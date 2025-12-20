Folyosói pletykák Budapestről: a Tisza Párt szavazatainak Vitézy Dávid az ára!

Költségvetési csata a Fővárosi Közgyűlésben: ismét összeállt a Karácsony–Magyar–Vitézy-tengely
A Fővárosi Közgyűlésben éles politikai vita kísérte a költségvetés tárgyalását.
Vitézy Dávid tagad.
Érdekes pletykák keringenek a budapesti Városházán, ugyanis a folyosói pletyka úgy tartja, annak az ára, hogy a Tisza-frakció gyakorlatilag vita és hozzászólás nélkül elfogadta a 2026-os költségvetést – fogalmaz Szepesfalvy Anna fideszes fővárosi képviselő közösségi oldalán közzétett videójában –, többek között az,
hogy Vitézy Dávid lesz a BKK és a BKV felügyelőbizottságának is az elnöke.
A Podmaniczky Mozgalom vezetője tagad. Facebook-oldalán azt írta, miután több orgánum mellett a Magyar Nemzet is beszámolt az értesülésekről: „Természetesen a budapesti közösségi közlekedés fejlesztéséért minden erőmmel küzdök, ahogy eddig is, de semmilyen közösséget nem kívánok vállalni az illegitim és korrupciógyanús ügyek közt vergődő BKV-vezetéssel. Ez szerintem már az eddigi posztjaimból is elég világos lehetett annak, aki próbált tájékozódni. Így aztán természetesen egy szó sem igaz abból, amit a Magyar Nemzet ír a fővárosi Fideszre hivatkozva” – írta Vitézy.
Szepsfalvy azt is kifejtette videójában, Vitézy jelenleg is a közlekedési bizottság elnöke, „őt kötelező meghívni az igazgatósági ülésekre, döntési jogkörrel bír, gyakorlatilag az 520 milliárdos, teljes költségvetés mintegy 40 százaléka fölött közvetlen befolyása lenne – fogalmazott. – Úgyhogy a Tisza Párt, aki ugye úgy jött, hogy itt új idők új szelei fognak fújni, transzparencia, átláthatóság
Hát kérem szépen Gyurcsány három államtitkárával és a főpolgármesterrel dílelgetnek füstös szobákban, hogy akkor mit miért és mi az ára ezeknek a szavazatoknak. Én nem tudom, hogy ti így gondoltátok-e ezt a fővárosi működést, én azért azt gondolom, hogy Vitézy Dávid túlhatalmának lassan azért nyomai vannak” – zárta videóját.
A Metropol időközben megtudta: Karácsony Gergely balliberális főpolgármester akár egy személyben is meghozhatja ezt a döntést, közgyűlési jóváhagyás nélkül, két ülés között. Vagyis – ha a pletyka igaz – a kinevezés akár napokon belül megjelenhet a budapest.hu-n, még az ünnepek előtt vagy karácsony és szilveszter között.
Viszont, mint azt Szepesfalvy elmondta, ezek a hírek azért szivárogtak ki ilyen gyorsan, mert a BKV-nál sokan elégedetlenek.
Úgy érzik, hogy a háttérben, a fejük felett születnek meg fontos döntések, miközben nekik kell majd a következményeket kezelni a mindennapi működésben. Mindemellett a belső hangulatot tovább rontja az a vélekedés, hogy Vitézy Dávid kompromisszumot nem ismerő stílusban, keményen érvényesíti az érdekeit, és saját embereit igyekszik kulcspozíciókba juttatni.
