A csőd kimondása nem szégyen.

A csőd kényszerítése az.

NAGYON!

Mert ha a segítség feltétele az, hogy a főváros megalázza magát, és kimondja a teljes fizetésképtelenséget, akkor ott már nem pénzügy van, hanem ERŐPOLITIKA…

Budapest nem omlik össze holnap.

Nem áll le a város, nem áll meg a metró.

De a helyzet világos: a városnak azért kell csődöt jelentenie, hogy olyan segítséget kapjon, amelyre részben azért van szüksége, mert az állam korábban kivéreztette.

Ez így nem partnerség.

És nem országépítés.

Egy ország nem attól működik, hogy egyik része térdre kényszeríti a másikat.”