Farkas Erik szerződés Liverpool Anglia

Bejött a magyarszabály Liverpoolban: újabb honfitársunk kaphat profi szerződést

2025. december 02. 12:29

Farkas Erik előtt fényes jövő áll. A Liverpool utánpótlásában pallérozódó futballistával hosszútávon terveznek.

2025. december 02. 12:29
null

Hosszú távú profi szerződést kaphat a Liverpoolnál az akadémia magyar tehetsége, Farkas Erik. A 16 éves középpályás az ilyenkor szokásos úgynevezett scholarshipszerződést átugorva az Anfielden rögvest profi előszerződést írhat alá, amely aztán a 17. születésnapjától léphet életbe – értesült az Index.

A Liverpool játékosa, Farkas Erik angol utánpótlás-válogatott
A Liverpool játékosa, Farkas Erik angol utánpótlás-válogatott (Fotó: instagram.com/erik_leo10)

A cikk szerint a Liverpool FC legmagasabb szintű vezetői jelezték, hogy mindenképpen szeretnék megtartani a Kirkbyben működő akadémia kiemelt tehetségeként számontartott Farkas Eriket. A 16 éves, jelenleg az angol utánpótlás-válogatottakban szereplő tehetség az angol Labdarúgó-szövetség (FA) előírásai szerint 

decembertől kaphat profi előszerződést, a hírek szerint ennek előkészítése indult meg a Mersey-parti klubnál, amint erre a szabályok lehetőséget adtak a 'Poolnak.

A pályafutását Szegeden, a SZEOL-ban kezdő Farkas Erik 2021-ben, 11 évesen került a Liverpool akadémiájára, miután a család üzleti okokból Nagy-Britanniába költözött, a fiú pedig felkeltette a helyi játékosmegfigyelők figyelmét.

Az Index úgy tudja,

a 16 éves középpályásban egyértelműen látják a potenciált, hogy néhány idényen belül akár a felnőttcsapatba is beépíthető legyen.

Ez a Vörösöknél a rendkívül ritka tehetség szinonimájaként is értelmezhető: az elmúlt tíz évben ugyanis csak két, a saját nevelés definíciójából a legalább három éven át folyamatosan az akadémián szereplő kitételnek is megfelelő futballistájuk tudott gyökeret ereszteni az első csapatban, Trent Alexander-Arnold és Curtis Jones. Akiknek még sikerült hasonló, mind átigazolási díj vagy kompenzáció ellenében, 16 éves koruk után kerültek a liverpooli akadémiára. A legutóbbi példa Rio Ngumoha.

Az FA jelenlegi szabályai szerint a játékosok 17 évesen köthetik meg az első profi szerződésüket. 

Az előszerződések egyfajta garanciát jelentenek a klubok és a játékosok részére is, hogy mindez a határidő elérkeztével meg is történik. Ebből fakadóan azonban a tárgyalási folyamat is hasonlóan összetett és elhúzódó lehet”

– olvasható.

Egyre feljebb lép Liverpool akadémiáján

Farkas Erik a 2025–2026-os idényt két évvel a saját korosztálya előtt járva a Liverpool U18-as együttesében kezdhette meg. Noha kisebb sérülés is hátráltatta, teljesítményének köszönhetően az angol U17-es válogatottban – Németországban három meccsen két gólpasszal –, majd szeptemberben a Liverpool U21-es együttesében is bemutatkozhatott már. A minap pedig az ifjúsági Bajnokok Ligájában szereplő U19-es csapat keretének is tagja lehetett – hívta fel a figyelmet az Index.

Fotó: instagram.com/lfc.academy

