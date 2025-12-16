Ft
Átírt múlt, bizonytalan jelen: botrányos ellentmondások Budapest pénzügyi adataiban

2025. december 16. 10:28

A főváros pénzügyei körül súlyos kérdések merülnek fel: megszakadtak a kötelezően közzéteendő kimutatások, visszamenőleges adatmódosítások történhettek, valamint jogilag lezárt zárszámadási adatok utólagos átírásának gyanúja kerül elő. A költségvetési számokkal történő utólagos „okoskodás” válaszokat kíván a Fővárosi Közgyűlésen.

2025. december 16. 10:28
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Budapest legutóbbi pénzügyi likviditási kimutatásai alapján jelenleg senki sem, vagy talán csak vajmi kevesen tudják egyértelműen megmondani, valójában mennyi pénzzel rendelkezik a Karácsony Gergely balliberális főpolgármester által vezetett Fővárosi Önkormányzat.

Áttekintve, összehasonlítva az elmúlt hónapok táblázatait, metaadatait, komoly problémák bukkantak fel. Elő is fordulhat, hogy a fővárosi költségvetés kapcsán nyilvánosságra hozott számok manipulálva – ha tetszik: kozmetikázva – lettek. A költségvetési számokkal történő utólagos „okoskodás” válaszokat kíván a Fővárosi Közgyűlésen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron
A költségvetési számokkal történő utólagos „okoskodás” válaszokat kíván a Fővárosi Közgyűlésen
A költségvetési számokkal történő utólagos „okoskodás” válaszokat kíván a Fővárosi Közgyűlésen

A cikkből kiderül:

  1. december 15-ig bezárólag karácsonyék nem tették közzé az októberi likviditási adatokat, holott ez kötelező
  2. több anomáliából is arra lehet következtetni, visszamenőlegesen kozmetikázták az adatokat
  3. fennáll annak is a gyanúja, hogy a jogilag már lezárt zárszámadási adatokat utólag módosították

Ezek az utólagos „okoskodások” nemcsak a főváros valós pénzügyi helyzetét teszi átláthatatlanná, hanem a jogszerű működés alapelveit is megkérdőjelezik.

Egy napra rá jött ki a „javított” verzió

Még a kormánykritikus sajtó is megírta, egymásnak ellentmondó likviditási adatokat tett közzé az őszi időszakra vonatkozóan a Kiss Ambrus főigazgató nevével fémjelzett Főpolgármesteri Hivatal, amire a politikus úgy felelt: a tévesen feltöltött likviditási adatok egy technikai-adminisztrációs hiba eredményei voltak, és elnézést kért.

Csakhogy az egyes adatsorok között akár egyetlen nap leforgása alatt – december nyolcadikán tették közzé a november 10-re vonatkozó számsorokat, majd törölték őket, egy napra rá pedig kijött a „javított” verzió – több milliárd forintos eltérések jelentek meg, érdemi magyarázatok nélkül. Íme:

December várható (forint)November 10-i állapot
(December 8-án közzétett adatsor szerint)		November 10-i állapot
(December 9-én közzétett adatsor szerint)		Változás a két adatsor között
VII.Bevételek mindösszesen (I. + IV. + 8.)30 264 120 34526 363 860 422- 3 900 259 923
VIII.Kiadások mindösszesen (II. + V. + 9.)76 657 292 78054 330 029 762- 22 327 263 018
IX.Összevont eredmény (VII. - VIII.)- 46 393 172 435- 27 966 169 34018 427 003 095

Amennyiben valóban csak technikai hibáról lenne és javításról lenne szó, úgy a korábbi hónapokban közölt és az utólag módosított likviditási adatok között folytonosságnak – együttmozgásnak – kellene fennállnia.

Az októberi likviditási adat „kimaradt”

Viszont látható, hogy a szeptemberben még heti bontásban közzétett számok nem vezetnek át a novemberben publikált adatsorokba, még a későbbi „javításokat” követően sem. Amiből arra is lehet következtetni, hogy nem egy-egy hibás adat került helyesbítésre, hanem megszakadt az adatok logikai láncolata, ami pénzügyileg több mint kétséges.

Lentebb pedig pár példa a számok és a dátumok összehasonlítására (a szeptember elsejei állapotot vettük bázisnak, ehhez képest „alakultak ki” eltérések) – és az szintén látható a táblázatból, hogy az októberi likviditási kimutatásokat Kiss Ambrusék egyáltalán nem tették közzé, annak ellenére, hogy ezt közgyűlési határozat írja elő.

(Megjegyzés: novemberben közöltek októberi tényadatokat, de ezek is „módosultak”.)

2025. évi előirányzat (forint)Szeptember 1.
(Szeptember 2-án publikált adatok)		November 10.
(December 8-án közzétett adatok)		November 10.
(December 9-én közzétett adatok)		December 8.
(December 9-én közzétett adatok)
Működési bevételek összesen406 247 297 914407 000 746 501459 403 640 900459 403 640 900
Működési kiadások összesen331 659 907 608383 898 249 694388 189 165 610388 189 165 610
Működési eredmény összesen74 587 390 30623 102 496 80771 214 475 29071 214 475 290
Felhalmozási bevételek összesen13 656 394 16813 864 903 17613 866 125 84913 866 125 849
Felhalmozási kiadások összesen42 323 082 86742 525 179 24038 379 356 70238 379 356 702
Felhalmozási eredmény- 28 666 688 699- 28 660 276 064- 24 513 230 853-24 513 230 853
Bevételek mindösszesen580 807 214 350651 727 626 395761 998 987 787761 998 987 787
Kiadások mindösszesen580 807 214 350703 394 844 565761 998 987 787761 998 987 787
Összevont eredmény0000

Tulajdonképpen olyan táblázatok kerültek nyilvánosságra, amelyekben a pénz matematikailag lehetetlen módon változik.

Fővárosi Közgyűlés elébe: hova tűntek az aláírások?

Hogy a fővárosi költségvetés adataihoz hozzányúlhattak, akár jelezheti az is, hogy a Főpolgármesteri Hivatal visszamenőlegesen is átírta a korábban lezárt likviditási adatokat, beleértve azokat a számokat is, amelyeket „tényként” közölt. Sem a fentebb említett és a táblázatokban hivatkozott december 8-án közzétett dokumentumon, sem a november tizedikét megelőző likviditási terveken nincsenek aláírások.

A dokumentumok metaadatai alapján ezek a fájlok rendre december 9-én kerültek szkennelésre, utolsó módosításra.

További súlyos megállapítás, hogy az előző évi pénzmaradvány igénybevétele mint finanszírozási bevétel olyan adat, amely jellegéből adódóan a 2024 decemberében elfogadott, 2025. évre vonatkozó költségvetési rendeletben rögzítésre kerül, majd a 2024. december 31-re vonatkozó zárszámadás alapján fix összegként véglegessé válik, és az adott év során nem változhat.

A jelenlegi likviditási tervekben ez a „kozmetikázás” mégis megtörtént.

Igaz, hogy egy decemberben elfogadott költségvetés januárban még technikailag korrigálható, mivel az előző pénzügyi év december 31-én zárul, miközben a közgyűlés a költségvetési rendeletet még a pénzügyi év lezárása előtt fogadja el. Ebben az időszakban a zárszámadási adatok alapján technikailag lehetséges az adatok pontosítása.

Ez a lehetőség azonban ezután megszűnik.

Így a 2025 őszi időszakban végrehajtott pénzmaradvány- és tényadat-módosítások már semmilyen módon nem magyarázhatók az előző év „nyitottságával”.

Ezek nem kisebb javítások és nem adminisztratív korrekciók, hanem erős a gyanú, hogy utólagos tartalmi átírásokról van szó, amelyek alapvetően változtatják meg a korábban elfogadott pénzügyi képet.

  • Ráadásul ezek a 2025-ös évre vonatkozó tényszámok, amelyek nem értelmezhetők rugalmasan, és nem számolhatók újra utólag.
  • Tényszámokban tehát módosítás nem történhet, kizárólag előirányzatokban, valamint a kifizetési és befizetési tételekre vonatkozó várható előrejelzésekben.

Ennek megfelelően a likviditási terv készítését megelőző időszak adatai tényadatok, míg a tervezést követő időszak számai előrejelzések. Ezért kiemelt jelentősége van annak, hogy miként jelenhettek meg már a tényidőszakban is az első bekezdésben említett, egyetlen nap alatt bekövetkező, több milliárd forintos eltérések.

Kiss Ambrusék védekezése, amely szerint a likviditási terv esetében „csak egy számot tévedtek”, első látásra egyszerű magyarázatnak tűnhet, de több gond is akad ezzel.

Mint látható, nem egyetlen adat hibás, hanem a teljes számítási módszer, nem beszélve arról, hogy az adatok közötti összefüggések változtak meg utólag. Ezek nem lehetnek csak adminisztratív hibák, hiszen megváltozott a pénzügyi kép, amely sajnálatos mód alkalmas a döntéshozók és a nyilvánosság félrevezetésére.

Megszólalt a kormánypárti képviselő

Fővárosi közgyűlési képviselőként ma nem lehet felelősen dönteni Budapest pénzügyeiről, különösen nem a 2026-os költségvetésről – írta a probléma okán Gulyás Gergely Kristóf, jelezve: nem tudni, mi az igazság a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

A fideszes képviselő kitért rá, azokból az adatokból kellene dolgozniuk, amelyeket Karácsony Gergely hivatala a nyilvánosság elé tár. Ezek az adatok azonban egymásnak ellentmondanak, ráadásul milliárdos nagyságrendben változnak.

Egyik héten még mínusz harminc milliárdról beszélnek, majd megjelenik egy táblázat, ahol hirtelen plusz harminc milliárd szerepel. Amikor ez kiderül, a magyarázat mindössze annyi: »adminisztratív hiba«” – fogalmazott.

Gulyás Gergely Kristóf kiemelte, nem elírásról van szó, hiszen korábban lezárt, tényként kezelt adatok változnak meg utólag. „Olyan számok, amelyeknek már nem lenne szabad elmozdulniuk. A város fizetőképességét bemutató kimutatásokban ezek a tényadatok nem logikus rendben, hanem ellentmondásosan jelennek meg.”

Úgy vélte, ez a működés kísértetiesen emlékeztet arra, „amit már láttunk Magyarországon. 2006-ban pontosan így derült ki, hogy trükkök százai segítségével hamisították a költségvetési valóságot”.

Nem véletlen az áthallás. Karácsony Gergely mögött ma is Gyurcsány Ferenc korábbi emberei állnak, akiknek ebben már van gyakorlatuk. Ugyanezekkel az emberekkel dolgozik együtt a Tisza Párt vezetése is. Közösen rakták össze a 2025-ös csődköltségvetést, és most közösen próbálják elkenni annak következményeit” – írta a kormánypárti képviselő.

Majd felvetette: kezdeményezni fogják a szerdai Fővárosi Közgyűlésen, hogy teljes körűen tisztázzák az ügyet.

A kötelezően közzéteendő kimutatások megszakítása, a visszamenőleges adatmódosítások – beleértve az aláírások és pecsétek érintettségét —, valamint a jogilag már lezárt zárszámadási adatok utólagos átírása olyan gyakorlatot körvonalaz, amely nemcsak a főváros valós pénzügyi helyzetét teszi átláthatatlanná, hanem a jogszerű működés alapelveit is megkérdőjelezi.

Képek forrása: Facebook

 

csulak
2025. december 16. 12:33
vonjak felelosegre a bunosoket, ennyi !
pollip
2025. december 16. 12:07
Karácsony hülyének akar nézni mindenkit. Nem fog sikerülni,!!!!!!
pesti051
2025. december 16. 11:22
"Egyik héten még mínusz harminc milliárdról beszélnek, majd megjelenik egy táblázat, ahol hirtelen plusz harminc milliárd szerepel. Amikor ez kiderül, a magyarázat mindössze annyi: »adminisztratív hiba«” – fogalmazott." Egyik nap van harminc milliárdom, egy óra múlva ennyi a tartozásom... Az a szerencse, hogy Karácsonynak nincs jogosítványa, képzeljük el, hogy vezetne autót... Ekkora egy kuplerájt, mint a főváros... Na jó, de ez a főokos belpesti mindentudóknak jó... Ha ilyen pillanatokon belül elővarázsol Karácsony hatvan milliárdot, akkor a pénzügyminiszteri széket neki... Na attól mentsen meg minket az Isten.. :)))
orokkuruc-2
2025. december 16. 11:07
nagy buli lehet az EUnál Ukrajna-segítést végezni, de Budapest főpolgármesteri tanácsadónak se lehet rossz. Minimum 100 milcsit tehettek el fejenként az elhárdált összeget nézve.
