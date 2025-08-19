A mai sem a BKV napja: „túszdrámát” emleget a fővárosi képviselő

Újra lángoltak a BKV buszai – a dolgozók szerint időzített bombán utazunk
A fővárosban közlekedő, akár 25 éves járművek valós biztonsági kockázatot jelentenek, a szakszervezet pedig figyelmeztet: ha nem lesz megoldás, újabb tűzesetek jönnek.
„A budapestiek biztonságát ma már egy BKV-buszra való felszállás is kockára teszi” – hívta fel a figyelmet Szepesfalvy Anna képviselő.
Szepesfalvy Anna fővárosi képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy tovább gyűrűzik a BKV-botrány:
kedd reggel ismét elfüstölt egy busz, ezúttal Budafokon, a 251A járat.
Mint kiderült, most nemcsak a busz romlott el, hanem az ajtók sem nyíltak ki, így az utasok tíz percen át gyakorlatilag túszul estek a járművön.
„Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezúttal »csak« füstölt, és nem gyulladt ki – különben tragédia is lehetett volna” – jegyezte meg Szepesfalvy.
A kormánypárti politikus ezután azt kérdezte:
Hol vannak a megnyugtató válaszok az utasok biztonságáról?”
Majd ismertette, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a 44 napos szabadságát tölti. Míg a mindig „hiperaktív” Vitézy Dávid pedig most nagy csendben van: a szokásos „lázározáson” kívül, mint a Közlekedési Bizottság elnöke, mást nem nem nagyon tett.
„A budapestiek biztonságát ma már egy BKV-buszra való felszállás is kockára teszi. Budapest többet érdemel!” – zárta posztját Szepesfalvy Anna.
