Egy magyar legyőzte Szoboszlai Dominikot Liverpoolban

Bejött a magyarszabály Liverpoolban: újabb honfitársunk kaphat profi szerződést
Nagy tehetségnek tartják.
Nyolc évet töltött a rangsor élén a magyar válogatott jelenlegi csapatkapitánya.
Szoboszlai Dominikon, Kerkez Miloson és Pécsi Árminon kívül egy fiatal tehetség is öregbíti hazánk hírnevét Liverpoolban, még akkor is, ha jelenleg az angol korosztályos válogatottakban szerepel. A mindössze 16 éves Farkas Erik most ráadásul egy korábbi Szoboszlai-rekordot is átírt!
Tizenhat évesen és három hónaposan Farkas lett a legfiatalabb magyar, aki pályára lépett az UEFA Ifjúsági Liga (Youth League) főtábláján, amivel megdöntötte Szoboszlai Dominik nyolc éve fennálló rekordját. A magyar válogatott jelenlegi csapatkapitánya még 2017. szeptember 26-án a Red Bull Salzburg U19-es csapatában lépett pályára, mindössze 16 évesen és 336 naposan.
Farkas most Olaszországban esett át a tűzkeresztségen: az Inter U19 otthonában ugyan 5–0-ás vereséget szenvedtek a Vörösök, de a 75. percben a tehetség beállhatott a padról, ezzel pedig rekorder lett.
Liverpoolban kiemelt figyelmet kap a középpályás, akinek nagy jövőt jósolnak a szakemberek, az M4 Sport podcastjában még Orbán Viktor miniszterelnök is elárulta, hatalmas várakozással tekintett a pályája elé.
Fotó: instagram.com/lfc.academy