08. 09.
szombat
Örményország Donald Trump Azerbajdzsán Nobel-békedíj

Trump, a békehozó: egyre többen terjesztik föl Donald Trumpot Nobel-békedíjra

2025. augusztus 09. 06:33

Béketeremtőként vonulhat be az amerikai elnök a történelembe.

2025. augusztus 09. 06:33
null

Mint kiderült, 

Azerbajdzsán és Örményország közösen terjesztené fel Donald Trumpot Nobel-békedíjra.

 Ezt a két ország vezetője jelentette ki, miután pénteken a Fehér Házban, az amerikai elnök jelenlétében aláírta a 35 éve fennálló konfliktus lezárásáról szóló békemegállapodást, amely amerikai közvetítéssel jött létre.

Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke azzal érvelt, hogy 

kézzelfogható eredményről van szó, amely az amerikai elnök vezető szerepének köszönhető,

 akinek sikerült elérni azt, amit az EBESZ felügyelete alatt 1992 óta tartó úgynevezett Minszki folyamat révén hiába próbáltak létrehozni. Hozzátette, azt javasolja, hogy a két kaukázusi ország közös levélben forduljon a békedíj odaítéléséről döntő testülethez.

Az azeri vezető kérdésre válaszolva hangsúlyozta, ha nem gondolták volna komolyan, hogy betartják a békemegállapodásban szereplő feltételeket, akkor „egészen biztos, hogy nem jöttek volna el a világ első számú irodájába”.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök azt hangoztatta, hogy jelentős mérföldkövet értek el a megállapodás aláírásával Örményország és Azerbajdzsán kapcsolataiban. „Lefektetjük az alapját annak, hogy jobb történetet írjunk, mint amiben a múltban részünk volt” – fogalmazott.

Donald Trump úgy vélte, hogy egy olyan konfliktust sikerült lezárulni, amire sokan próbáltak megoldást találni sikertelenül,

 és hozzátette, hogy Örményország és Azerbajdzsán több mint 35 éven keresztül keserű konfliktust vívott, amely óriási szenvedéssel járt mindkét nemzet számára.

A békeszerződés mellett az azeri és örmény vezető külön kétoldalú megállapodást is kötött az Egyesült Államokkal. A Fehér Ház közleménye szerint ezek 

a gazdasági egyezmények „megnyitják a Dél-Kaukázusban rejlő komoly potenciált a kereskedelemben,

 szállításban, infrastruktúrában, valamint technológiában, és új lehetőségeket teremtenek az amerikai emberek és amerikai vállalkozások számára”.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

 

stormy
2025. augusztus 09. 08:20
a zsidók amerikai fegyverekkelés jóváhagyással követnek el népírtást gázában. valami 400.000-nél járnak ma.
Válasz erre
0
0
stormy
2025. augusztus 09. 08:09
x.com/Megatron_ron/status/1953808742652248369
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 09. 07:59
🕊️🤍
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2025. augusztus 09. 07:01
" és új lehetőségeket teremtenek az amerikai emberek és amerikai vállalkozások számára”. Modern gyarmatosítás.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!