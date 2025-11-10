Aggódhat Karácsony: elkezdődhet végre a fővárosi cégek átvilágítása

Fontos győzelemként értékeli a Fidesz–KDNP budapesti frakciója, hogy a Fővárosi Közgyűlés végre elfogadta a fővárosi cégek független átvilágításáról szóló javaslatot – írta a Metropol. A döntés szerint a budapesti cégeket független szakértők vizsgálhatják meg, így azt, hová tűntek a budapestiek milliárdjai, és hogyan gazdálkodtak a Karácsony Gergely vezette városháza alá tartozó cégek az elmúlt években.

Ahogy a Metropol emlékeztet, a Fidesz frakció már több mint egy éve követeli, hogy vizsgálják át a fővárosi közmű- és vagyonkezelő cégeket, mert szerintük ez az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön:

mire költötte el Karácsony Gergely és csapata a közpénzt.

A májusban benyújtott előterjesztés végül zöld utat kapott, ám fél évig semmi sem történt. A főpolgármester – a kormánypárti képviselők szerint – tudatosan halogatta a vizsgálat megkezdését.