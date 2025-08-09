Kényszersorozással vittek el egy mentőst Kárpátalján, de a kollégák nem hagyták annyiban! (VIDEÓ)

Vitalij Glagola, ungvári újságíró Telegram-oldalán arról ír, hogy Kárpátalján, Nagyszőlős központjában tüntettek a mentősök pénteken, mivel az ukrán katonák elrabolták egyik kollégájukat.

Hozzátette:

több mentőautó a helyszínre vonult szirénázva, hogy kiálljanak kollégájuk mellett.

Mint kiderült, a területi toborzási központban tartják fogva a mentőst.