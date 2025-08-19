„Új munkamegosztás van: Karácsony szabadsága alatt Vitézy Dávid hisztizik.

Vitézy Dávid úgy látszik nem lát különbséget a Szent István napi rendezvények alatti forgalmi változások és Budapest dilettáns megbénítása vagy épp az értelmetlen lezárások között.

Vitézy Dávid megszólalásai gondolatok helyett egyszerre foglalják magukba Karácsony Gergely nyafogását és a Magyar Péter mániás fideszezését.Ilyen az, amikor valaki várospolitika helyett behajol politikai érdekeknek – kár, hogy ennek ellenkezőjével kérte a budapesti emberek támogatását a kampányában.

A lemez pedig a régi, csak egy új szereplővel: a nemzeti ünnep alkalmával mindent megragadva kell támadni a kormányt, hogy augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, hogy mer csinálni bármit is.

Pedig Vitézy Dávid egész nyáron megszólalhatott, sőt cselekedhetett is volna, amikor mindenki a dugóban állt, miközben le volt zárva a rakpart és a Lánchíd is.

Akkor ugyanazt képviselte, mint Karácsony: minden marad zárva, az emberek üljenek a dugókban – avagy »ha nem tetszik, menjél inkább gyalog«.Úgy látszik, ha valaki a baloldallal összeáll, egyenes következménye, hogy elkezdik zavarni a nemzeti ünnepek és az azzal járó felkészülés.

Súlyos ómen ez.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert