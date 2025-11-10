Ft
Fidesz-frakció cég Budapest átvilágítás Karácsony Gergely

Aggódhat Karácsony: elkezdődhet végre a fővárosi cégek átvilágítása

2025. november 10. 20:36

A budapesti cégeket független szakértők vizsgálhatják meg.

2025. november 10. 20:36
null

Fontos győzelemként értékeli a Fidesz–KDNP budapesti frakciója, hogy a Fővárosi Közgyűlés végre elfogadta a fővárosi cégek független átvilágításáról szóló javaslatot – írta a Metropol. A döntés szerint a budapesti cégeket független szakértők vizsgálhatják meg, így azt, hová tűntek a budapestiek milliárdjai, és hogyan gazdálkodtak a Karácsony Gergely vezette városháza alá tartozó cégek az elmúlt években.

Ahogy a Metropol emlékeztet, a Fidesz frakció már több mint egy éve követeli, hogy vizsgálják át a fővárosi közmű- és vagyonkezelő cégeket, mert szerintük ez az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön: 

mire költötte el Karácsony Gergely és csapata a közpénzt. 

A májusban benyújtott előterjesztés végül zöld utat kapott, ám fél évig semmi sem történt. A főpolgármester – a kormánypárti képviselők szerint – tudatosan halogatta a vizsgálat megkezdését.

Most azonban, miután az éppen megszűnő Budapest Brand Nonprofit Zrt.-nél elképesztő visszásságokra derült fény, Karácsony sarokba szorult, és kénytelen volt előremenekülni, így végül a közgyűlés is rábólintott a teljes körű átvilágításra – írja a Metropol. 

Felidézték: 

a Fidesz által kezdeményezett első vizsgálat épp a Budapest Brandet érintette, ahol milliós fizetések, tízmilliós jutalmak és rezsitámogatások jártak a vezetőknek. 

A Fidesz–KDNP frakció szerint azonban a Budapest Brand csak a jéghegy csúcsa, a budapesti cégek vizsgálatakor több szög is kibújhat a zsákból. Ha egy ilyen kis cégben ennyi visszaélés van, el lehet képzelni, mi folyhat a többezres közművállalatoknál - mondta korábban a lapnak Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakció-vezetője. Ahogy a Metropol megtudta: az átvilágítás során több városi cég, köztük a BKM, a BKV, a BKK, a BFVK és a BGYH is nagyító alá kerül.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

 

tapir32
2025. november 10. 22:07
Nincs Karácsony botrány nélkül.
lyon-v-2
2025. november 10. 21:25
Mi tartott eddig ?
Ízisz
2025. november 10. 21:15
Z. Poloska körül a régi komcsi politikusai és holdudvaruk, alig várják már, hogy a Fidesz bukjon... Kezdődne a fosztogatás!!! 💯❗👎
elcapo-2
2025. november 10. 21:05
Azt hogy lopnak és alkalmatlanok, azt eddig is tudtuk. A Tarlós 180 milliárd plusszal adta át a fővárost , most kb 70 milliárd az adóssága és közben minden lerohad! A budapesti proliknak ez nem számít, csak ne a Fidesz.......De még a 12. kerület is vérproli lett a kutyapártos hülyével az élen!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.