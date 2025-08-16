Újra lángoltak a BKV buszai – a dolgozók szerint időzített bombán utazunk

Ez nem Karácsony Gergelyék hete: újabb busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben (VIDEÓ)
A szerdai esethez hasonlóan nagy lángokkal égett a jármű.
A fővárosban közlekedő, akár 25 éves járművek valós biztonsági kockázatot jelentenek, a szakszervezet pedig figyelmeztet: ha nem lesz megoldás, újabb tűzesetek jönnek.
Két nap alatt három autóbusz gyulladt ki Budapesten, ami ismét ráirányította a figyelmet a főváros tömegközlekedésének állapotára. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke, Naszályi Gábor a Magyar Nemzetnek elmondta:
nem ez az első eset, és ha a BKV nem talál gyors megoldást, nem is az utolsó volt.
Mint mondta, a sofőrök felkészültségének köszönhető, hogy személyi sérülés nem történt, de a dolgozók biztonságérzete megszűnt – miközben az utasok életéért is felelnek.
Az egymást követő tüzesetek után a BKK teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el, a Fővárosi Kormányhivatal pedig azonnali műszaki ellenőrzést írt elő a buszokra.
A szakszervezet szerint azonban a gond sokkal mélyebb: a használtan beszerzett járművek már közel huszonöt évesek, eredetileg csak néhány évig tervezték üzemeltetni őket.
Naszályi emlékeztetett arra, hogy ezek a buszok már a beszerzés idején is rengeteg meghibásodással működtek, mára pedig egyenesen üzemeltethetetlenné váltak. A probléma gyökere a finanszírozásban rejlik – mondta az érdekvédő. A piaci szolgáltatók maradéktalanul megkapják a járó támogatást, míg a közösségi közlekedésből hiányzó forrásokat a BKV-n próbálják megspórolni.
Ez oda vezetett, hogy a cég kénytelen gazdaságtalan, veszélyes buszokat futtatni, miközben az új járművek jelentős része is drága bérleti konstrukcióban érkezett. Naszályi szerint mindez több tízmilliárdos hiányt halmoz fel, és további meghibásodásokhoz vezethet.
A szakszervezet már a fővárosi vezetést és a kormányt is felszólította: szülessen hosszú távú megállapodás Budapest közlekedésének fenntartható működéséről.
Naszályi hangsúlyozta, ha a BKV nem kap elegendő pénzt – akár hitelből is – új, korszerű járművek beszerzésére, a lángoló buszok esetei újra és újra megismétlődnek.
A biztonság mindennél fontosabb: sem az utasok, sem a dolgozók nem utazhatnak tűzveszélyes, elavult járműveken”
– figyelmeztetett.
Nyitókép: Facebook