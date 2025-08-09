Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
békeegyezmény területcsere Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Donald Trump a közelgő békeegyezményről: Zelenszkijnek alá kell írnia valamit, erre készülhet

2025. augusztus 09. 07:36

Az amerikai elnök kíméletlenül fogalmazott.

2025. augusztus 09. 07:36
null

A Sky News arról ír, hogy Donald Trump korábban a Fehér Házban kijelentette: 

az Ukrajnára vonatkozó békeegyezményben „mindkét fél számára előnyös területcserékre” kerül sor.

 „Olyan területről van szó, amiért három és fél évig harcoltak. Sok orosz halt meg. Sok ukrán halt meg” – fogalmazott az elnök.

Hangsúlyozta: „Tulajdonképpen azt nézzük, hogyan szerezzünk vissza területeket, és hogyan cseréljünk. 

Ez valójában bonyolult. Semmi sem egyszerű.

 Nagyon bonyolult. De vissza fogunk szerezni területeket. Cserélni fogunk. Lesz területcsere mindkét fél javára”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek „fel kell készülnie arra, hogy aláírjon valamit”

 – szögezte le az amerikai elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2025. augusztus 09. 08:17
Kicsit egyugyu a duma.Trumpi.Most azt hiszi,hogy mindenki meg van gyozve az o igazsagarol?Probal fuggetlen kivulalo igazsagosztokent latszani.Szemelye szerint semmi koze a haboruhoz mert az egesz a Biden nagy muve volt.Megorokolte es nehez mit kezdenie vele.Remelem Putyin elgondolasat elfogadja majdnem teljes egeszeben.A dolog nem igazsagos nem jo de a valosag eezt hozza. Az ukranok sulyos arat fizetnek az eszement nagyhatalmi vagyalmaikert.Megharcoltattak erte az orszagukat.Az oroszok meg Trump kedveert sem adnak fel teruletet.
Válasz erre
1
0
kalapali2
2025. augusztus 09. 08:12
Vologya! Adod a lítium bányát, adom a tőzeget! Don! Mondjam vagy mutassam?
Válasz erre
0
0
egyszeri
2025. augusztus 09. 08:11
Orosz, amerikai és kínai érdekekről döntenek az elkövetkező napokban, egyenlőre Ukrajna területét illetően. Zelenszkij meg a harmadik alabárdos szerepét kapja és örülhet ha bemondhat egy betanult szöveget a nagyérdemű előtt, lényeg az aláírás. Jöhet a következő lépés. Lehet, hogy Európán is így fognak osztozkodni a nagyhatalmak nemsokára? Ursula számára meg már az alabárdos szerep is meghaladja képességeit.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 09. 08:05
A közelgő béke a legrosszabb hír ennek a futóbolond pojácának azóta, hogy egyáltalán tudunk a létezéséről. A béke következményei annyira Orbán malmára hajtják a vizet mindenféle értelemben, hogy a nagy komcsi reménység akkorát fog bukni tavasszal, hogy Makizay hozzá képest nyert 4 éve.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!