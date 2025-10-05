Ft
Gázolt az M4-es metró a Rákóczi térnél

2025. október 05. 13:51

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint időközben helyreállt az M4-es metró közlekedése.

2025. október 05. 13:51
null

Elgázolt egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt – tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint helyreállt a közlekedés.

Kisdi Máté elmondta, 

a fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kiemelték a sínek közül és átadták a mentőknek az elgázolt embert.

A műszaki mentés idejére leállt a forgalom.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint helyreállt az M4-es metró közlekedése.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/Máthé Zoltán

