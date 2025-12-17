Költségvetési csata a Fővárosi Közgyűlésben: ismét összeállt a Karácsony–Magyar–Vitézy-tengely

Gulyás Gergely Kristóf több felszólalásában is azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés „megalapozatlan”, és nincs kényszer az azonnali elfogadására. Szerinte „semmi nem történik akkor, ha most nem fogadják el” a tervezetet, arra később is lenne lehetőség. A Tisza támogatását gyanúsnak nevezte, és nyíltan rákérdezett: „mit kap a Tisza azért, hogy támogassa a költségvetést?”, utalva háttéralkuk lehetőségére.

A vita során a Fidesz részéről elhangzott az is, hogy a városvezetés „lebuktatta magát”, és hogy „a pódiumon ülő két-három emberen kívül nincs olyan, aki ismerné a város anyagi helyzetét”. Gulyás Gergely Kristóf külön kitért az úgynevezett Excel-táblás hibára, amely szerinte bizonyítja, hogy ellentmondásos és megbízhatatlan adatok alapján kérik a közgyűléstől a döntést.

Javaslata szerint „amíg nem kotorják ki Budapestet a csődből, addig ne osszanak jutalmakat”.

Karácsony Gergely főpolgármester visszautasította a Fidesz vádjait, hangsúlyozva, hogy a költségvetés a kúriai döntésekre épít, és arra, hogy Magyarország „nyomokban még jogállam”. Az adateltéréseket technikai hibának nevezte, amelyet azonnal javítottak, és kijelentette: „a kormány az önkormányzatot csődbe akarta vinni”.

Más ellenzéki szereplők is megszólaltak: a Kétfarkú Kutya Párt jelezte, hogy megszavazza a költségvetést a javaslataik befogadása után, míg Vitézy Dávid a főváros és a kormány viszonyát, illetve a „segélyhitel” rendszerét bírálta, amely szerinte példátlan módon adósíthatja el Budapestet a közgyűlés megkerülésével.