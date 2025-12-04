Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szent Imre Kórházban Szívecskegyűjtő Szeretetláda Magyarország üzenet intézmény figyelem

„Szívecskegyűjtő Szeretetláda” aranyozza be a Szent Imre Kórház betegeinek karácsonyát

2025. december 04. 20:43

A felhívás célja, hogy szebbé tegyék a karácsonyt azoknak a betegeknek, akik az ünnepeket is a kórházban töltik.

2025. december 04. 20:43
null

A Szent Imre Kórház Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató ötlete alapján elindítja Magyarország első karácsonyi „Szívecskegyűjtő Szeretetláda” akcióját. A kezdeményezés célja, hogy olyan betegekhez juttasson személyes üzenetet és figyelmet, akik karácsonykor is kórházi ágyhoz kötve gyógyulnak, távol a családjuktól.

A kórház arra kéri az embereket, hogy rajzoljanak egy szívecskét, írjanak bele egy rövid jókívánságot, majd hozzák el személyesen az intézmény főépületének aulájában elhelyezett gyűjtőládához.

A szervezők szándéka szerint december 19-én minden bent fekvő beteg kap egy szívecskét és egy szívből jövő üzenetet, amely a remény és az emberi törődés üzenetét hordozza.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

A felhívás nemcsak a kórház közvetlen ellátási területére vonatkozik, hanem az egész ország lakosságát megszólítja. A szervezők azt kérik, hogy aki átutazóban jár a kórház környékén, vagy egyszerűen útba esik az intézmény, gondoljon a betegekre, térjen be néhány percre, és hagyjon ott egy szívecskét. A cél, hogy a szeretet jegyében az ország minél szélesebb köre kapcsolódjon be az akcióba.

A felhívás minden korosztálynak szól, idősek és fiatalok egyaránt csatlakozhatnak. A kórház szerint a kezdeményezés megmutathatja, mekkora ereje van a szeretetnek és az együttérzésnek, amikor egy apró figyelmességből gyógyító, örömteli mosoly születik a betegek arcán.

Nyitókép forrása: a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!