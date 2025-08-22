Keményen ráfekszik a kormány az állatvédelemre: íme az új szigorítások

„Augusztus 20-tól hatályba léptek az új állatvédelmi szabályok!” – fogalmazott pénteki Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Az új szabályokon keresztül betiltják az élő állattal való koldulást és azok nyereményjátékon való kisorsolását. Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy tovább erősítik majd az állatvédelmi oktatást és a kormány gondoskodni fog a bántalmazott állatokról.

A cél: felelős állattartás!

– zárta a bejegyzését a kormányfő.