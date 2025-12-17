Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
költségvetés fővárosi közgyűlés gulyás gergely kristóf karácsony gergely

Költségvetési csata a Fővárosi Közgyűlésben: ismét összeállt a Karácsony–Magyar–Vitézy-tengely

2025. december 17. 12:12

Terítéken Budapest büdzséje. A Fővárosi Közgyűlésben éles politikai vita kísérte a költségvetés tárgyalását: miközben a Tisza Párt bejelentette, hogy módosító javaslatainak befogadása után megszavazza a büdzsét, a Fidesz szerint a tervezet megalapozatlan, átláthatatlan, és elfogadása felelőtlen lenne.

2025. december 17. 12:12
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Szerdán – 2025-ben utoljára – ismét összeült a Fővárosi Közgyűlés. Terítéken Budapest büdzséje. Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz-KDNP) közgyűlési képviselő szerint jelenleg azonban nem hozható felelős döntés Budapest pénzügyeiről, különösen a 2026-os költségvetésről, mert a főváros tényleges pénzügyi helyzete nem átlátható.

A Karácsony Gergely balliberális főpolgármester vezette városháza által közzétett likviditási adatok egymásnak ellentmondanak, milliárdos eltéréseket mutatnak, és korábban lezártnak tekintett számok is utólag változnak. A kormánypárti politikus ezt nem adminisztratív hibának, hanem a pénzügyi valóság elfedésének titulálta az ülést megelőzően, amely a 2006-os költségvetési manipulációkra emlékeztet. Állítása szerint ugyanazok a politikai szereplők érintettek, akik a 2025-ös „csődköltségvetést” is készítették, és most annak következményeit próbálják eltussolni. Gulyás Gergely Kristóf  Facebook-bejegyzésében a helyzetet a közgyűlés és a budapestiek félrevezetésének minősíti, ezért kezdeményezi az ügy teljes körű tisztázását, és addig nem tartja elfogadhatónak a 2026-os költségvetésről való szavazást, amíg nem állnak rendelkezésre valós, ellenőrizhető adatok.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból
Tovább a cikkhezchevron
Szerdán ismét összeült a Fővárosi Közgyűlés. Terítéken Budapest büdzséje
Szerdán ismét összeült a Fővárosi Közgyűlés. Terítéken Budapest büdzséje

Ezt is ajánljuk a témában

Fővárosi Közgyűlés: terítéken Budapest büdzséje

Mielőtt elkezdődött az általános költségvetési diskurzus, két ügy került elő. A karácsonyi ajándékozás – Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) például egy Lázár János-figurát kapott Szentkirályi Alexandra (Fidesz-KDNP) frakcióvezetőtől –, illetve a Fidesz-KDNP kezdeményezésére a Fővárosi Közgyűlés elutasító állásfoglalást tárgyalt volna a migrációs és menekültügyi paktumról, azonban Karácsony Gergely főpolgármester kérésére a témát levették a napirendről arra hivatkozva, hogy az nem tartozik a főváros hatáskörébe.

  • A kormánypártok képviselői ezt vitatták, szerintük a migráció budapesti szempontból is releváns biztonsági kérdés, és élesen bírálták a napirendről való levételt, illetve a Tisza Párt felelősségének „elkenését”.
  • Ezzel szemben Barabás Richárd a napirendről való levételt támogatta, mondván, nem helyes országos, politikai jellegű kérdéseket a közgyűlés elé vinni. A vita végén a Fővárosi Közgyűlés a Fideszen kívüli képviselők többségének támogatásával levette a migrációs témát a napirendről.

Ismét összeállt a Karácsony-féle baloldal és a Tisza Párt

A Fővárosi Közgyűlés költségvetési vitájában kulcskérdéssé vált, hogy a Tisza Párt bejelentette:

a főpolgármester által befogadott módosító javaslataik elfogadása esetén megszavazzák a költségvetést, amivel biztosítható a szükséges többség.

Bujdosó Andrea frakcióvezető úgy fogalmazott: „azzal a szándékkal jöttünk, hogy – a módosítók és a viták függvényében – elfogadjuk a költségvetést”, majd hozzátette, hogy javaslataik között szerepel a vezetői prémiumrendszer teljesítményhez kötése, valamint forrásátcsoportosítás fiatalok mentálhigiénés támogatására, iskolautca programokra és nyugdíjasotthonok felújítására.

A Fidesz-KDNP képviselői (a fentiek fényében is) élesen ellenezték a költségvetés elfogadását, és alapvetően megkérdőjelezték annak megalapozottságát. Szepesfalvy Anna szerint a büdzsé azért sem támogatható, mert „jelen pillanatban azért fizetik Brüsszelben Jávor Benedeket, hogy tollba mondja azokat a jelentéseket, amelyek alapján visszatartják az uniós forrásokat”.

A Fidesz álláspontja szerint Budapest pénzügyi helyzete nem átlátható, és a városvezetés nem ad valós képet a főváros gazdálkodásáról.

Gulyás Gergely Kristóf több felszólalásában is azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés „megalapozatlan”, és nincs kényszer az azonnali elfogadására. Szerinte „semmi nem történik akkor, ha most nem fogadják el” a tervezetet, arra később is lenne lehetőség. A Tisza támogatását gyanúsnak nevezte, és nyíltan rákérdezett: „mit kap a Tisza azért, hogy támogassa a költségvetést?”, utalva háttéralkuk lehetőségére.

A vita során a Fidesz részéről elhangzott az is, hogy a városvezetés „lebuktatta magát”, és hogy „a pódiumon ülő két-három emberen kívül nincs olyan, aki ismerné a város anyagi helyzetét”. Gulyás Gergely Kristóf külön kitért az úgynevezett Excel-táblás hibára, amely szerinte bizonyítja, hogy ellentmondásos és megbízhatatlan adatok alapján kérik a közgyűléstől a döntést.

Javaslata szerint „amíg nem kotorják ki Budapestet a csődből, addig ne osszanak jutalmakat”.

Karácsony Gergely főpolgármester visszautasította a Fidesz vádjait, hangsúlyozva, hogy a költségvetés a kúriai döntésekre épít, és arra, hogy Magyarország „nyomokban még jogállam”. Az adateltéréseket technikai hibának nevezte, amelyet azonnal javítottak, és kijelentette: „a kormány az önkormányzatot csődbe akarta vinni”.

Más ellenzéki szereplők is megszólaltak: a Kétfarkú Kutya Párt jelezte, hogy megszavazza a költségvetést a javaslataik befogadása után, míg Vitézy Dávid a főváros és a kormány viszonyát, illetve a „segélyhitel” rendszerét bírálta, amely szerinte példátlan módon adósíthatja el Budapestet a közgyűlés megkerülésével.

Összességében a vita rendkívül éles politikai hangvételű volt: míg a Fidesz szerint a költségvetés átláthatatlan, megalapozatlan és elfogadása felelőtlen, addig a városvezetés és több ellenzéki frakció a módosítások után vállalhatónak tartja azt. A Tisza Párt támogatásával ugyanakkor reálissá vált a költségvetés elfogadása, a Fidesz határozott tiltakozása ellenére.

Képek forrása: Facebook

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mlotta
2025. december 17. 12:48
Megszavazná a Tisza a fővárosi költségvetést, amelyet Karácsonyék a kormányváltásra alapoztak A vita alapján úgy tűnik, egyedül a Fidesz nem szavazza meg este a javaslatot.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 17. 12:40
A szar és gödre.... Miért is csodálkozunk? Egy az alom.
Válasz erre
0
0
mlotta
•••
2025. december 17. 12:21 Szerkesztve
Tengelyhatalmak
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!