A „mi kis kommunista polgármesterünk”: egy muszlim szocialista lett New York vezetője (VIDEÓ)
A mindössze 34 éves Zohran Mamdani az első New York-i polgármester, aki Allahban hisz.
Társadalmainkat sikerült annyira meghülyíteni, hogy a többség elhiszi: holnaptól ingyenes lesz az ottani Bkv.
„Az, hogy egy marxista muszlim bevándorló, aki életében nem dolgozott, lett NYC főpolgármestere egyet mutat: a társadalmainkat sikerült annyira meghülyíteni, hogy a többség elhiszi, hogy holnaptól ingyenes lesz az itteni Bkv. Csak úgy, ajándékba.”
Ezt is ajánljuk a témában
A mindössze 34 éves Zohran Mamdani az első New York-i polgármester, aki Allahban hisz.
Nyitókép: MTI/AP/Olga Fedorova