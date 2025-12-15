Egy magyar legyőzte Szoboszlai Dominikot Liverpoolban

Szoboszlai Dominikon, Kerkez Miloson és Pécsi Árminon kívül egy fiatal tehetség is öregbíti hazánk hírnevét Liverpoolban, még akkor is, ha jelenleg az angol korosztályos válogatottakban szerepel. A mindössze 16 éves Farkas Erik most ráadásul egy korábbi Szoboszlai-rekordot is átírt!