Donald Trump a közelgő békeegyezményről: Zelenszkijnek alá kell írnia valamit, erre készülhet

A Sky News arról ír, hogy Donald Trump korábban a Fehér Házban kijelentette:

az Ukrajnára vonatkozó békeegyezményben „mindkét fél számára előnyös területcserékre” kerül sor.

„Olyan területről van szó, amiért három és fél évig harcoltak. Sok orosz halt meg. Sok ukrán halt meg” – fogalmazott az elnök.

Hangsúlyozta: „Tulajdonképpen azt nézzük, hogyan szerezzünk vissza területeket, és hogyan cseréljünk.

Ez valójában bonyolult. Semmi sem egyszerű.

Nagyon bonyolult. De vissza fogunk szerezni területeket. Cserélni fogunk. Lesz területcsere mindkét fél javára”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek „fel kell készülnie arra, hogy aláírjon valamit”

– szögezte le az amerikai elnök.