„Szívecskegyűjtő Szeretetláda” aranyozza be a Szent Imre Kórház betegeinek karácsonyát

A Szent Imre Kórház Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató ötlete alapján elindítja Magyarország első karácsonyi „Szívecskegyűjtő Szeretetláda” akcióját. A kezdeményezés célja, hogy olyan betegekhez juttasson személyes üzenetet és figyelmet, akik karácsonykor is kórházi ágyhoz kötve gyógyulnak, távol a családjuktól.

A kórház arra kéri az embereket, hogy rajzoljanak egy szívecskét, írjanak bele egy rövid jókívánságot, majd hozzák el személyesen az intézmény főépületének aulájában elhelyezett gyűjtőládához.

A szervezők szándéka szerint december 19-én minden bent fekvő beteg kap egy szívecskét és egy szívből jövő üzenetet, amely a remény és az emberi törődés üzenetét hordozza.