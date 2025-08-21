Nézettségi rekord: rengetegen nézték az augusztus 20-i tűzijáték közvetítését

Már online is átélhető a 2025-ös augusztus 20-i tűzijáték (VIDEÓ)
A kormány idén is gondoskodott arról, hogy azok se maradjanak ki az augusztus 20-ai ünnepi tűzijáték élményéből, akik nem tudtak személyesen a rakpartokra ellátogatni.
Több mint 1 millió néző követte az eseményeket a Dunán.
A közmédia idei, eddigi legnézettebb műsora volt az augusztus 20-i tűzijáték közvetítése – olvasható a hirado.hu-n.
Összesen 1,252 millió ember, vagyis a magyar lakosság 15 százaléka kapcsolódott be legalább egy percre a közvetítésbe.
A műsor ezzel a televíziózás teljes piacán is az év harmadik legnézettebb műsorává vált.
Nem csak a tévében, de online is rendkívül népszerű volt a Tűz és Fény játékának élő adása. A Médiaklikk.hu felületét 32 ezernél is többen látogatták meg a közvetítés ideje alatt.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
