háború Ukrajna Barátság kőolajvezeték Donald Trump Orbán Viktor Szlovákia

Megszereztük Donald Trump hivatalos válaszát Orbán Viktor levelére: nagyon dühös a Barátság vezeték miatt

2025. augusztus 22. 10:12

„Az amerikai elnök segítségét kértem” – írta a Harcos Klubja csoportban közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.

2025. augusztus 22. 10:12
null

Orbán Viktor a Harcos Klubja csoportban közzétett bejegyzésében több bel- és külpolitikai kérdésről is beszámolt, emellett arról, hogy levelet intézett Donald Trump amerikai elnökhöz.

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: „Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is csak később derült ki az igazság. Trump válaszolt.”

Orbán kiemelte, hogy a vezeték Magyarországot és Szlovákiát látja el nyersolajjal, és egyik ország sem rendelkezik alternatív importforrással.

„Magyarország árammal és üzemanyaggal segíti Ukrajnát, ők viszont azt a vezetéket támadják, amely minket lát el. Ez rendkívül barátságtalan lépés” – fogalmazott az amerikai elnöknek írt levelében.

Donald Trump kézzel írt válaszában reagált a magyar kormányfőnek: 

Nem szeretem ezt hallani – nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg Szlovákiának. Nagyszerű barátom vagy.

Forrás: Harcosok Klubja Facebook-csoport 

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a huszadikai ünnepség és a tűzijáték mély benyomást tett a résztvevőkre: „Még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt vagyok. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték.”

A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy sor került az 1025 éves Magyarország első kormányülésére, ahol a kabinet döntött az árrésstop meghosszabbításáról, valamint az indokolatlan áremelések elleni fellépésről.

Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel

– fogalmazott.

A levélben kitért a szomszédos országban zajló háborúra is, amely szerinte közvetlen veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre: „Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.”

A levél zárásaként Orbán Viktor kiemelte: „Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!” majd hozzátette:

Még 233 nap.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

