Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
mentőjármű Vitalij Glagola Nagyszőlős kényszersorozás rendőrautó Kárpátalja

Kényszersorozással vittek el egy mentőst Kárpátalján, de a kollégák nem hagyták annyiban! (VIDEÓ)

2025. augusztus 09. 09:05

Elképesztő állapotok uralkodnak Ukrajnában.

2025. augusztus 09. 09:05
null

Vitalij Glagola, ungvári újságíró Telegram-oldalán arról ír, hogy Kárpátalján, Nagyszőlős központjában tüntettek a mentősök pénteken, mivel az ukrán katonák elrabolták egyik kollégájukat.  

Hozzátette: 

több mentőautó a helyszínre vonult szirénázva, hogy kiálljanak kollégájuk mellett.

 Mint kiderült, a területi toborzási központban tartják fogva a mentőst.

Ezt is ajánljuk a témában

Látható, hogy a mentőautók mellett rendőrautók is a helyszínen tartózkodtak. 

Nyitókép: Telegram

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tiszafa
•••
2025. augusztus 09. 11:28 Szerkesztve
Csodálom, hogy a németek még nem szerződtetik át ezeket az embervadászokat. Ezek aztán gyorsan és hatékonyan összeszednék Németben a kitoloncoláshoz a migránsokat. És a németországi migránsok sem a német civileket üldöznék, hanem ezeket a "vendégmunkás" hoholokat. Tehát a németeknek duplán is megérné ezek átcsábítása. Az ukrán népnek meg egy megváltás lenne, ha ezek eltűnnének az amúgy is keserű mindennapjaikból. A háborúnak meg mindegy, az már úgyis elveszett.
Válasz erre
0
0
Tiszafa
2025. augusztus 09. 11:13
Csak idő kérdése, hogy fegyveresen és szervezetten álljanak ellent a kényszersorozásoknak. És az egyértelműen polgárháborút jelent majd. A hadseregnek pedig el kell döntenie, de gyorsan ám, hogy ki mellé áll...
Válasz erre
0
0
Karvaly
2025. augusztus 09. 11:08
A rendőrök csak vigyázzanak, nehogy őket is elvigyék a frontra... Egyébként lehet látni, hogy ugyanaz történik, mint a málenkij robotnál: nem tudnak annyi embert bevinni, mint amennyit jelentettek, ezért a maradékot az utcán fogdossák össze. Most speciel azért, mert a mentességet meg lehet pénzért vásárolni, (amiből leadják a felettesnek a leadnivalót), viszont ezzel keletkezik egy üresedés az állományban, amit így vagy úgy, de lehetőleg azonnal pótolni kell. Ezért akár addig verik a kiszemelt áldozatot, amíg alá nem írja, hogy önként vonult be...
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. augusztus 09. 10:48
Ursula kedvenc gyilkosai...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!