum
84,340
59
|Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum
84,215
60
|Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum
84,145
61
|Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum
84,135
62
|Székesfehérvári SZC I. István Technikum
84,125
63
|Bajai SZC Türr István Technikum
84,105
64
|MAMI Magyar Motorkerékpár Technikum és Szakképző Iskola, 1149 Budapest, Angol u. 36.
84,065
65
|Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum
84,045
66
|Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum
84,005
67
|Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Technikum, Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium
84,005
68
|Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum
84,000
69
|Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum
83,995
70
|MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
83,835
71
|Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium
83,700
72
|Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum
83,675
73
|Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum
83,635
74
|Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum
83,600
75
|Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum
83,530
76
|Tatabányai SZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum
83,520
77
|Alföldi ASzC Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
83,350
78
|Győri SZC Bolyai János Technikum
83,265
79
|Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum
83,150
80
|Vas Vármegyei SZC Barabás György Műszaki Szakképző Iskola
83,125
81
|Budapesti Műszaki SZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium
83,095
82
|Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum
82,970
83
|Budapesti Gépészeti SZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum
82,770
84
|Győri SZC Hunyadi Mátyás Technikum
82,735
85
|Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium
82,635
86
|Kisalföldi ASzC Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
82,615
87
|Szegedi SZC Vedres István Technikum
82,430
88
|Budapesti Műszaki SZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum
82,420
89
|Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum
82,415
90
|Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium
82,410
91
|Kisalföldi ASzC Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
82,399
92
|Közép-magyarországi ASzC Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
82,330
93
|Közép-magyarországi ASzC Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
82,250
94
|Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum
82,120
95
|Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum
82,045
96
|Budapesti Gépészeti SZC Eötvös Loránd Technikum
82,035
97
|Budapesti Gazdasági SZC Teleki Blanka Közgazdasági Technikum
81,890
98
|Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum
81,880
99
|Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium
81,835
100
|Baranya Vármegyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum
81,785
Ranghely (Budapest)
Intézmény megnevezése
Összesített átlag
Ranghely (Országos)
1
|Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
88,500
15
2
|Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
88,490
16
3
|Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum
88,090
19
4
|Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum
87,345
26
5
|Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum
86,665
30