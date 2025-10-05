Gázolt az M4-es metró a Rákóczi térnél

10 éve fut a négyes metró, örülünk, Demszky?
Majd 20 év alatt épült 10 darab állomás. Tízéves a négyes metró.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint időközben helyreállt az M4-es metró közlekedése.
Elgázolt egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt – tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint helyreállt a közlekedés.
Kisdi Máté elmondta,
a fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kiemelték a sínek közül és átadták a mentőknek az elgázolt embert.
A műszaki mentés idejére leállt a forgalom.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/Máthé Zoltán
