Nőtt a fővárosi tanácsadók száma, ahogy a fizetésük is, a nagy nyertes pedig...

Maradt Misetics, Kendernay és Kerpel-Fronius is

Alkalmazásban maradt Misetics Bálint is, aki a főpolgármester lakás- és szociálpolitikai főtanácsadójaként 1,05 milliót keres. Októberben még „csak” 900 ezer forintot keresett havonta. Miseticsről már 2020-ban megírta a Mandiner, hogy miközben ő Karácsonynak adta a tanácsokat, addig testvérének cége több fővárosi pályázaton is nyert.

Az egykori LMP-s politikus, Kendernay János is maradhatott Karácsony Gergely csapatában. Ő a főpolgármester városiplomáciai főtanácsadója és ezzel havi 1,03 milliót keres.

A ciklusban Kerpel-Fronius Gábor korábbi főpolgármester-helyettes is tanácsadói kinevezést kapott. Neki havi 1,13 millió jár. Októberben még nem akart nyilatkozni a 444-nek arról, hogy pontosan mit fog ezért csinálni, de a nekünk megküldött listából kiderült, hogy Kerpel-Fronius „részvételiségi önkormányzati tanácsadó” lett. Emlékezetes, Kerpel-Fronius neve a Városháza-botrányban is előkerült, hiszen maga ismerte be az ATV-ben, hogy részben ő volt az előterjesztője annak a dokumentumnak, amelyben felmerült a Fővárosi Önkormányzat épületének értékesítése is.