Tarlósék mindent megtettek, de Karácsonyéknak ez sem volt elég: súlyos milliárdokat égetnek el, és csőddel fenyegetőznek – Gulyás is reagált

Jávor Benedek után újabb zöldpolitikus kapott mentőövet Karácsonytól, Gál J. Zoltán pedig már nem a legjobban fizetett tanácsadó, pedig az ő bére is növekedett.
A fővárosi önkormányzat milliárdokat éget el soha meg nem térülő projektekre, előszeretettel hoz tető alá az eredetinél jóval drágább szerződéseket, de havi sok millióért alkalmazza tanácsadók egész seregét és törvénytelen prémiumot oszt a megbízható kádereknek. Karácsony Gergely eközben megint csőddel fenyegetőzik és a kormányt okolja mindenért.
Budapest liberális városvezetése az elmúlt 6 év során több száz milliárdos veszteséget hozott össze, annak ellenére, hogy jelentős, mintegy 180 milliárdos többlettel, stabil költségvetéssel vették át a hivatalt Tarlós István korábbi főpolgármestertől.
A napokban már a sokadik alkalommal „fenyegetőzik” Budapest csődjével Karácsony Gergely, aki egyúttal – szokása szerint – a kormányzatot próbálja felelőssé tenni a kialakult helyzetért.
A kormány álláspontját a mai, csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely megerősítette:
a kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása mellett,
és amint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány belép, és biztosítja a város működőképességét.
Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a fővárosi önkormányzat mintegy 450 milliárdos veszteséget termelt, a csőddel való riogatás pedig már-már állandó. A városvezetés az utóbbi időben – éppen – a szolidaritási hozzájárulás összegének emelkedésére hivatkozott, azonban fontos kérdés lehet, hogy egyes beruházásokra, sokak szerint eleve kudarcra ítélt projektekre miért és miből volt képes erőn felül milliárdokat költeni a főváros.
Noha több mint 180 milliárdos többlet volt a kasszában a város „átvételekor”, mára – nagyjából – mínusz 117 milliárd körüli az állás, ami azt jelenti, hogy közel 300 milliárd tűnt el valahol menet közben.
De hova?
A Tarlós-féle önkormányzat 35 milliárdból készült „kihozni” a Lánchíd-felújítás teljes projektjét, ebben benne volt a hídon kívül egyebek mellett a Széchenyi tér felújítása is. Karácsonyék az újra kiírt tender révén „mindössze” 27 milliárdból hozták tető alá – a saját projektjüket, amely már nem tartalmazta sem a tér, sem egyéb felújításokat.
Amit Karácsonyék elvégeztek, az a Tarlós-féle tervben 21,8 milliárdból valósult volna meg.
Ráadásul noha Tarlóséknak köszönhetően rendelkezésre állt ez az összeg, Karácsonyék addig késlekedtek, amíg jelentős drágulással, másfél éves csúszással sikerült tető alá hozniuk a részprojektet – amelynek során a hídpénzbotrány néven elhíresült korrupciógyanús eset is felmerült.
A Széna tér felújításánál hasonló forgatókönyv zajlott le: Karácsonyék megakasztották a megkezdett munkálatokat, majd közel kétszeres költségből, leegyszerűsített műszaki tartalommal készültek el vele.
Ha valami, hát Rákosrendező luxuskiadásnak számított sokak szerint: a csődhelyzetben bukdácsoló főváros csak a telekre hajlandó kifizetni több mint 50 milliárd forintot, ebből mintegy 13 milliárd realizálódik az idei költségvetésben.
A Mandiner közérdekű adatigénylés alapján készült beszámolójából is kiolvasható, hogy újabb és újabb tanácsadók kerültek pozícióba a fővárosi önkormányzatnál, illetve több egykori politikus is visszaejtőernyőzött a hivatalba, például a 23-as választáson már megbukott V. Naszályi Márta, de jól fizetett tanácsadó lett Jávor Benedek korábbi európai parlamenti képviselő is.
A Tényellenőr szerint 2024 októberében 11 tanácsadót tartottak nyilván a fővárosi hivatalban, 2025 márciusára pedig már 19-en dolgoznak ilyen pozícióban. A főváros – írja a portál – évente több mint 400 millió forintot fordít tanácsadók foglalkoztatására.
De a Budapest Brand vezetői is törvénysértő prémiumokat kaptak Karácsony Gergely „alatt”, luxusparkolóval és több százmilliós tanácsadói szerződésekkel. „A közpénz ég, a felelős vezetés pedig továbbra is hiányzik. A jelentést a mai nappal nyilvánossá tettük – a budapestieknek tudniuk kell az igazságot” – írta ezzel kapcsolatban Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.
A főpolgármester csütörtökön bejelentette: a jövő héten összeül a fővárosi közgyűlés, hogy arról a határozatról szavazzon, amely szerint kormányzati beavatkozás nélkül a Budapest fizetésképtelenné válik. „Akkor játsszuk ezt a játékot, összehívtam a Fővárosi Közgyűlés ülését hétfő 17:00 órára, de a rendkívüli közgyűléshez rendkívüli helyszínt választottunk: a kelenföldi buszgarázsban találkozunk” – mondta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Városházára összehívott sajtótájékoztatóján.
Ennek előzménye az, hogy a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette: amint a közgyűlés megállapítja a fizetésképtelenséget, „a kormány belép, és biztosítja a város működőképességét”. Hozzáfűzte:
„sajnáljuk, hogy hat év baloldali-liberális városvezetése olyan helyzetet eredményezett, amelyben Budapest főpolgármestere a város fizetésképtelenségéről és csődjéről beszél”.
Arról is beszélt: a kormány szerint pártpolitika felett álló cél, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége semmilyen körülmények között ne eredményezze a város működőképességének hiányát.
A miniszter késő délután – reagálva Karácsony Gergely kormányt hibáztató kijelentéseire – azt írta: az
pusztán „politikai hangulatkeltés”, és a főpolgármester politikai akciója okafogyott,
mert „minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek.” Szerinte Karácsony Gergely „saját politikai felelőssége alól akar kibújni.”
Nyitókép forrása: MTI/Soós Lajos