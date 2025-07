Több csapat is vinné a Liverpool magyarját – így döntöttek az angolok

Az Anfield Watch értesüléseire hivatkozva a Csakfoci arról számolt be, hogy a magyar és angol állampolgársággal rendelkező 15 éves Farkas Erik felkerült a Liverpool FC U18-as keretéhez a nyári felkészülési időszakra.

Az Anfield Watch szerint Farkast számos angol klub figyeli, köztük az Arsenal és a Manchester City is, de a Borussia Dortmund érdeklődését is felkeltette. A Liverpoolnál nagyon sokat várnak tőle, ezért várhatóan a következő idényben rendszeresen vesz majd részt az U18-as csapat edzésein.

Az akadémián öt éve pallérozódó Farkasnak esze ágában sincs elhagyni a Liverpoolt, nagyon élvezi itt a futballt”

– írják.

Farkas egyébként eddig az angol U16-os válogatottból kapott behívót, és a képességei miatt Luka Modrichoz és Bernardo Silvához hasonlítják. A cikk azt is megjegyzi, hogy támadó középpályásként és nyolcasként is bevethető, valamint megemlíti, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin mellett ő is a magyarok sorát erősíti Liverpoolban.