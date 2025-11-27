Tarlósék mindent megtettek, de Karácsonyéknak ez sem volt elég: súlyos milliárdokat égetnek el, és csőddel fenyegetőznek – Gulyás is reagált

Mi okozza a főváros folyamatos csődközeli helyzetét?

Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a fővárosi önkormányzat mintegy 450 milliárdos veszteséget termelt, a csőddel való riogatás pedig már-már állandó. A városvezetés az utóbbi időben – éppen – a szolidaritási hozzájárulás összegének emelkedésére hivatkozott, azonban fontos kérdés lehet, hogy egyes beruházásokra, sokak szerint eleve kudarcra ítélt projektekre miért és miből volt képes erőn felül milliárdokat költeni a főváros.

Noha több mint 180 milliárdos többlet volt a kasszában a város „átvételekor”, mára – nagyjából – mínusz 117 milliárd körüli az állás, ami azt jelenti, hogy közel 300 milliárd tűnt el valahol menet közben.

De hova?