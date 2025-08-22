Megszereztük Donald Trump hivatalos válaszát Orbán Viktor levelére: nagyon dühös a Barátság vezeték miatt

Orbán kiemelte, hogy a vezeték Magyarországot és Szlovákiát látja el nyersolajjal, és egyik ország sem rendelkezik alternatív importforrással.

„Magyarország árammal és üzemanyaggal segíti Ukrajnát, ők viszont azt a vezetéket támadják, amely minket lát el. Ez rendkívül barátságtalan lépés” – fogalmazott az amerikai elnöknek írt levelében.

Donald Trump kézzel írt válaszában reagált a magyar kormányfőnek:

Nem szeretem ezt hallani – nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg Szlovákiának. Nagyszerű barátom vagy.

Forrás: Harcosok Klubja Facebook-csoport

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a huszadikai ünnepség és a tűzijáték mély benyomást tett a résztvevőkre: „Még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt vagyok. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték.”