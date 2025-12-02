Bejött a magyarszabály Liverpoolban: újabb honfitársunk kaphat profi szerződést

Több csapat is vinné a Liverpool magyarját – így döntöttek az angolok
Nagyon sokat várnak tőle.
Farkas Erik előtt fényes jövő áll. A Liverpool utánpótlásában pallérozódó futballistával hosszútávon terveznek.
Hosszú távú profi szerződést kaphat a Liverpoolnál az akadémia magyar tehetsége, Farkas Erik. A 16 éves középpályás az ilyenkor szokásos úgynevezett scholarshipszerződést átugorva az Anfielden rögvest profi előszerződést írhat alá, amely aztán a 17. születésnapjától léphet életbe – értesült az Index.
A cikk szerint a Liverpool FC legmagasabb szintű vezetői jelezték, hogy mindenképpen szeretnék megtartani a Kirkbyben működő akadémia kiemelt tehetségeként számontartott Farkas Eriket. A 16 éves, jelenleg az angol utánpótlás-válogatottakban szereplő tehetség az angol Labdarúgó-szövetség (FA) előírásai szerint
decembertől kaphat profi előszerződést, a hírek szerint ennek előkészítése indult meg a Mersey-parti klubnál, amint erre a szabályok lehetőséget adtak a 'Poolnak.
A pályafutását Szegeden, a SZEOL-ban kezdő Farkas Erik 2021-ben, 11 évesen került a Liverpool akadémiájára, miután a család üzleti okokból Nagy-Britanniába költözött, a fiú pedig felkeltette a helyi játékosmegfigyelők figyelmét.
a 16 éves középpályásban egyértelműen látják a potenciált, hogy néhány idényen belül akár a felnőttcsapatba is beépíthető legyen.
Ez a Vörösöknél a rendkívül ritka tehetség szinonimájaként is értelmezhető: az elmúlt tíz évben ugyanis csak két, a saját nevelés definíciójából a legalább három éven át folyamatosan az akadémián szereplő kitételnek is megfelelő futballistájuk tudott gyökeret ereszteni az első csapatban, Trent Alexander-Arnold és Curtis Jones. Akiknek még sikerült hasonló, mind átigazolási díj vagy kompenzáció ellenében, 16 éves koruk után kerültek a liverpooli akadémiára. A legutóbbi példa Rio Ngumoha.
Az FA jelenlegi szabályai szerint a játékosok 17 évesen köthetik meg az első profi szerződésüket.
Az előszerződések egyfajta garanciát jelentenek a klubok és a játékosok részére is, hogy mindez a határidő elérkeztével meg is történik. Ebből fakadóan azonban a tárgyalási folyamat is hasonlóan összetett és elhúzódó lehet”
Farkas Erik a 2025–2026-os idényt két évvel a saját korosztálya előtt járva a Liverpool U18-as együttesében kezdhette meg. Noha kisebb sérülés is hátráltatta, teljesítményének köszönhetően az angol U17-es válogatottban – Németországban három meccsen két gólpasszal –, majd szeptemberben a Liverpool U21-es együttesében is bemutatkozhatott már. A minap pedig az ifjúsági Bajnokok Ligájában szereplő U19-es csapat keretének is tagja lehetett – hívta fel a figyelmet az Index.
Fotó: instagram.com/lfc.academy