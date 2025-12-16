Átírt múlt, bizonytalan jelen: botrányos ellentmondások Budapest pénzügyi adataiban

Kiss Ambrusék védekezése, amely szerint a likviditási terv esetében „csak egy számot tévedtek”, első látásra egyszerű magyarázatnak tűnhet, de több gond is akad ezzel.

Mint látható, nem egyetlen adat hibás, hanem a teljes számítási módszer, nem beszélve arról, hogy az adatok közötti összefüggések változtak meg utólag. Ezek nem lehetnek csak adminisztratív hibák, hiszen megváltozott a pénzügyi kép, amely sajnálatos mód alkalmas a döntéshozók és a nyilvánosság félrevezetésére.

Megszólalt a kormánypárti képviselő

Fővárosi közgyűlési képviselőként ma nem lehet felelősen dönteni Budapest pénzügyeiről, különösen nem a 2026-os költségvetésről – írta a probléma okán Gulyás Gergely Kristóf, jelezve: nem tudni, mi az igazság a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

A fideszes képviselő kitért rá, azokból az adatokból kellene dolgozniuk, amelyeket Karácsony Gergely hivatala a nyilvánosság elé tár. Ezek az adatok azonban egymásnak ellentmondanak, ráadásul milliárdos nagyságrendben változnak.

Egyik héten még mínusz harminc milliárdról beszélnek, majd megjelenik egy táblázat, ahol hirtelen plusz harminc milliárd szerepel. Amikor ez kiderül, a magyarázat mindössze annyi: »adminisztratív hiba«” – fogalmazott.

Gulyás Gergely Kristóf kiemelte, nem elírásról van szó, hiszen korábban lezárt, tényként kezelt adatok változnak meg utólag. „Olyan számok, amelyeknek már nem lenne szabad elmozdulniuk. A város fizetőképességét bemutató kimutatásokban ezek a tényadatok nem logikus rendben, hanem ellentmondásosan jelennek meg.”

Úgy vélte, ez a működés kísértetiesen emlékeztet arra, „amit már láttunk Magyarországon. 2006-ban pontosan így derült ki, hogy trükkök százai segítségével hamisították a költségvetési valóságot”.

Nem véletlen az áthallás. Karácsony Gergely mögött ma is Gyurcsány Ferenc korábbi emberei állnak, akiknek ebben már van gyakorlatuk. Ugyanezekkel az emberekkel dolgozik együtt a Tisza Párt vezetése is. Közösen rakták össze a 2025-ös csődköltségvetést, és most közösen próbálják elkenni annak következményeit” – írta a kormánypárti képviselő.

Majd felvetette: kezdeményezni fogják a szerdai Fővárosi Közgyűlésen, hogy teljes körűen tisztázzák az ügyet.

A kötelezően közzéteendő kimutatások megszakítása, a visszamenőleges adatmódosítások – beleértve az aláírások és pecsétek érintettségét —, valamint a jogilag már lezárt zárszámadási adatok utólagos átírása olyan gyakorlatot körvonalaz, amely nemcsak a főváros valós pénzügyi helyzetét teszi átláthatatlanná, hanem a jogszerű működés alapelveit is megkérdőjelezi.

