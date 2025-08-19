Ft
Budapest Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergely Vitézy Dávid

Új munkamegosztás van: Karácsony szabadsága alatt Vitézy Dávid hisztizik

2025. augusztus 19. 14:19

Vitézy Dávid úgy látszik nem lát különbséget a Szent István napi rendezvények alatti forgalmi változások és Budapest dilettáns megbénítása vagy épp az értelmetlen lezárások között.

2025. augusztus 19. 14:19
null
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Facebook

„Új munkamegosztás van: Karácsony szabadsága alatt Vitézy Dávid hisztizik.

Vitézy Dávid úgy látszik nem lát különbséget a Szent István napi rendezvények alatti forgalmi változások és Budapest dilettáns megbénítása vagy épp az értelmetlen lezárások között.

Vitézy Dávid megszólalásai gondolatok helyett egyszerre foglalják magukba Karácsony Gergely nyafogását és a Magyar Péter mániás fideszezését.Ilyen az, amikor valaki várospolitika helyett behajol politikai érdekeknek – kár, hogy ennek ellenkezőjével kérte a budapesti emberek támogatását a kampányában.

A lemez pedig a régi, csak egy új szereplővel: a nemzeti ünnep alkalmával mindent megragadva kell támadni a kormányt, hogy augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, hogy mer csinálni bármit is.

Pedig Vitézy Dávid egész nyáron megszólalhatott, sőt cselekedhetett is volna, amikor mindenki a dugóban állt, miközben le volt zárva a rakpart és a Lánchíd is.

Akkor ugyanazt képviselte, mint Karácsony: minden marad zárva, az emberek üljenek a dugókban – avagy »ha nem tetszik, menjél inkább gyalog«.Úgy látszik, ha valaki a baloldallal összeáll, egyenes következménye, hogy elkezdik zavarni a nemzeti ünnepek és az azzal járó felkészülés. 

Súlyos ómen ez.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
domdodom-3
2025. augusztus 19. 16:28
Tudod, mi a közös Vitézyben és Karácsonyban? Hogy mindketten szarrá vertek volna a választáson, ha egyáltalán el bírsz indulni, te selejt.
Válasz erre
0
1
papalimapapa
2025. augusztus 19. 16:17
Vitézkedik, vitézkedik a kis majom... ez sem különb, mint a főnöke, a bárgyú barom. Ezeket el kell takarítani a Főváros éléről! Az országnak van fővárosa, nem a fővárosnak országa! Igen is köze van a Budapesten kialakult közállapotokhoz az ország minden polgárának. Nem nézhetjük tétlenül, hogy ezek a képességtelen, tehetségtelen, arrogáns segfejek tönkreteszik Budapestet, lejáratják az országot. El kell őket zavarni! Jó messzire, hogy vissza se találjanak! Minél hamarabb, annál jobb! A budapestiek pedig térjenek végre észhez! Nehogy újraválasszák ezeket a seggfejeket!
Válasz erre
1
0
Héja
2025. augusztus 19. 16:14
Így van. Alexandra nem szívbajos.
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. augusztus 19. 15:50
Nocsak! Karácsony szabadságon van? Észre sem vettük!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!