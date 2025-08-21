Nézettségi rekord: rengetegen nézték az augusztus 20-i tűzijáték közvetítését

A közmédia idei, eddigi legnézettebb műsora volt az augusztus 20-i tűzijáték közvetítése – olvasható a hirado.hu-n.

Összesen 1,252 millió ember, vagyis a magyar lakosság 15 százaléka kapcsolódott be legalább egy percre a közvetítésbe.

A műsor ezzel a televíziózás teljes piacán is az év harmadik legnézettebb műsorává vált.

Nem csak a tévében, de online is rendkívül népszerű volt a Tűz és Fény játékának élő adása. A Médiaklikk.hu felületét 32 ezernél is többen látogatták meg a közvetítés ideje alatt.