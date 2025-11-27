Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pénzügy kormány főváros hiba csőd Budapest helyzet

Egy ország nem attól működik, hogy egyik része térdre kényszeríti a másikat

2025. november 27. 22:22

A kormány csak akkor segít, ha Budapest csődöt jelent. 

2025. november 27. 22:22
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„A kormány csak akkor segít, ha Budapest csődöt jelent
Ez az, ami igazán aggaszt.

Ma egy furcsa, veszélyes helyzet állt elő.
A főváros vezetése azt mondja: baj van.
A kormány pedig azt mondja: segítünk, de csak akkor, ha te magad jelenteted be, hogy csődben vagy.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

És itt van a lényeg.
A város nem a saját hibájából került ide.
A felelősség megoszlik és ebben a kormány is benne van.

VASTAGON!

Az elmúlt évek elvonásai, inkasszói, szolidaritási adói, kötelező átvállalásai mind-mind gyengítették Budapest működését.
Ez nem politikai vélemény, pénzügyi tény.

A csőd kimondása nem szégyen.
A csőd kényszerítése az. 

NAGYON!

Mert ha a segítség feltétele az, hogy a főváros megalázza magát, és kimondja a teljes fizetésképtelenséget, akkor ott már nem pénzügy van, hanem ERŐPOLITIKA…

Budapest nem omlik össze holnap.
Nem áll le a város, nem áll meg a metró.
De a helyzet világos: a városnak azért kell csődöt jelentenie, hogy olyan segítséget kapjon, amelyre részben azért van szüksége, mert az állam korábban kivéreztette.

Ez így nem partnerség.
És nem országépítés.
Egy ország nem attól működik, hogy egyik része térdre kényszeríti a másikat.”

Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2025. november 28. 00:28
HA "geli" NEM TUD MEGBIRKÓZNI A PROBLÉMÁVAL, "MONDJON LE"!!!!
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. november 28. 00:25
Lopjátok vissza a pénzt, és nem lesz csődben Budapest!!!!:))))
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2025. november 28. 00:14
Ha én, mint polgár segítségért folyamodok, mondjuk egy önkormányzathoz, akkor sem elég, hogy elsírom a problémámat, hanem mindenfélével igazolnom kell, hogy rá vagyok utalva a segítségre.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. november 27. 23:50
Ez pont olyan, mint mikor ukrajnába kell kérdés nélkül tolni a pénzt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!