Meg akartak menteni egy emberi életet, a BKV másképp gondolta

Mesébe illő történet: életet mentett a BKV autóbuszvezetője
A 105-ös buszjárat vezetője kezdte meg az eszméletlen állapotban lévő nő újraélesztését.
Nem mindennapi eset történt a Határ úton.
Az egyik metrómegállóban történt megdöbbentő estről szerzett tudomást a Blikk. A történet szerint december 3-án este a 3-as metró Határ úti megállójában egy férfi rosszul lett, és az utasok azonnal megpróbálták újraéleszteni.
Közben két férfi a forgalmi iroda munkatársaihoz fordult, hogy elkérjék az állomáson elérhető defibrillátort. A BKV dolgozói azonban csak hosszabb várakozás után reagáltak, és azt mondták, hogy a készüléket nem adják oda, „már jön a mentő”, és „csak a metró területén lehet használni”. Kétségbe vonták azt is, hogy bárki az ott tartózkodók közül tudja-e kezelni a készüléket.
Amikor a segíteni szándékozó férfi kérdőre vonta a munkatársakat, azok egyszerűen rácsukták az ajtót.
A férfi végül kihívta a rendőröket is. A mentők pedig körülbelül egy óra múlva érkeztek, és elszállították a beteget.
A Blikk az eset kapcsán megkereste a BKV-t. A társaság közleményében hangsúlyozta, hogy az nyilvánvaló, hogy az érintett munkatárs nem működött közre abban, hogy a helyszínen tartózkodók használhassák a defibrillátort, de a vizsgálat célja minden körülmény teljes körű tisztázása.
A BKV hozzátette, hogy nincs olyan szabályozás, amely megtiltaná a metró területén elhelyezett defibrillátorok metróterületen kívüli alkalmazását, különösen vészhelyzet esetén.
A helyes eljárás ilyenkor az lett volna, hogy az ügyeletes maga viszi ki a készüléket a rosszulléttel küzdő személyhez, és közreműködik annak szakszerű használatában.
A BKV azzal is védekezett, hogy az ilyen esetek rendkívül ritkák és elszigeteltek, és nem tükrözik a vállalat utasbiztonság iránti elkötelezettségét. Mint írták, a társaság minden metróvonalán elérhetővé tette az életmentő készülékeket, és a metrón dolgozó munkatársak rendszeres képzéseken vesznek részt, hogy szükség esetén magabiztosan és hatékonyan tudják használni a defibrillátorokat. A BKV közleménye szerint az eszközök korábban már több életet is megmentettek.