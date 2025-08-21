Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
műsora Tűz és Fény rekord televíziózás tűzijáték

Nézettségi rekord: rengetegen nézték az augusztus 20-i tűzijáték közvetítését

2025. augusztus 21. 16:19

Több mint 1 millió néző követte az eseményeket a Dunán.

2025. augusztus 21. 16:19
null

A közmédia idei, eddigi legnézettebb műsora volt az augusztus 20-i tűzijáték közvetítése – olvasható a hirado.hu-n.

Összesen 1,252 millió ember, vagyis a magyar lakosság 15 százaléka kapcsolódott be legalább egy percre a közvetítésbe.

A műsor ezzel a televíziózás teljes piacán is az év harmadik legnézettebb műsorává vált.

Nem csak a tévében, de online is rendkívül népszerű volt a Tűz és Fény játékának élő adása. A Médiaklikk.hu felületét 32 ezernél is többen látogatták meg a közvetítés ideje alatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement-3
2025. augusztus 21. 16:40
Jobbos Pityu törzsfőnök leszakadt keze után baktatni tátogva, az is vicces népszokás, borzongtató kvázihelóvín kipcsak módra. Senkit nem zavar évente egyszer, de legalább nem hangos és nem kerül 4 milliárdba.
Válasz erre
0
3
Héja
2025. augusztus 21. 16:33
Dühöngjetek szarszívű ballibek.
Válasz erre
3
1
philon-2
•••
2025. augusztus 21. 16:21 Szerkesztve
Sajnos nem láttam. A helyi ünnepi szentmisére is el akartam menni, de sajnos itt nem létezik hirdetőtábla. De egy Szent István király ikont találtam a palástról mintázva. kephost.net/p/MjA0ODY2Mw.png Utólag kívánok áldott Szent István király ünnepnapot!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!