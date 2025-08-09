Trump, a békehozó: egyre többen terjesztik föl Donald Trumpot Nobel-békedíjra

Az azeri vezető kérdésre válaszolva hangsúlyozta, ha nem gondolták volna komolyan, hogy betartják a békemegállapodásban szereplő feltételeket, akkor „egészen biztos, hogy nem jöttek volna el a világ első számú irodájába”.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök azt hangoztatta, hogy jelentős mérföldkövet értek el a megállapodás aláírásával Örményország és Azerbajdzsán kapcsolataiban. „Lefektetjük az alapját annak, hogy jobb történetet írjunk, mint amiben a múltban részünk volt” – fogalmazott.

Donald Trump úgy vélte, hogy egy olyan konfliktust sikerült lezárulni, amire sokan próbáltak megoldást találni sikertelenül,

és hozzátette, hogy Örményország és Azerbajdzsán több mint 35 éven keresztül keserű konfliktust vívott, amely óriási szenvedéssel járt mindkét nemzet számára.

A békeszerződés mellett az azeri és örmény vezető külön kétoldalú megállapodást is kötött az Egyesült Államokkal. A Fehér Ház közleménye szerint ezek

a gazdasági egyezmények „megnyitják a Dél-Kaukázusban rejlő komoly potenciált a kereskedelemben,

szállításban, infrastruktúrában, valamint technológiában, és új lehetőségeket teremtenek az amerikai emberek és amerikai vállalkozások számára”.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew