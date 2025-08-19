Ft
Szepesfalvy Anna biztonság bkv Budapest füst Karácsony Gergely

A mai sem a BKV napja: „túszdrámát” emleget a fővárosi képviselő

2025. augusztus 19. 15:32

„A budapestiek biztonságát ma már egy BKV-buszra való felszállás is kockára teszi” – hívta fel a figyelmet Szepesfalvy Anna képviselő.

2025. augusztus 19. 15:32
null

Szepesfalvy Anna fővárosi képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy tovább gyűrűzik a BKV-botrány:

kedd reggel ismét elfüstölt egy busz, ezúttal Budafokon, a 251A járat.

Mint kiderült, most nemcsak a busz romlott el, hanem az ajtók sem nyíltak ki, így az utasok tíz percen át gyakorlatilag túszul estek a járművön.

„Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezúttal »csak« füstölt, és nem gyulladt ki – különben tragédia is lehetett volna” – jegyezte meg Szepesfalvy.

A kormánypárti politikus ezután azt kérdezte:

Hol vannak a megnyugtató válaszok az utasok biztonságáról?”

Majd ismertette, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a 44 napos szabadságát tölti. Míg a mindig „hiperaktív” Vitézy Dávid pedig most nagy csendben van: a szokásos „lázározáson” kívül, mint a Közlekedési Bizottság elnöke, mást nem nem nagyon tett.

„A budapestiek biztonságát ma már egy BKV-buszra való felszállás is kockára teszi. Budapest többet érdemel!” – zárta posztját Szepesfalvy Anna.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

gica1994
2025. augusztus 19. 16:27
A lényeg, hogy nem unatkoznak! 😀
csapláros
2025. augusztus 19. 16:27
massivement-3 2025. augusztus 19. 16:01..."...Elvtelen, sunyuló pártkatonák a fudeszesek, akiknek a Párt fontosabb a városnál."... Ennek ugorj neki még egyszer. Logikátlan, ZAVAROS. A fideszes Szentkirályinak se joga, se felhatalmazása nincs, hogy Karácsony HELYETT és nevében kormányozza Budapestet. EZ A DEMOKRÁCIA bazdmeg. Ha rosszul ixelsz akkor duplán szívsz... hahaha. Az anyád picsájában forradalmárkodj, szarfaszú, hogy nemhogy füstölgő, DE SEMMILYEN busz ne legyen.
Kerezs
2025. augusztus 19. 16:17
Meleg van na.
apro_marosan_petergabor
2025. augusztus 19. 16:16
Sajnos várható volt, hogy Kaligeli polgármesteri tevékenysége, akarom mondani áltevékenysége, dilettantizmusa előbb-utóbb komolyabb gondokhoz vezet. Remélhetőleg nem még komolyabbhoz. Súlyos hibát követett el a FIDESZ, hogy az utolsó jelöltségét Tarlósnak nem vette komolyan, másrészt, hogy a jellemtelen Vitézyt ránk szabadította (nem lett volna szabad Sz. Alexandra mellől ellépni.).
