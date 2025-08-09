Itt van Trump újabb hatalmas sikere: aláírták a történelmi békeszerződést

A bolgárok megtalálták a bűnöst, Kubatov Gábor lehetetlen küldetésről beszélt

Kubatov szerint szinte lehetetlen bejutni a BL főtáblájára, Kerkez sebessége Slotnak is feltűnt Liverpoolban, újabb magyar válogatott játékos távozhat a világ egyik legerősebb bajnokságából, a bolgárok megtalálták a bűnbakot a Fradi elleni döntetlen után, Hosszú Katinka ledobta az atomot – ezek voltak a hét legolvasottabb sporthírei a Mandineren.