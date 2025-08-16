Újra lángoltak a BKV buszai – a dolgozók szerint időzített bombán utazunk

Két nap alatt három autóbusz gyulladt ki Budapesten, ami ismét ráirányította a figyelmet a főváros tömegközlekedésének állapotára. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke, Naszályi Gábor a Magyar Nemzetnek elmondta:

nem ez az első eset, és ha a BKV nem talál gyors megoldást, nem is az utolsó volt.

Mint mondta, a sofőrök felkészültségének köszönhető, hogy személyi sérülés nem történt, de a dolgozók biztonságérzete megszűnt – miközben az utasok életéért is felelnek.