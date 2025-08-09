Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Örményország béke Donald Trump Azerbajdzsán

Itt van Trump újabb hatalmas sikere: aláírták a történelmi békeszerződést

2025. augusztus 09. 06:46

Hosszú évek után jöhet a béke.

2025. augusztus 09. 06:46
null

Békeszerződést írt alá Azerbajdzsán elnöke és Örményország miniszterelnöke amerikai közvetítéssel a Fehér Házban, Washingtonban pénteken.

Ilham Alijev azeri elnök és Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök jelenlétében látta el kézjegyével a több mint 35 éve zajló konfliktus lezárásáról szóló megállapodást,

amely az Egyesült Államok térségbeli gazdasági szerepvállalását is tartalmazza.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Monte Carlo
2025. augusztus 09. 08:08
rugbista 2025. augusztus 09. 07:25 Nem. Az örmények mindenről lemondtak. Ez az örmény Trianon.
Válasz erre
3
0
Error404PageNotFound
2025. augusztus 09. 08:07
Deal done. Trump megkapja az Iránt északról blokkoló folyosóját, Putyesz meg Ukrajnát. Oszt mu meg pisloghatunk okosan a fasza szankciókkal agyonvert iparunk romjai alól.
Válasz erre
4
0
herden100
2025. augusztus 09. 07:44
Ez komoly.
Válasz erre
2
0
satrafa-2
2025. augusztus 09. 07:39
Ebből baj lesz. olyan, mintha az amerikaiak gyarmatosítanának. Túl sok arrafelé az ásványi kincs, nem?!
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!