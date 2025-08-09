Itt van Trump újabb hatalmas sikere: aláírták a történelmi békeszerződést

Trump, a békehozó: egyre többen terjesztik föl Donald Trumpot Nobel-békedíjra
Béketeremtőként vonulhat be az amerikai elnök a történelembe.
Hosszú évek után jöhet a béke.
Békeszerződést írt alá Azerbajdzsán elnöke és Örményország miniszterelnöke amerikai közvetítéssel a Fehér Házban, Washingtonban pénteken.
Ilham Alijev azeri elnök és Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök jelenlétében látta el kézjegyével a több mint 35 éve zajló konfliktus lezárásáról szóló megállapodást,
amely az Egyesült Államok térségbeli gazdasági szerepvállalását is tartalmazza.
Ezt is ajánljuk a témában
Béketeremtőként vonulhat be az amerikai elnök a történelembe.
(MTI)
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson