A magyar kormány a vízilovakkal van – így szigorították ismét az állatvédelmi szabályokat itthon

Az Országgyűlés még júniusban szavazta meg az állatvédelmi szabályok szigorítását: a Tuzson Bence igazságügyért felelős miniszter és Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos által benyújtott törvényjavaslatot egyhangúlag, ellenszavazat nélkül fogadták el.

Az Igazságügyi Minisztérium akkor azt közölte az MTI-vel, hogy az új szabályozás érinti

az állatkínzók és illegális állatkereskedők szembeni következetesebb fellépést,

az élő állattal való koldulás és élő állat nyereményjáték díjaként való kisorsolásának tilalmát,

a felelős állattartás és állatvédelmi oktatás népszerűsítését, valamint

a bántalmazott állatok sorsának mihamarabbi, gyors rendezését is.

Bűncselekmény a kölyköket túl korán elválasztani az anyjuktól

Az elfogadott törvény szerint az,

aki az állatkínzást ebrendészeti telep vagy állatmenhely működtetése során követi el, súlyosabb büntetésre számíthat a jövőben.

A büntetési tétel még magasabb akkor, ha mindezt tíznél nagyobb számú állatra követik el.

Az indokolás szerint a létesítmények üzemeltetésében részt vevő személyeknek és gondozóknak fokozott felelősségük van, továbbá a társadalom bizalmát élvezik, ami indokolja, hogy állatkínzás elkövetése esetén szigorúbb büntetésre számítsanak.

A törvény önálló bűncselekményként kezeli, ha valaki a jogszabályban meghatározott kor előtt a kölyköket anyjuktól leválasztva, kereskedelmi mennyiségben az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít.

Tilos állattal koldulni

A közelmúltban is napvilágot látott súlyos esetekre reagálva a törvény szerint az élő állatokkal való koldulás szabálysértésnek minősül a jövőben. Az indokolásban felidézik, hogy

a kiszolgáltatott állatokkal próbálják az embereket érzelmileg manipulálni, valamint az állatok kikötve, hóban-fagyban, a tűző napon, akár étlen és szomjan élnek.”

Az új szabályozás szintúgy tilalmazza az élő állatok nyereményjáték díjaként való kisorsolását is.

A törvény értelmében az állatvédelmi eljárások során a hatóságok könnyebben és gyorsabban rendezhetik majd a jövőben a bántalmazott állatok sorsát annak érdekében, hogy ezek az állatok mihamarabb biztonságos környezetbe kerülhessenek.

Eltiltás járhat azért, ha valaki meglóg a kötelező állatvédelmi képzésről

Amennyiben az állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezett állattartó a kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy az állatvédelmi hatóság a kötelezettség teljesítéséig az állattartót az állattartástól eltilthatja.

Cél, hogy az állatvédelmi hatóság által előírt, az állatok védelmét szolgáló kötelezések elmulasztása ne legyen bírság megfizetésével kiváltható,

hanem ezek elmulasztása esetén a bírság kiszabása mellett az állattartástól való eltiltás is alkalmazhatóvá válik.

A súlyos esetekben nem életszerű a bántalmazott állat ideiglenes elszállítása, ezért szükséges megteremteni, hogy a hatóság mérlegelhesse az állat azonnali elkobzásának lehetőségét is.

Néhány évvel ezelőtt is szigorítottak Az állatvédelmi szabályokat 2021-ben is szigorították. Azóta az azelőttihez képest súlyosabban büntetik az állatok megmérgezését, szigorúbban lépnek fel a szaporítók ellen, és az állatviadalokon való részvétel is bűncselekménynek számít.



