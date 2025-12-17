Költségvetési csata a Fővárosi Közgyűlésben: ismét összeállt a Karácsony–Magyar–Vitézy-tengely

Átírt múlt, bizonytalan jelen: botrányos ellentmondások Budapest pénzügyi adataiban
A költségvetési számokkal történő utólagos „okoskodás” válaszokat kíván a Fővárosi Közgyűlésen.
Terítéken Budapest büdzséje. A Fővárosi Közgyűlésben éles politikai vita kísérte a költségvetés tárgyalását: miközben a Tisza Párt bejelentette, hogy módosító javaslatainak befogadása után megszavazza a büdzsét, a Fidesz szerint a tervezet megalapozatlan, átláthatatlan, és elfogadása felelőtlen lenne.
Szerdán – 2025-ben utoljára – ismét összeült a Fővárosi Közgyűlés. Terítéken Budapest büdzséje. Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz-KDNP) közgyűlési képviselő szerint jelenleg azonban nem hozható felelős döntés Budapest pénzügyeiről, különösen a 2026-os költségvetésről, mert a főváros tényleges pénzügyi helyzete nem átlátható.
A Karácsony Gergely balliberális főpolgármester vezette városháza által közzétett likviditási adatok egymásnak ellentmondanak, milliárdos eltéréseket mutatnak, és korábban lezártnak tekintett számok is utólag változnak. A kormánypárti politikus ezt nem adminisztratív hibának, hanem a pénzügyi valóság elfedésének titulálta az ülést megelőzően, amely a 2006-os költségvetési manipulációkra emlékeztet. Állítása szerint ugyanazok a politikai szereplők érintettek, akik a 2025-ös „csődköltségvetést” is készítették, és most annak következményeit próbálják eltussolni. Gulyás Gergely Kristóf Facebook-bejegyzésében a helyzetet a közgyűlés és a budapestiek félrevezetésének minősíti, ezért kezdeményezi az ügy teljes körű tisztázását, és addig nem tartja elfogadhatónak a 2026-os költségvetésről való szavazást, amíg nem állnak rendelkezésre valós, ellenőrizhető adatok.
Mielőtt elkezdődött az általános költségvetési diskurzus, két ügy került elő. A karácsonyi ajándékozás – Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) például egy Lázár János-figurát kapott Szentkirályi Alexandra (Fidesz-KDNP) frakcióvezetőtől –, illetve a Fidesz-KDNP kezdeményezésére a Fővárosi Közgyűlés elutasító állásfoglalást tárgyalt volna a migrációs és menekültügyi paktumról, azonban Karácsony Gergely főpolgármester kérésére a témát levették a napirendről arra hivatkozva, hogy az nem tartozik a főváros hatáskörébe.
A Fővárosi Közgyűlés költségvetési vitájában kulcskérdéssé vált, hogy a Tisza Párt bejelentette:
a főpolgármester által befogadott módosító javaslataik elfogadása esetén megszavazzák a költségvetést, amivel biztosítható a szükséges többség.
Bujdosó Andrea frakcióvezető úgy fogalmazott: „azzal a szándékkal jöttünk, hogy – a módosítók és a viták függvényében – elfogadjuk a költségvetést”, majd hozzátette, hogy javaslataik között szerepel a vezetői prémiumrendszer teljesítményhez kötése, valamint forrásátcsoportosítás fiatalok mentálhigiénés támogatására, iskolautca programokra és nyugdíjasotthonok felújítására.
A Fidesz-KDNP képviselői (a fentiek fényében is) élesen ellenezték a költségvetés elfogadását, és alapvetően megkérdőjelezték annak megalapozottságát. Szepesfalvy Anna szerint a büdzsé azért sem támogatható, mert „jelen pillanatban azért fizetik Brüsszelben Jávor Benedeket, hogy tollba mondja azokat a jelentéseket, amelyek alapján visszatartják az uniós forrásokat”.
A Fidesz álláspontja szerint Budapest pénzügyi helyzete nem átlátható, és a városvezetés nem ad valós képet a főváros gazdálkodásáról.
Gulyás Gergely Kristóf több felszólalásában is azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés „megalapozatlan”, és nincs kényszer az azonnali elfogadására. Szerinte „semmi nem történik akkor, ha most nem fogadják el” a tervezetet, arra később is lenne lehetőség. A Tisza támogatását gyanúsnak nevezte, és nyíltan rákérdezett: „mit kap a Tisza azért, hogy támogassa a költségvetést?”, utalva háttéralkuk lehetőségére.
A vita során a Fidesz részéről elhangzott az is, hogy a városvezetés „lebuktatta magát”, és hogy „a pódiumon ülő két-három emberen kívül nincs olyan, aki ismerné a város anyagi helyzetét”. Gulyás Gergely Kristóf külön kitért az úgynevezett Excel-táblás hibára, amely szerinte bizonyítja, hogy ellentmondásos és megbízhatatlan adatok alapján kérik a közgyűléstől a döntést.
Javaslata szerint „amíg nem kotorják ki Budapestet a csődből, addig ne osszanak jutalmakat”.
Karácsony Gergely főpolgármester visszautasította a Fidesz vádjait, hangsúlyozva, hogy a költségvetés a kúriai döntésekre épít, és arra, hogy Magyarország „nyomokban még jogállam”. Az adateltéréseket technikai hibának nevezte, amelyet azonnal javítottak, és kijelentette: „a kormány az önkormányzatot csődbe akarta vinni”.
Más ellenzéki szereplők is megszólaltak: a Kétfarkú Kutya Párt jelezte, hogy megszavazza a költségvetést a javaslataik befogadása után, míg Vitézy Dávid a főváros és a kormány viszonyát, illetve a „segélyhitel” rendszerét bírálta, amely szerinte példátlan módon adósíthatja el Budapestet a közgyűlés megkerülésével.
Összességében a vita rendkívül éles politikai hangvételű volt: míg a Fidesz szerint a költségvetés átláthatatlan, megalapozatlan és elfogadása felelőtlen, addig a városvezetés és több ellenzéki frakció a módosítások után vállalhatónak tartja azt. A Tisza Párt támogatásával ugyanakkor reálissá vált a költségvetés elfogadása, a Fidesz határozott tiltakozása ellenére.
