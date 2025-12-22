Sokan értetlenül kérdezik, miért tüntet ma pár száz kamionos az autópályákon és Budapesten

A mostani tüntetést szervezője szerint az a bajuk, hogy a főutakon közlekedő teherautósok 50 százalékos díjemelésre számíthatnak. Ezek azok az útvonalak, amelyek jellemzően a kisebb vidéki településeken haladnak keresztül.

A díjemelés célja nem a költségvetési bevételnövelés, hanem hogy a kamionokat inkább az autópályákra tereljék, ugyanis az eddigi gyakorlat szerint a teherautók olcsóbban használták az alacsonyabb rendű utakat, ami súlyos terhelést jelentett a vidéki településeknek és veszélyt az ott élőkre nézve.