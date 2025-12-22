Megbénulhat a főváros: a kamionos tüntetés résztvevői elindultak Budapest felé
Több ezer teherautó és kamion indult Budapestre a Hősök terén tartandó demonstrációra.
Röviden a lényeg.
„Sokan értetlenül kérdezik, miért tüntet ma pár száz kamionos az autópályákon és Budapesten. Röviden a lényeg:
A kormány széleskörű szakmai konszenzus alapján megállapodást kötött nemrég a fuvarozók képviselőivel, mely megállapodást egy kivételével hét érdekképviseleti szervük alá is írta.
A mostani tüntetést szervezője szerint az a bajuk, hogy a főutakon közlekedő teherautósok 50 százalékos díjemelésre számíthatnak. Ezek azok az útvonalak, amelyek jellemzően a kisebb vidéki településeken haladnak keresztül.
A díjemelés célja nem a költségvetési bevételnövelés, hanem hogy a kamionokat inkább az autópályákra tereljék, ugyanis az eddigi gyakorlat szerint a teherautók olcsóbban használták az alacsonyabb rendű utakat, ami súlyos terhelést jelentett a vidéki településeknek és veszélyt az ott élőkre nézve.
Tehát a kormány és a szakmai szervezetek megállapodásának köszönhetően 3 millió ember élete lesz biztonságosabb, hiszen várhatóan kevesebb kamion lesz a fő- és mellékúthálózatokon. Míg ma egy délutánra a szokásostól is nagyobb lett a dugó Budapesten, addig több ezer magyar település fellélegezhet.
Ezt egyébként a fuvarozók túlnyomó többsége meg is értette, amit jól jelez, hogy a mostani tüntetésen a fuvarozóknak csupán a 0,7 százaléka jelent meg.”
