Meg akartak menteni egy emberi életet, a BKV másképp gondolta

A Blikk az eset kapcsán megkereste a BKV-t. A társaság közleményében hangsúlyozta, hogy az nyilvánvaló, hogy az érintett munkatárs nem működött közre abban, hogy a helyszínen tartózkodók használhassák a defibrillátort, de a vizsgálat célja minden körülmény teljes körű tisztázása.

A BKV hozzátette, hogy nincs olyan szabályozás, amely megtiltaná a metró területén elhelyezett defibrillátorok metróterületen kívüli alkalmazását, különösen vészhelyzet esetén.

A helyes eljárás ilyenkor az lett volna, hogy az ügyeletes maga viszi ki a készüléket a rosszulléttel küzdő személyhez, és közreműködik annak szakszerű használatában.

A BKV azzal is védekezett, hogy az ilyen esetek rendkívül ritkák és elszigeteltek, és nem tükrözik a vállalat utasbiztonság iránti elkötelezettségét. Mint írták, a társaság minden metróvonalán elérhetővé tette az életmentő készülékeket, és a metrón dolgozó munkatársak rendszeres képzéseken vesznek részt, hogy szükség esetén magabiztosan és hatékonyan tudják használni a defibrillátorokat. A BKV közleménye szerint az eszközök korábban már több életet is megmentettek.