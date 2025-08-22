Megszereztük Donald Trump hivatalos válaszát Orbán Viktor levelére: nagyon dühös a Barátság vezeték miatt

Megint szétlőtték a Barátság kőolajvezetéket az ukránok – újra leállt a szállítás
Az esetre Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is reagált.
„Az amerikai elnök segítségét kértem” – írta a Harcos Klubja csoportban közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
Orbán Viktor a Harcos Klubja csoportban közzétett bejegyzésében több bel- és külpolitikai kérdésről is beszámolt, emellett arról, hogy levelet intézett Donald Trump amerikai elnökhöz.
A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: „Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is csak később derült ki az igazság. Trump válaszolt.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az esetre Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is reagált.
Orbán kiemelte, hogy a vezeték Magyarországot és Szlovákiát látja el nyersolajjal, és egyik ország sem rendelkezik alternatív importforrással.
„Magyarország árammal és üzemanyaggal segíti Ukrajnát, ők viszont azt a vezetéket támadják, amely minket lát el. Ez rendkívül barátságtalan lépés” – fogalmazott az amerikai elnöknek írt levelében.
Donald Trump kézzel írt válaszában reagált a magyar kormányfőnek:
Nem szeretem ezt hallani – nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg Szlovákiának. Nagyszerű barátom vagy.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy a huszadikai ünnepség és a tűzijáték mély benyomást tett a résztvevőkre: „Még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt vagyok. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték.”
Ezt is ajánljuk a témában
Több mint 1 millió néző követte az eseményeket a Dunán.
A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy sor került az 1025 éves Magyarország első kormányülésére, ahol a kabinet döntött az árrésstop meghosszabbításáról, valamint az indokolatlan áremelések elleni fellépésről.
Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel
– fogalmazott.
A levélben kitért a szomszédos országban zajló háborúra is, amely szerinte közvetlen veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre: „Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.”
Ezt is ajánljuk a témában
Második napja próbálják a tűzoltók megfékezni a lángokat.
A levél zárásaként Orbán Viktor kiemelte: „Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!” majd hozzátette:
Még 233 nap.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP