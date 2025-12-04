„Szívecskegyűjtő Szeretetláda” aranyozza be a Szent Imre Kórház betegeinek karácsonyát

„Nem fogunk könyörögni a kormánynak” – Karácsony Gergely egy valamit nem hajlandó kimondani
A felhívás célja, hogy szebbé tegyék a karácsonyt azoknak a betegeknek, akik az ünnepeket is a kórházban töltik.
A Szent Imre Kórház Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató ötlete alapján elindítja Magyarország első karácsonyi „Szívecskegyűjtő Szeretetláda” akcióját. A kezdeményezés célja, hogy olyan betegekhez juttasson személyes üzenetet és figyelmet, akik karácsonykor is kórházi ágyhoz kötve gyógyulnak, távol a családjuktól.
A kórház arra kéri az embereket, hogy rajzoljanak egy szívecskét, írjanak bele egy rövid jókívánságot, majd hozzák el személyesen az intézmény főépületének aulájában elhelyezett gyűjtőládához.
A szervezők szándéka szerint december 19-én minden bent fekvő beteg kap egy szívecskét és egy szívből jövő üzenetet, amely a remény és az emberi törődés üzenetét hordozza.
A felhívás nemcsak a kórház közvetlen ellátási területére vonatkozik, hanem az egész ország lakosságát megszólítja. A szervezők azt kérik, hogy aki átutazóban jár a kórház környékén, vagy egyszerűen útba esik az intézmény, gondoljon a betegekre, térjen be néhány percre, és hagyjon ott egy szívecskét. A cél, hogy a szeretet jegyében az ország minél szélesebb köre kapcsolódjon be az akcióba.
A felhívás minden korosztálynak szól, idősek és fiatalok egyaránt csatlakozhatnak. A kórház szerint a kezdeményezés megmutathatja, mekkora ereje van a szeretetnek és az együttérzésnek, amikor egy apró figyelmességből gyógyító, örömteli mosoly születik a betegek arcán.
Nyitókép forrása: a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Facebook-oldala
