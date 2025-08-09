Kényszersorozással vittek el egy mentőst Kárpátalján, de a kollégák nem hagyták annyiban! (VIDEÓ)

Donald Trump a közelgő békeegyezményről: Zelenszkijnek alá kell írnia valamit, erre készülhet
Elképesztő állapotok uralkodnak Ukrajnában.
Vitalij Glagola, ungvári újságíró Telegram-oldalán arról ír, hogy Kárpátalján, Nagyszőlős központjában tüntettek a mentősök pénteken, mivel az ukrán katonák elrabolták egyik kollégájukat.
Hozzátette:
több mentőautó a helyszínre vonult szirénázva, hogy kiálljanak kollégájuk mellett.
Mint kiderült, a területi toborzási központban tartják fogva a mentőst.
Látható, hogy a mentőautók mellett rendőrautók is a helyszínen tartózkodtak.
