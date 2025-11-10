Aggódhat Karácsony: elkezdődhet végre a fővárosi cégek átvilágítása

Milliók folyhatnak ki a csődközeli Budapestről: Karácsony Gergely idén is döntött prémiumkifizetésről
Karácsony Gergely főpolgármester úgy döntött, több millió forint jár a fővárosi cégvezetőnek. Idén is akadt prémiumkifizetés Budapesten. Mutatjuk!
A budapesti cégeket független szakértők vizsgálhatják meg.
Fontos győzelemként értékeli a Fidesz–KDNP budapesti frakciója, hogy a Fővárosi Közgyűlés végre elfogadta a fővárosi cégek független átvilágításáról szóló javaslatot – írta a Metropol. A döntés szerint a budapesti cégeket független szakértők vizsgálhatják meg, így azt, hová tűntek a budapestiek milliárdjai, és hogyan gazdálkodtak a Karácsony Gergely vezette városháza alá tartozó cégek az elmúlt években.
Ahogy a Metropol emlékeztet, a Fidesz frakció már több mint egy éve követeli, hogy vizsgálják át a fővárosi közmű- és vagyonkezelő cégeket, mert szerintük ez az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön:
mire költötte el Karácsony Gergely és csapata a közpénzt.
A májusban benyújtott előterjesztés végül zöld utat kapott, ám fél évig semmi sem történt. A főpolgármester – a kormánypárti képviselők szerint – tudatosan halogatta a vizsgálat megkezdését.
Most azonban, miután az éppen megszűnő Budapest Brand Nonprofit Zrt.-nél elképesztő visszásságokra derült fény, Karácsony sarokba szorult, és kénytelen volt előremenekülni, így végül a közgyűlés is rábólintott a teljes körű átvilágításra – írja a Metropol.
Felidézték:
a Fidesz által kezdeményezett első vizsgálat épp a Budapest Brandet érintette, ahol milliós fizetések, tízmilliós jutalmak és rezsitámogatások jártak a vezetőknek.
A Fidesz–KDNP frakció szerint azonban a Budapest Brand csak a jéghegy csúcsa, a budapesti cégek vizsgálatakor több szög is kibújhat a zsákból. Ha egy ilyen kis cégben ennyi visszaélés van, el lehet képzelni, mi folyhat a többezres közművállalatoknál - mondta korábban a lapnak Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakció-vezetője. Ahogy a Metropol megtudta: az átvilágítás során több városi cég, köztük a BKM, a BKV, a BKK, a BFVK és a BGYH is nagyító alá kerül.
