Biztonság az online ügyintézésben – ne dőljön be a trükkös üzeneteknek! (X)

A digitális tér hatalmas előnye, hogy az ügyintézés egyszerűvé és gyorssá vált. Ugyanakkor egyre kifinomultabb támadásokat láthatunk. Ma már nem a régi, naivan megfogalmazott „kérlek, utalj pénzt” levelek jelentenek veszélyt. A csalók profi szoftverekkel, valós céges arculatot másoló sablonokkal dolgoznak, és pontosan tudják, hogyan szólítsanak meg minket. Egy sürgető fizetési felszólítás, egy gyanús számla vagy egy váratlan nyeremény, és a csapda máris készen áll.

A digitális térben a legnagyobb fegyverük az, hogy pont úgy tűnnek, mintha a megszokott szolgáltatónk, például az MVM keresne meg minket.