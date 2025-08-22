Ft
állatvédelmi kormányfő szabály Orbán Viktor

Keményen ráfekszik a kormány az állatvédelemre: íme az új szigorítások

2025. augusztus 22. 11:57

Orbán Viktor közölte az új állatvédelmi szabályokat.

2025. augusztus 22. 11:57
null

„Augusztus 20-tól hatályba léptek az új állatvédelmi szabályok!” – fogalmazott pénteki Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Az új szabályokon keresztül betiltják az élő állattal való koldulást és azok nyereményjátékon való kisorsolását. Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy tovább erősítik majd az állatvédelmi oktatást és a kormány gondoskodni fog a bántalmazott állatokról.

 A cél: felelős állattartás!

– zárta a bejegyzését a kormányfő.

Szamóca bácsi
2025. augusztus 22. 12:21
jó lenne a szomszédvédelemmel is egy kicsit foglalkozni, ha már "felelős" állattartás a téma.
csalodtamafideszben
2025. augusztus 22. 12:19
Ez jó döntés.
chief Bromden
2025. augusztus 22. 12:14
Mindig van valami, ami fontosabb a nyugdíjasok elszegényedésének megállításánál. :(
