Tarlósék mindent megtettek, de Karácsonyéknak ez sem volt elég: súlyos milliárdokat égetnek el, és csőddel fenyegetőznek – Gulyás is reagált
Tanácsadókra, törvénysértő prémiumokra és gigaprojektekre van pénz.
A kormány csak akkor segít, ha Budapest csődöt jelent.
„A kormány csak akkor segít, ha Budapest csődöt jelent.
Ez az, ami igazán aggaszt.
Ma egy furcsa, veszélyes helyzet állt elő.
A főváros vezetése azt mondja: baj van.
A kormány pedig azt mondja: segítünk, de csak akkor, ha te magad jelenteted be, hogy csődben vagy.
És itt van a lényeg.
A város nem a saját hibájából került ide.
A felelősség megoszlik és ebben a kormány is benne van.
VASTAGON!
Az elmúlt évek elvonásai, inkasszói, szolidaritási adói, kötelező átvállalásai mind-mind gyengítették Budapest működését.
Ez nem politikai vélemény, pénzügyi tény.
A csőd kimondása nem szégyen.
A csőd kényszerítése az.
NAGYON!
Mert ha a segítség feltétele az, hogy a főváros megalázza magát, és kimondja a teljes fizetésképtelenséget, akkor ott már nem pénzügy van, hanem ERŐPOLITIKA…
Budapest nem omlik össze holnap.
Nem áll le a város, nem áll meg a metró.
De a helyzet világos: a városnak azért kell csődöt jelentenie, hogy olyan segítséget kapjon, amelyre részben azért van szüksége, mert az állam korábban kivéreztette.
Ez így nem partnerség.
És nem országépítés.
Egy ország nem attól működik, hogy egyik része térdre kényszeríti a másikat.”
Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Tanácsadókra, törvénysértő prémiumokra és gigaprojektekre van pénz.