Bejött a magyarszabály Liverpoolban: újabb honfitársunk kaphat profi szerződést

Hosszú távú profi szerződést kaphat a Liverpoolnál az akadémia magyar tehetsége, Farkas Erik. A 16 éves középpályás az ilyenkor szokásos úgynevezett scholarshipszerződést átugorva az Anfielden rögvest profi előszerződést írhat alá, amely aztán a 17. születésnapjától léphet életbe – értesült az Index.

A Liverpool játékosa, Farkas Erik angol utánpótlás-válogatott (Fotó: instagram.com/erik_leo10)

A cikk szerint a Liverpool FC legmagasabb szintű vezetői jelezték, hogy mindenképpen szeretnék megtartani a Kirkbyben működő akadémia kiemelt tehetségeként számontartott Farkas Eriket. A 16 éves, jelenleg az angol utánpótlás-válogatottakban szereplő tehetség az angol Labdarúgó-szövetség (FA) előírásai szerint