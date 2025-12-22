Ft
12. 22.
Sokan értetlenül kérdezik, miért tüntet ma pár száz kamionos az autópályákon és Budapesten

2025. december 22. 18:09

Röviden a lényeg.

2025. december 22. 18:09
null
Deák Dániel
Deák Dániel
„Sokan értetlenül kérdezik, miért tüntet ma pár száz kamionos az autópályákon és Budapesten. Röviden a lényeg:

A kormány széleskörű szakmai konszenzus alapján megállapodást kötött nemrég a fuvarozók képviselőivel, mely megállapodást egy kivételével hét érdekképviseleti szervük alá is írta. 

A mostani tüntetést szervezője szerint az a bajuk, hogy a főutakon közlekedő teherautósok 50 százalékos díjemelésre számíthatnak. Ezek azok az útvonalak, amelyek jellemzően a kisebb vidéki településeken haladnak keresztül.

A díjemelés célja nem a költségvetési bevételnövelés, hanem hogy a kamionokat inkább az autópályákra tereljék, ugyanis az eddigi gyakorlat szerint a teherautók olcsóbban használták az alacsonyabb rendű utakat, ami súlyos terhelést jelentett a vidéki településeknek és veszélyt az ott élőkre nézve.

Tehát a kormány és a szakmai szervezetek megállapodásának köszönhetően 3 millió ember élete lesz biztonságosabb, hiszen várhatóan kevesebb kamion lesz a fő- és mellékúthálózatokon. Míg ma egy délutánra a szokásostól is nagyobb lett a dugó Budapesten, addig több ezer magyar település fellélegezhet.

Ezt egyébként a fuvarozók túlnyomó többsége meg is értette, amit jól jelez, hogy a mostani tüntetésen a fuvarozóknak csupán a 0,7 százaléka jelent meg.”

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI Fotó: Mihádák Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

